У мережі стверджують, що чоловік порізав вени у ТЦК на Київщині. У військкоматі заперечують, кажуть: спроб самогубства він не вчиняв, а втік. ФОТО

Мережею шириться черговий скандал з участю працівників ТЦК. Чоловіка затримали до початку комендантської години, доставили до ТЦК, де, як стверджується, побили та доставили у Вишневе на ВЛК. Після того, як він порізав собі вени, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.

Про це пише у фейсбуку журналістка Олександра Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Людину (Московського Станіслава Вікторовича) затримують до початку комендантської години (патруль 113), забирають у ТЦК (він не опирається), де бʼють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка), ок, її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон, і людина не виходить на звʼязок майже добу. Чи вона взагалі жива весь цей час, неясно.

Потім, коли для зʼясування ситуації на місце виїжджає адвокатка та слідча група, зʼясовується, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його викинули на вулиці у Вишневому", - йдеться у дописі.

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За її словами, людина жива, руки перевʼязали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі за статтею "доведення до самогубства", знімають побої.

Журналістка додає, що по факту скоєного відкриті провадження:

Перша справа - доведення до самогубства ЕО9896 від 24.05.2024

Друга справа - викрадення людини і незаконне утримання ЕО29462 від 24.05.2024.

Київський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент.

Реакція ТЦК

"Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо таке. Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК.



При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв.

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За даними ТЦК, вранці цей громадянин пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби. Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме.