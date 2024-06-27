У Києві на станції "Університет" чоловік потрапив під потяг: йому затиснуло ноги. ФОТОрепортаж (оновлено)
27 червня, у київському метро пасажир потрапив під потяг на станції "Університет". На вхід тимчасово зачинили чотири станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Інформацію підтвердили у "Київському метрополітені".
Що відомо?
Зазначається, що на місці працюють відповідні служби - медики та правоохоронці. Наразі невідомо, у якому стані перебуває потерпілий.
Крім того, на вхід тимчасово зачинили станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна".
У КМДА уточнили, що рух поїздів на лінії організований від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".
Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.
У ДСНС Києва повідомили, що на станції метро на колії під першим вагоном потяга перебуває чоловік із затиснутими ногами.
Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого.
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Пізніше у КМДА повідомили, що наразі організовано човниковий рух червоною лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної".
В адміністрації додали, що поїзди повз станцію "Університет" слідують без зупинки. Водночас пересадочний вузол "Театральна" - "Золоті ворота" відновив роботу.
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