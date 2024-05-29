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У Дніпрі чоловік втік від ТЦК через вікно буса і забрав з багажника велосипед. У військкоматі кажуть, що фізичну силу до нього не застосовували. ВIДЕО

У соціальних мережах наразі поширюються декілька відео, на яких зафіксовано, як чоловік через вікно вилазить із мікроавтобуса, у салоні якого перебували військові, забирає з багажника свій велосипед та спокійно залишає місце зйомки відео. Ця подія трапилася у Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці. ВIДЕО

Що каже Дніпропетровський обласний ТЦК та СП?

У ТЦК підтвердили, що подія сталася 28 травня у місті Дніпро. Під час оповіщення військовозобов’язаних в одному з районів обласного центру цьому громадянину, який, як попередньо встановлено, не оновлював свої дані у ТЦК та СП, було запропоновано проїхати до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації для оновлення своїх даних та вирішення питання щодо його можливого притягнення до адміністративної відповідальності після встановлення факту та всіх обставин порушення ним законодавства про військовий облік.

"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто - без пояснень причин такої реакції", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У мережі стверджують, що чоловік порізав вени у ТЦК на Київщині. У військкоматі заперечують, кажуть: спроб самогубства він не вчиняв, а втік. ФОТО

Також запевняється, що жодних заходів психологічного, фізичного примусу або впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалось. 

Що чоловіку загрожує?

За даними ТЦК, щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог чинного законодавства.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці

Автор: 

Дніпро (3282) ТЦК та СП (580)


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Топ коментарі
+41
А хіба 60 днів на оновлення даних пройшли,що громадянину "запропонували проїхати"?
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29.05.2024 10:02
+27
То ж для пропаганди, а насправді 5 хвилин на ВЛК і вже повезли в "учебку", а там через короткий час окоп на передовій.
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29.05.2024 10:07
+25
Вона така смілива тільки сидячи на дивані.

До речі, зверніть увагу на ТЦК-шника, котрий сидить в бусі. Щось не видно на його усміхненому фейсі ознак інвалідності... І я, під час оновлення данних у своєму районному ТЦК, бачив тільки двох чоловік з півтора-двох десятків персоналу, котрі мали якісь фізичні проблеми. Інші - типові ухилянти, але з посвідченнями.
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29.05.2024 10:21
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гавкання свінособачою мовою за кадром. уміляет...
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29.05.2024 11:23 Відповісти
Якщо влада не хоче працювати в правовому полі,цю владу треба міняти,а винних наказувати.Виявляється,що влада не хоче забезпечувати солдатів всім необхідним.
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29.05.2024 11:40 Відповісти
Не вірю. Явне ІПСО. Як йому так просто дали вилізти з буса та ще й віддали ровера? Всім відомо, що якщо вже всередині буса, то залишається лише один шлях - на нуль.
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29.05.2024 11:44 Відповісти
Ой не легка в них доля, ой не легка.
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29.05.2024 12:10 Відповісти
що далі, то більше переконуюся, що всі ці відосики з пакуваннями у буси тцк - це просто спланована дєрьмачнею кампанія з метою показати плебсу, що військові (й "тцкашники") - це зло, яке суто у своїх інтересах забирає ні в чому не винних громадян, а велична у спортивних кальсонах зелена мерзота - вона бубачка, вона за все добре й до цих злих військових (й "тцкашників") стосунку ніц не має...
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29.05.2024 12:28 Відповісти
ох і жіночки у нас!!!!!!!!!
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29.05.2024 13:10 Відповісти
курва! яке сороміття! гнида сциклива.
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29.05.2024 13:33 Відповісти
а шо, так можна? Альтернатива мобілізації це окупація. Російськім військоматам на чистейшем русском будуть розповідати про своє небажання "родіну защищать"
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29.05.2024 14:09 Відповісти
Забув написати про бурятів з кадировцями - премію не нараховувати
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29.05.2024 23:04 Відповісти
Почнемо з того що сам гарант Конституції - президент Зеленський підтирається Конституцієй України і всіма законами, він чекає що інщі будуть поводитись не так само ?
Зе влада свого домоглася - ЗБИТИ ПАТРІОТИЧНЕ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ЗНИЩЕННЯ КАЦАПСЬКИХ ОКУПАНТІВ. А Єрмак взагалі ворогу зливає секретну інформацію про всі кроки ЗСУ разом зі свома слугами Безумною наприклад, а в лютому взагалі Зеленський обезголовив ЗСУ звільнивши Залужного і його генералів.
Зеленський робить все для того щоб всі українці склали руки і погодились на капітуляційні заморозки війни з кацапами.
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29.05.2024 18:16 Відповісти
увсіх ухилянтів є чотири спроби. це справедливо.
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03.06.2024 14:14 Відповісти
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