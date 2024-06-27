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У Києві на станції "Університет" чоловік потрапив під потяг: йому затиснуло ноги. ФОТОрепортаж (оновлено)

27 червня, у київському метро пасажир потрапив під потяг на станції "Університет". На вхід тимчасово зачинили чотири станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Інформацію підтвердили у "Київському метрополітені".

Що відомо?

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби - медики та правоохоронці. Наразі невідомо, у якому стані перебуває потерпілий.

Крім того, на вхід тимчасово зачинили станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна".

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У КМДА уточнили, що рух поїздів на лінії організований від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

У ДСНС Києва повідомили, що на станції метро на колії під першим вагоном потяга перебуває чоловік із затиснутими ногами.

Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого.

Доповнено

Пізніше у КМДА повідомили, що наразі організовано човниковий рух червоною лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної".

В адміністрації додали, що поїзди повз станцію "Університет" слідують без зупинки. Водночас пересадочний вузол "Театральна" - "Золоті ворота" відновив роботу.

У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня
У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня
У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня
У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня

Автор: 

Київ (19626) Метрополітен (1419) підлітки (421)


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Пишут что сам бросился, отрезало ноги...
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27.06.2024 11:32 Відповісти
Страшна смерть. Утопитись чи яд це ж очевидно найменш болісні варіанти, навіщо себе мучати наостанок?
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27.06.2024 11:35 Відповісти
Малолетний козёл, если так (остановил метро, люди опоздали по своим делам)
А вообще - это трагедия, и ребёнку и родителям.
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27.06.2024 11:39 Відповісти
То відновили проїзд чи ні?
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27.06.2024 11:54 Відповісти
Від арміі закосив мабуть,ухилянт.
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27.06.2024 14:04 Відповісти
 
 