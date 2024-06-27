У Шевченківському районі Києва вибухнув енергооб’єкт, сталася пожежа, - Кличко (оновлено)
У Києві на енергооб'єкті стався вибух з подальшою пожежею.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - розповів Кличко.
Інформації щодо жертв, поранених та причин вибуху Кличко не надав.
Пізніше Кличко уточнив: "На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає".
Топ коментарі
+8 Грицько Злий
показати весь коментар27.06.2024 19:20 Посилання
+6 Amber
показати весь коментар27.06.2024 19:20 Посилання
+4 Victor Victor #437828
показати весь коментар27.06.2024 19:33 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про холодильник - то ж капець, без нього неможна, а коштує зараз..а на оті дтеки неможна подати на відшкодування - що з їх вини..відмазуваться будуть форсмажором й військовими діями..
Відразу кажу - ссиль не дам, скрін не дам, бо не зберігаю таке.