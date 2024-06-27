У Шевченківському районі Києва вибухнув енергооб’єкт, сталася пожежа, - Кличко (оновлено)

У Києві на енергооб'єкті стався вибух з подальшою пожежею.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - розповів Кличко.

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Інформації щодо жертв, поранених та причин вибуху Кличко не надав.

Пізніше Кличко уточнив: "На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає".