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У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро: Рух червоною лінією відновлено. ФОТО

У Києві рятувальники деблокували чоловіка з-під потягу на станції метро "Університет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагона метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок", - ідеться у повідомленні.

Потерпілого передали працівникам швидкої.

Як повідомила КМДА, у метрополітені відновили рух поїздів червоною лінією метро.

Зазначається, що обставини інциденту падіння пасажира під потяг зʼясовують правоохоронні органи.

У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро
У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві на станції "Університет" чоловік потрапив під потяг: йому затиснуло ноги. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Київ (19626) Метрополітен (1419) ДСНС (5137)


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Щас жарко. Могло и голову напеки. Так что носим кепки
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27.06.2024 13:59 Відповісти
Так там же де підземка спеки немає.
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27.06.2024 14:30 Відповісти
С жары в холод спустился, перепад температуры тела вроде как в обе стороны работает, или намекаешь, что мусье был под шафе и его просто занесло?
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27.06.2024 14:33 Відповісти
Іменно на це я й натякаю. Скільки раз сам відтягував. Стоїть падло п'яне і шатається, і головне що біля самого краю стоїть. Починаєш його відводити, а воно падло ще й битися лізе. Треба, щоб були перили, а потім як поїзд зупинився вони опускались.
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27.06.2024 14:36 Відповісти
 
 