УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10441 відвідувач онлайн
Новини
7 240 27

У Шевченківському районі Києва вибухнув енергооб’єкт, сталася пожежа, - Кличко (оновлено)

Київ

У Києві на енергооб'єкті стався вибух з подальшою пожежею.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - розповів Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві до кінця місяця обмежили рух вантажівок

Інформації щодо жертв, поранених та причин вибуху Кличко не надав.

Пізніше Кличко уточнив: "На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає".

Віталій Кличко про вибух у Києві

Кличко про вибух у Києві

Автор: 

вибух (4504) Київ (19626) Кличко Віталій (3524) енергетика (2611)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Вони довийожуються з цими відключеннями. Ви розумієте коли вмикають ту чи іншу підстанцію всі люди які заживлені від неї намагаються включити все холодильники, бойлери, праски, електроплити, кондиціонери масово. На вулиці спека, який трансформатор це витримає?
показати весь коментар
27.06.2024 19:20
+6
Схоже на диверсію😡
показати весь коментар
27.06.2024 19:20
+4
Тоді має спрацьовувати захист від перевантаження і нічого не має вибухати
показати весь коментар
27.06.2024 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі наші ЧП та нещастя від нехтування правил експлуатації, та "забивболт" на безпеку; по совковому - "авось"... Ось і маємо, плюс орковійна.
показати весь коментар
27.06.2024 19:06 Відповісти
Шевченківський район вийшов з чату "Планові відключення".
показати весь коментар
27.06.2024 19:08 Відповісти
Нічого нового, енергооб'єкт втомився.
показати весь коментар
27.06.2024 19:12 Відповісти
Вони довийожуються з цими відключеннями. Ви розумієте коли вмикають ту чи іншу підстанцію всі люди які заживлені від неї намагаються включити все холодильники, бойлери, праски, електроплити, кондиціонери масово. На вулиці спека, який трансформатор це витримає?
показати весь коментар
27.06.2024 19:20 Відповісти
Тоді має спрацьовувати захист від перевантаження і нічого не має вибухати
показати весь коментар
27.06.2024 19:33 Відповісти
Ключове слово має спрацьовувати...
показати весь коментар
27.06.2024 19:37 Відповісти
та кожен витримує, окрім того що в Шевченківському районі
показати весь коментар
27.06.2024 19:42 Відповісти
Ну не всі..в мене тільки холодильник і бойлер))
показати весь коментар
27.06.2024 19:46 Відповісти
А в мене ще й ноутбук і смартТВ де жінка Ютуб постійно дивиться)) Бойлер включаю піся 23:00 до ранку дивись і нагріється )) Холодильник тут без варіантів, треба постійно працювати йому, правда навесні прийшлось купувати новий, бо старий торішні блекаути уграли )))
показати весь коментар
28.06.2024 13:09 Відповісти
Чорд..точно - телевізор, роутер і 2 телефони)) фсьо, перебір з ліпєстрічєством((

