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У мережі стверджують, що чоловік порізав вени у ТЦК на Київщині. У військкоматі заперечують, кажуть: спроб самогубства він не вчиняв, а втік. ФОТО

Скандал у ТЦК на Київщині

Мережею шириться черговий скандал з участю працівників ТЦК. Чоловіка затримали до початку комендантської години, доставили до ТЦК, де, як стверджується, побили та доставили у Вишневе на ВЛК. Після того, як він порізав собі вени, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.

Про це пише у фейсбуку журналістка Олександра Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Людину (Московського Станіслава Вікторовича) затримують до початку комендантської години (патруль 113), забирають у ТЦК (він не опирається), де бʼють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка), ок, її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон, і людина не виходить на звʼязок майже добу. Чи вона взагалі жива весь цей час, неясно.

Потім, коли для зʼясування ситуації на місце виїжджає адвокатка та слідча група, зʼясовується, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його викинули на вулиці у Вишневому", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці. ВIДЕО

За її словами, людина жива, руки перевʼязали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі за статтею "доведення до самогубства", знімають побої.

чоловік порізав руки в ТЦК

Журналістка додає, що по факту скоєного відкриті провадження:

  • Перша справа - доведення до самогубства ЕО9896 від 24.05.2024
  • Друга справа - викрадення людини і незаконне утримання ЕО29462 від 24.05.2024.

Київський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент. 

Реакція ТЦК 

"Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо таке. Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК.

При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка у Харкові: у ТЦК заявили, що цивільні провокували напади на військових

За даними ТЦК, вранці цей громадянин пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби. Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме.

тцк скрін

Автор: 

Київська область (4013) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+31
Як не щастить ТЦК з народом - б'ють головою об бусики, вени порізають, лаються поганими словами, погрожують, дехто навіть примудряється себе побити по нирках і печінці та підло померти, щоб пустити тінь на репутацію ТЦК...

Але ми то знаємо, що в ТЦК беруть тільки з кришталевою репутацією і тільки ветеранів, які збили не менше 127 кацапських літаків і танків
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26.05.2024 11:15
+23
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26.05.2024 11:26
+23
В ТЦК бувші менти і малесенький відсоток військові.
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26.05.2024 11:27
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Які майстерні росіяни, вже навіть в наших тцк свої погані справи роблять.
Насправді ганьба такій країні. Чомусь мусора чи прокурори чи кгбшники коли не хочуть воювати, то ніхто їх ухилянтами не називає і не пресує, хоч вони давали присягу та мають якісь навички. А ось звичайний непідготовлений громадянин - то ухилянт та чорт з пекла. Країна дурнів.
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26.05.2024 11:26 Відповісти
Незабаром цвяхи будуть ковтати, ухилянти такі ухилянти.
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26.05.2024 11:28 Відповісти
Тільки факти :

Десятки випадків - кримінальних злочинів ,тортур ,смертей опвязаних з ТЦК.

Жодного випадку від ТЦК визнання своє провини - у всьому винні "ухилянти" ,скажені жіночки ,несвідомий народ і агєнти кремля .

Висновки ,які можна зробити :

ТЦК в Україні діють ефективніше і демократичніше чим всі силові служби Сша і демократичних європейських країн - жодних порушень прав і свобод ніколи практично не було .

ТЦК дуже не пощастило з несвідомим, ухилянтським кримінальним народом України .

Пропоную через це канонізувати працівників ТЦК ; військомів причислити до лику СВЯТИХ та мучеників .. А піля закінчення війни кожному призначити пенсію за рахунок народу і надати житло для відновлення здоровя в МОнако чи Іспанії...

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26.05.2024 11:32 Відповісти
Знову тут гнида. Як же ви дістали, вас пару сотень на країну а воні як від конюшні...
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26.05.2024 11:42 Відповісти
Прямо з окопу тебе дістаємо )) Як там в заброньвоано-пенсіних військах служиться ?))
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26.05.2024 11:43 Відповісти
та схоже, що це кацапи а не пенси. Народ і так зараз на нервах, а вони масла в вогонь підливають. кому вигідно? - кацапам.
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26.05.2024 12:40 Відповісти
Цікаво, який відсоток насильно мобілізованих. Це якось впливає на чисельність військ? Якщо не критично, чому влада це не зупиняє.
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26.05.2024 11:37 Відповісти
На окупованих територіях, рашисти не питають чи хоче тулуб ідти воювати чи не хоче. Його просто мобілізують
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26.05.2024 11:46 Відповісти
Треба бути як рашисти?
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26.05.2024 11:48 Відповісти
Ні треба почекати поки вони не зроблять це і тут...
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26.05.2024 11:54 Відповісти
У 2019-му ти сам обрав окупацію України зєлєнскім. Я тут не причому.
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26.05.2024 12:29 Відповісти
на московських болотах теж так вважають, що якби Зеленьський не окупував Україну вже б давно був підписаний черговий мутняк , а цей гад копирсається і не збирається цього робити. і вважають що його треба замінити
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26.05.2024 13:44 Відповісти
ти кацапський троль, ворог України
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26.05.2024 18:01 Відповісти
І відняти потім, скільки з них йде в СЗЧ ще.
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26.05.2024 11:47 Відповісти
Із ста чоловік,два нормальні,максимум три, всім іншим на війні робити нічого.
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26.05.2024 11:49 Відповісти
Ну значить ти будеш воювати за тих 50 з яким на війні робити нічого.
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26.05.2024 12:30 Відповісти
По факту так і відбувається,а тикати будеш собі подібному бидлу,я з тобою свиней не пас.
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26.05.2024 12:54 Відповісти
А прикидуєте, якщо таке беззаконня робить цей самозванець нелигитимний на вулицях міст, населених пунктів, то що з вами зроблять в так званому "зсу". "тцк"??
Якщо ви вже якимось чином потрапили до "зсу" , то спаробуйте в ЦНАПі , або в можливо на сайті Міністерства Юстиції, або через нотаріуса з'
ясувати - ця військова частина є в реєстрі ? Або це просто "шарашкіна контора", якої взагалі не існує. І ви в випадку поранення, травми, або ще чогось не зможете навіть доказати, що служили 👈
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26.05.2024 11:49 Відповісти
так званому ,"зсу"...

Ти глянь яка краса, прийшла на допомогу вовамікам та статремам...
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26.05.2024 11:56 Відповісти
закон о тцк есть??нет.все кто ,,прошел тцк,, доброволец!!!знаю десятки парней после ранений кинутых напроизволящее за 500-800 грн ,,долечиваться,,,.часть из них уже пьют безбожно,лекарства не купить,а без чекушки даже поспать лечь не могут!!!
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26.05.2024 11:59 Відповісти
Цікаво написано, виходить втік і порізав собі вени. А про те що не знаходиться на військовому обліку але оголошений в розшук то це взагалі на голову не налазить. Якщо людина не на обліку то як ТЦК може знати про її існування і на підставі чого оголошувати в розшук. На кого таке розраховано?
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26.05.2024 11:55 Відповісти
Який розшук, не треба слухати ментовських тцкашників і куплятися на їхню брехню. Він не злочинець, підозрюваним у кримінальній справі не був.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA
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26.05.2024 21:53 Відповісти
Шось зовсім не те роблять ці тцк. Якось треба іншим шляхом долучати до війська.
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26.05.2024 11:56 Відповісти
Коли зелена влада в першу чергу брнює медіашльондр та мєнтів -прокурорів стає зрозуміло - хто для неї головний ворог - і з ким вона воює....
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26.05.2024 11:59 Відповісти
Україна, ТЦК....
Театр починається з гардеробу..як то кажуть.
То початок нової післявоєнно України.
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26.05.2024 12:03 Відповісти
А яка може бути повоєнна Україна, якщо сотні тисяч таких як ти ухилянтів поховалися по закордоном? Воювати за повоєнну Україну вже нікому. Будеш користуватися консульськими послугами у посольстві раши.
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26.05.2024 13:52 Відповісти
Від долі лише на Той світ втечеш.
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26.05.2024 12:04 Відповісти
з таким прізвищем не можно мобілізовувати.
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26.05.2024 12:05 Відповісти
Не шкода цього козла. На обліку не перебував. Служити Батьківщині не хотів.
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26.05.2024 12:11 Відповісти
його як навідника треба було дорізати, не було б тут воні
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26.05.2024 18:05 Відповісти
Просто залишу це тут, без власних коментарів...
"Зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%, - співробітник районного ТЦК у Львові Гренюх".
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26.05.2024 12:11 Відповісти
В статті мова про повістку про явку з речами. Неявка передбачає 3 роки тюрми. А ти розказуєш, про повістку у поштову скриньку по якій ніхто не ходить
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26.05.2024 12:16 Відповісти
"В статті мова про повістку про явку з речами"
Прочитай статтю, фантазер
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26.05.2024 12:28 Відповісти
Ссылка на статью: https://zahid.espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viganyav-rosiyan-z-kharkivshchini-a-zaraz-pratsyue-u-ttsk-rozmova-z-viyskovim-volodimirom-grenyukhom
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26.05.2024 12:33 Відповісти
Дякую, прочитав. В ТГ була лише цитата Володимира, котру я тут привів.
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26.05.2024 12:39 Відповісти
Якби за попередні дії тукащників публіка почула би слідства, посадки то ця новина або іпсо не мала би ніякого впливу, бо з'явилась би хочь якась довіра до влади. А так хтось чув щоб якогось тцкашника посадили за "епілєптиків", за побиття, за викрадання? Хтось чув?
Ні! Тому люба подобна новина буде сприйнята за правду ( що може так і є).
Сім'я проростає тільки на благопріятному терену.
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26.05.2024 12:12 Відповісти
Виставляючи такі новини, у стилі "одна бабка казала, цензор опускається до рівня пєтушарія чи іншої бульварної преси. Перед тим як це репостити і кричати зрада, непогано було самим прочитати, що ви постите. Бо в новині якоїсь невідомої журналістки, особа пройшла влк, отримала повістку і аби уникнути мобілізації імітує самогубство. То де у імітації самогубства вина поліції чи тцк. Це дніще, шановний цензор! Ви репостите реальну пропаганду кремля по зриву мобілізації в Україні
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26.05.2024 12:14 Відповісти
Фото теж "одна бабка малювала"
Це дніще, подоляцький драйвер. Ти хоч текст статті почитай.
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26.05.2024 12:33 Відповісти
На фото чітко видно саме СИМУЛЯЦІЮ поріза руки.

Якби дійсно хотів зробити самогубство, то лежав би у калюжі крові.
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26.05.2024 18:09 Відповісти
"...з'ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції",-

Яка цікава байка:
1) тцк до цієї особи претензій, на момент перевірки, НЕ мало, бо навіть не знало про її існування
2) його розшукувала поліція. Хто і за що подав його у розшук?
3) коли поліція його нарешті виявила та затримала (де протокол?), поліціянти везуть особу у тцк. А чому не в бордель чи ганделик? Підстави ж однакові- жодних.
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26.05.2024 12:15 Відповісти
Війна - це така гра для дорослих, коли дорослим набридає життя то вони організовують війни, війна то як вечірка на якій дозволено усе, там люди за 1 день живуть 10, вмиваються кров'ю, гвалтують, вбивають, бухають, вигорають ментально та морально, на війні є усе, ласкаво просимо до пекла
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26.05.2024 12:25 Відповісти
З ТЦК все зрозуміло, а чому до патрульних поліцейських немає запитань. Якщо вони затримують людину, то повинні доставляти в управління поліції, а не куди заманеться, тобто кримінальна справа про викрадення людини повинна бути в першу чергу на патрульних.
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26.05.2024 12:25 Відповісти
А где показания самого бусификованного и его родни,почему подача односторонняя в стиле брехомарафона?
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26.05.2024 12:26 Відповісти
Старий як світ трюк в урок- "порізати вени" щоб попасти на "больнічку"
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26.05.2024 12:30 Відповісти
Чи не досить поширювати та обсмоктувати кацапську пропаганду?
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26.05.2024 12:35 Відповісти
ви звинувачуєте цензор.нет в росповсюдженні кацапської пропаганди?
ви серйозно?
Тут журналісти якраз спростовують фейки, вони виклали офіційну заяву офіційної держустанови, яка проливає світло на цю подію.
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26.05.2024 12:52 Відповісти
Ви нікнейм бачили7
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26.05.2024 15:35 Відповісти
Стаття 409 Кримінального кодексу України. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом

1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману -

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Відмова від несення обов'язків військової служби - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

.....

