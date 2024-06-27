У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро: Рух червоною лінією відновлено. ФОТО
У Києві рятувальники деблокували чоловіка з-під потягу на станції метро "Університет".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагона метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок", - ідеться у повідомленні.
Потерпілого передали працівникам швидкої.
Як повідомила КМДА, у метрополітені відновили рух поїздів червоною лінією метро.
Зазначається, що обставини інциденту падіння пасажира під потяг зʼясовують правоохоронні органи.
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