Про холодильник - то ж капець, без нього неможна, а коштує зараз..а на оті дтеки неможна подати на відшкодування - що з їх вини..відмазуваться будуть форсмажором й військовими діями..
показати весь коментар
28.06.2024 13:44 Відповісти
Я собі купив не дорогий, але литовський Snaige за 15000. Не захотів купувати турецькі та китайські. Поки працює, як далі буде не знаю. Але той що в мене був то в ньому термоізоляція була краще, той без енергії міг годин до 15 морозилку замороженою тримати і продукти за цей час більш-менш прохолодні. А цей годин 5 і в морозильній камері вже водичка появляється.
показати весь коментар
28.06.2024 14:03 Відповісти
Так отож..в мене морозилка добу тримає..а через ці відключення, якщо що - такий вже точно не куплю..
показати весь коментар
28.06.2024 15:59 Відповісти
Я ще чого купив. В характеристиках було сказано, що автономна робота холодильника до 17 годин. То я і купився. Але, ще хочу зазначити, що в морозильній камері я зараз нічого не тримаю. Поруч з домом супермаркет, можна рахувати, що в дворі )) Якщо треба там м'яса чи риби завжди можна купити. В них там генератори є, Wi-Fi безкоштовний іноді в квартиру долітає, але не завжди )). Може якби морозилка була заповнена то і тримав би, а то пуста постійно ))
показати весь коментар
28.06.2024 19:29 Відповісти
Ми давно купували років 13-14 тому. Й свій брали через антивандальне покриття корпусу🤣 бо в нас кіт із песом були - специ з відкритя міжкімнатних дверей, шкафів, холодильника..попередній холодильник тупо вбили))
показати весь коментар
28.06.2024 21:19 Відповісти
Ну в мене собачок-котиків немає )) Я живу в багатоповерхівці, нічого проти тваринок не маю, і ми з дружиною тримаємось такої думки, що тримати тваринок можуть собі дозволяти тільки ті люди у яких свій дім, а в квартирах тримати це знущатись і з себе і з тваринки. Не нав'язую нікому своєї думки, але на неї я теж маю право )))
показати весь коментар
01.07.2024 13:06 Відповісти
то шо, краще не вимикати? Сразу б так і написав, бо Укренерго думало що всім все ок
показати весь коментар
27.06.2024 20:29 Відповісти
Для того, щоб висловити свою думку на рахунок того вимикати чи не вимикати, треба володіти інформацією який стан ЛЕП та трансформаторних підстанцій. Взагалі то енергосистема це дуже складне розгалуження енергоносіїв. Якщо багато пошкоджень ЛЕП та трансформаторних підстанцій то вимикати звісно треба тому, що де раніше енергія передавалась, наприклад по двом чи трьом ЛЕПам, а зараз залишилась одна і якщо навантажити її настільки наскільки навантажували дві чи три лінії, а на понижуючих трансформаторних підстанціях поставити запобіжники більшого амперажу то погорять і ЛЕПи і ТП. Думаю, що в сфері стан генерації енергії не такий плачевний як з засобами її транспортування, куди кацапи б'ють останній час.
показати весь коментар
28.06.2024 13:03 Відповісти
Зелені закопувати не збираються..
показати весь коментар
28.06.2024 13:45 Відповісти
Кого закопувати?
показати весь коментар
28.06.2024 13:56 Відповісти
Пропонували ж повітряні високовольтні провода під землю кинути, типу як у Європі, щоб пошкоджень було менше..
показати весь коментар
28.06.2024 20:51 Відповісти
нікому ніколи таку маячню не кажи, особливо в колі людей які не прокурили уроки фізики в шкільному туалеті як ти
показати весь коментар
28.06.2024 21:34 Відповісти
То не я казала, то ще півроку тому таким був забитий весь інет. І в нас теж збирались кабелі під землю ховати. Так що то не до мене з фізикою. Ще пропонували й трансформатори заглиблювати й над ними ще укриття будувати. Виступала купа народу, казали що таке можна й треба робити.

Відразу кажу - ссиль не дам, скрін не дам, бо не зберігаю таке.
показати весь коментар
28.06.2024 21:49 Відповісти
Схоже на диверсію😡
показати весь коментар
27.06.2024 19:20 Відповісти
Тре привлекать к разъясненияи пана Водяного, более квалифицированно это сделает. Мож в спешке недавно монтировали, не дожали гайку - большое сопротивление контакта, отгорела "веревка", еще и коротнула рядом две... Або не сработала защита по перегрузке, если таковую установили... Думаю, в случае диверсии, последствия были бы более плачевные.
показати весь коментар
27.06.2024 20:49 Відповісти
До Катлєти приєднали "********** палачку"?))
показати весь коментар
27.06.2024 19:34 Відповісти
За влади торчка на краще і годі чекати
показати весь коментар
27.06.2024 20:00 Відповісти
Буває. Для нашого обленерго що ракети що гроза - одинаково рубить.
показати весь коментар
27.06.2024 21:58 Відповісти
 
 