4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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26.05.2024 12:51 Відповісти
ти вже оновив дані в тцк?
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26.05.2024 12:53 Відповісти
я уже УБД с двумя ранениями.
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26.05.2024 12:56 Відповісти
це не звільняє тебе від обов'язку оновити дані.

Ну і дай відповідь, ти б воював поряд з таким "воїном", з психічними розладами, в одному окопі?
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26.05.2024 12:58 Відповісти
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.

Цей чоловік не був ні в якому з цих статусів на момент інциденту, тому ці норми до нього просто незастосовні.
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26.05.2024 13:28 Відповісти
та я з вами згоден. я в **** від того, що психічнохворого хотіли мобнути. і в **** від того, що є люди, які кажуть що вони військовослужбовці з пораненнями, і підтримують таке. це ж *******.
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26.05.2024 16:05 Відповісти
Цього "хворого" швидко вилікують в окопі.
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26.05.2024 18:12 Відповісти
яким чином? напишіть варіанти
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26.05.2024 18:34 Відповісти
Ця стаття застосовується до військовоСЛУЖБОВЦІВ.
Особі ж, що має соціально-правовий статус військовоЗОБОВ'ЯЗАНОГО, вона, як і ст. 401÷429 КК, глибоко в буй.
Суд сміятись буде.
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26.05.2024 13:20 Відповісти
Яким потрібно бути неадекватом, щоб різати собі вени, а не вступити до лав ЗСУ і вбивати кацапів… немає слів. Кретини готові втопитися у річці, вмерти від втрати крові, а вбивати кацапів не готові…. Як має бути в головах насрано
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26.05.2024 13:36 Відповісти
Ухилянт, чому ти інших засуджуєш а не себе, жити хочеш за рахунок інших?
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26.05.2024 13:44 Відповісти
Він перебуває https://24tv.ua/kiyivshhini-cholovik-porizav-sobi-veni-ttsk-shho-vidomo-komentar_n2563045 на обліку у психіатра . Не поспішайте з висновками.
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26.05.2024 13:49 Відповісти
А міняти хлопців на передовій як? Де взяти 300 тисяч поповнення без тцк?
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26.05.2024 13:49 Відповісти
В Україні більш ніж мільйонна армія, - заявив верховний головнокомандувач Зеленський.
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26.05.2024 14:27 Відповісти
Таких как ты нужно на фронт отправлять. Агрессии у тебя достаточно, нужно её против кацапских свиней направить.
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26.05.2024 14:00 Відповісти
Хватит гнать на тцк. У сраной русни, цель сорвать мобилизацию в Украине. Именно поэтому так много кацапских ублюдков в комментариях под любой новостью про тцк. Хватит им подыгрывать! Увидел провокатора под новостью, в спам его!
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26.05.2024 14:14 Відповісти
Рашист, твоє ІПСО видно за кілометр тут.
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26.05.2024 14:28 Відповісти
В чем ипсо, мразота ты тупая?
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26.05.2024 16:29 Відповісти
похоже украинцы не хотят, а не боятся.
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26.05.2024 14:30 Відповісти
Судячи з нікнейму-російський вкид
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26.05.2024 15:33 Відповісти
А от мені цікаво, чому не припахати ухилянтів ..навіть якщо руки з жопи то навчити і примусити..але ж треба докласти дипломатичних зусиль...на що зелені профі не спроможні
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26.05.2024 15:45 Відповісти
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26.05.2024 17:17 Відповісти
Прізвище ухилянта Московський чи Кацапський?
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26.05.2024 17:59 Відповісти
Все, що треба знати про ухилянта на прізвище Московський - це те, що він не хоче захищати Україну. Інше - мішура.
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26.05.2024 18:24 Відповісти
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