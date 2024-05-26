В сети утверждают, что мужчина порезал вены в ТЦК Киевской области. В военкомате возражают, говорят: попыток самоубийства он не совершал, а сбежал. ФОТО

Сетью распространяется очередной скандал с участием работников ТЦК. Мужчину задержали до начала комендантского часа, доставили в ТЦК, где, как утверждается, избили и доставили в Вишневое на ВВК. После того, как он порезал себе вены, его якобы выбросили на улице в Вишневом.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка Александра Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Человека (Московского Станислава Викторовича) задерживают до начала комендантского часа (патруль 113), забирают в ТЦК (он не сопротивляется), где избивают, забирают личные вещи и удерживают до утра. Машину бросают где-то на Боголюбова (Софиевская Борщаговка), ок, ее нашли. Потом принудительно везут на ВВК в Вишневое, при попытке посоветоваться с юристом по телефону отбирают телефон, и человек не выходит на связь почти сутки. Жив ли он вообще все это время, неясно.

Затем, когда для выяснения ситуации на место выезжает адвокат и следственная группа, выясняется, что парень порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его выбросили на улице в Вишневом", - говорится в сообщении.

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По ее словам, человек жив, руки перевязали, снова вызвали полицию, составили протоколы, в том числе по статье "доведение до самоубийства", снимают побои.

Журналистка добавляет, что по факту совершенного открыты следующие производства:

Первое дело - доведение до самоубийства ЕО9896 от 24.05.2024

Второе дело - похищение человека и незаконное удержание ЕО29462 от 24.05.2024.

Киевский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.

Реакция ТЦК

"Относительно события с гражданином Московским Станиславом Викторовичем, которое получило огласку в медиа, сообщаем следующее. Полиция задержала Московского Станислава Викторовича во время комендантского часа и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК.



При проверке военно-учетных данных выяснилось, что данный гражданин не состоит на воинском учете и находится в розыске полиции. Таким образом, он уклонялся от прохождения военной службы и выполнения своего конституционного долга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время пребывания гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал.

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По данным ТЦК, утром этот гражданин прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан пригодным к военной службе. Однако, перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно.