У мережі стверджують, що чоловік порізав вени у ТЦК на Київщині. У військкоматі заперечують, кажуть: спроб самогубства він не вчиняв, а втік. ФОТО
Мережею шириться черговий скандал з участю працівників ТЦК. Чоловіка затримали до початку комендантської години, доставили до ТЦК, де, як стверджується, побили та доставили у Вишневе на ВЛК. Після того, як він порізав собі вени, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.
Про це пише у фейсбуку журналістка Олександра Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Людину (Московського Станіслава Вікторовича) затримують до початку комендантської години (патруль 113), забирають у ТЦК (він не опирається), де бʼють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка), ок, її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон, і людина не виходить на звʼязок майже добу. Чи вона взагалі жива весь цей час, неясно.
Потім, коли для зʼясування ситуації на місце виїжджає адвокатка та слідча група, зʼясовується, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його викинули на вулиці у Вишневому", - йдеться у дописі.
За її словами, людина жива, руки перевʼязали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі за статтею "доведення до самогубства", знімають побої.
Журналістка додає, що по факту скоєного відкриті провадження:
- Перша справа - доведення до самогубства ЕО9896 від 24.05.2024
- Друга справа - викрадення людини і незаконне утримання ЕО29462 від 24.05.2024.
Київський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент.
Реакція ТЦК
"Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо таке. Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК.
При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв.
За даними ТЦК, вранці цей громадянин пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби. Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме.
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Насправді ганьба такій країні. Чомусь мусора чи прокурори чи кгбшники коли не хочуть воювати, то ніхто їх ухилянтами не називає і не пресує, хоч вони давали присягу та мають якісь навички. А ось звичайний непідготовлений громадянин - то ухилянт та чорт з пекла. Країна дурнів.
Десятки випадків - кримінальних злочинів ,тортур ,смертей опвязаних з ТЦК.
Жодного випадку від ТЦК визнання своє провини - у всьому винні "ухилянти" ,скажені жіночки ,несвідомий народ і агєнти кремля .
Висновки ,які можна зробити :
ТЦК в Україні діють ефективніше і демократичніше чим всі силові служби Сша і демократичних європейських країн - жодних порушень прав і свобод ніколи практично не було .
ТЦК дуже не пощастило з несвідомим, ухилянтським кримінальним народом України .
Пропоную через це канонізувати працівників ТЦК ; військомів причислити до лику СВЯТИХ та мучеників .. А піля закінчення війни кожному призначити пенсію за рахунок народу і надати житло для відновлення здоровя в МОнако чи Іспанії...
Якщо ви вже якимось чином потрапили до "зсу" , то спаробуйте в ЦНАПі , або в можливо на сайті Міністерства Юстиції, або через нотаріуса з'
ясувати - ця військова частина є в реєстрі ? Або це просто "шарашкіна контора", якої взагалі не існує. І ви в випадку поранення, травми, або ще чогось не зможете навіть доказати, що служили 👈
Ти глянь яка краса, прийшла на допомогу вовамікам та статремам...
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA
Театр починається з гардеробу..як то кажуть.
То початок нової післявоєнно України.
"Зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%, - співробітник районного ТЦК у Львові Гренюх".
Прочитай статтю, фантазер
Ні! Тому люба подобна новина буде сприйнята за правду ( що може так і є).
Сім'я проростає тільки на благопріятному терену.
Це дніще, подоляцький драйвер. Ти хоч текст статті почитай.
Якби дійсно хотів зробити самогубство, то лежав би у калюжі крові.
Яка цікава байка:
1) тцк до цієї особи претензій, на момент перевірки, НЕ мало, бо навіть не знало про її існування
2) його розшукувала поліція. Хто і за що подав його у розшук?
3) коли поліція його нарешті виявила та затримала (де протокол?), поліціянти везуть особу у тцк. А чому не в бордель чи ганделик? Підстави ж однакові- жодних.
ви серйозно?
Тут журналісти якраз спростовують фейки, вони виклали офіційну заяву офіційної держустанови, яка проливає світло на цю подію.
1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману -
карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Відмова від несення обов'язків військової служби - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
.....
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Ну і дай відповідь, ти б воював поряд з таким "воїном", з психічними розладами, в одному окопі?
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.
Цей чоловік не був ні в якому з цих статусів на момент інциденту, тому ці норми до нього просто незастосовні.
Особі ж, що має соціально-правовий статус військовоЗОБОВ'ЯЗАНОГО, вона, як і ст. 401÷429 КК, глибоко в буй.
Суд сміятись буде.