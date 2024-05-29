У Дніпрі чоловік втік від ТЦК через вікно буса і забрав з багажника велосипед. У військкоматі кажуть, що фізичну силу до нього не застосовували. ВIДЕО

У соціальних мережах наразі поширюються декілька відео, на яких зафіксовано, як чоловік через вікно вилазить із мікроавтобуса, у салоні якого перебували військові, забирає з багажника свій велосипед та спокійно залишає місце зйомки відео. Ця подія трапилася у Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці. ВIДЕО

Що каже Дніпропетровський обласний ТЦК та СП?

У ТЦК підтвердили, що подія сталася 28 травня у місті Дніпро. Під час оповіщення військовозобов’язаних в одному з районів обласного центру цьому громадянину, який, як попередньо встановлено, не оновлював свої дані у ТЦК та СП, було запропоновано проїхати до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації для оновлення своїх даних та вирішення питання щодо його можливого притягнення до адміністративної відповідальності після встановлення факту та всіх обставин порушення ним законодавства про військовий облік.

"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто - без пояснень причин такої реакції", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У мережі стверджують, що чоловік порізав вени у ТЦК на Київщині. У військкоматі заперечують, кажуть: спроб самогубства він не вчиняв, а втік. ФОТО

Також запевняється, що жодних заходів психологічного, фізичного примусу або впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалось.

Що чоловіку загрожує?

За даними ТЦК, щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог чинного законодавства.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці