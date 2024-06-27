У Києві до кінця місяця обмежили рух вантажівок

У Києві з 27 червня до 1 липня через спеку діятимуть обмеження для руху великовагового автотранспорту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на "Київавтодор".

"Із 27 червня до 1 липня з 10:00 до 22:00 у столиці обмежать рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за прогнозом Укргідрометцентру, в ці дні очікується підвищення температури повітря вище + 28 ºС. Тож, для збереження дорожнього покриття на вулицях і шляхах міста в цей період обмежать рух для автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Контроль за дотриманням водіями вантажівок обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

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Нагадуємо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".