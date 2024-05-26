В сети утверждают, что мужчина порезал вены в ТЦК Киевской области. В военкомате возражают, говорят: попыток самоубийства он не совершал, а сбежал. ФОТО
Сетью распространяется очередной скандал с участием работников ТЦК. Мужчину задержали до начала комендантского часа, доставили в ТЦК, где, как утверждается, избили и доставили в Вишневое на ВВК. После того, как он порезал себе вены, его якобы выбросили на улице в Вишневом.
Об этом пишет в фейсбуке журналистка Александра Захарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Человека (Московского Станислава Викторовича) задерживают до начала комендантского часа (патруль 113), забирают в ТЦК (он не сопротивляется), где избивают, забирают личные вещи и удерживают до утра. Машину бросают где-то на Боголюбова (Софиевская Борщаговка), ок, ее нашли. Потом принудительно везут на ВВК в Вишневое, при попытке посоветоваться с юристом по телефону отбирают телефон, и человек не выходит на связь почти сутки. Жив ли он вообще все это время, неясно.
Затем, когда для выяснения ситуации на место выезжает адвокат и следственная группа, выясняется, что парень порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его выбросили на улице в Вишневом", - говорится в сообщении.
По ее словам, человек жив, руки перевязали, снова вызвали полицию, составили протоколы, в том числе по статье "доведение до самоубийства", снимают побои.
Журналистка добавляет, что по факту совершенного открыты следующие производства:
- Первое дело - доведение до самоубийства ЕО9896 от 24.05.2024
- Второе дело - похищение человека и незаконное удержание ЕО29462 от 24.05.2024.
Киевский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.
Реакция ТЦК
"Относительно события с гражданином Московским Станиславом Викторовичем, которое получило огласку в медиа, сообщаем следующее. Полиция задержала Московского Станислава Викторовича во время комендантского часа и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК.
При проверке военно-учетных данных выяснилось, что данный гражданин не состоит на воинском учете и находится в розыске полиции. Таким образом, он уклонялся от прохождения военной службы и выполнения своего конституционного долга", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время пребывания гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал.
По данным ТЦК, утром этот гражданин прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан пригодным к военной службе. Однако, перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно.
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Насправді ганьба такій країні. Чомусь мусора чи прокурори чи кгбшники коли не хочуть воювати, то ніхто їх ухилянтами не називає і не пресує, хоч вони давали присягу та мають якісь навички. А ось звичайний непідготовлений громадянин - то ухилянт та чорт з пекла. Країна дурнів.
Десятки випадків - кримінальних злочинів ,тортур ,смертей опвязаних з ТЦК.
Жодного випадку від ТЦК визнання своє провини - у всьому винні "ухилянти" ,скажені жіночки ,несвідомий народ і агєнти кремля .
Висновки ,які можна зробити :
ТЦК в Україні діють ефективніше і демократичніше чим всі силові служби Сша і демократичних європейських країн - жодних порушень прав і свобод ніколи практично не було .
ТЦК дуже не пощастило з несвідомим, ухилянтським кримінальним народом України .
Пропоную через це канонізувати працівників ТЦК ; військомів причислити до лику СВЯТИХ та мучеників .. А піля закінчення війни кожному призначити пенсію за рахунок народу і надати житло для відновлення здоровя в МОнако чи Іспанії...
Якщо ви вже якимось чином потрапили до "зсу" , то спаробуйте в ЦНАПі , або в можливо на сайті Міністерства Юстиції, або через нотаріуса з'
ясувати - ця військова частина є в реєстрі ? Або це просто "шарашкіна контора", якої взагалі не існує. І ви в випадку поранення, травми, або ще чогось не зможете навіть доказати, що служили 👈
Ти глянь яка краса, прийшла на допомогу вовамікам та статремам...
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA
Театр починається з гардеробу..як то кажуть.
То початок нової післявоєнно України.
"Зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%, - співробітник районного ТЦК у Львові Гренюх".
Прочитай статтю, фантазер
Ні! Тому люба подобна новина буде сприйнята за правду ( що може так і є).
Сім'я проростає тільки на благопріятному терену.
Це дніще, подоляцький драйвер. Ти хоч текст статті почитай.
Якби дійсно хотів зробити самогубство, то лежав би у калюжі крові.
Яка цікава байка:
1) тцк до цієї особи претензій, на момент перевірки, НЕ мало, бо навіть не знало про її існування
2) його розшукувала поліція. Хто і за що подав його у розшук?
3) коли поліція його нарешті виявила та затримала (де протокол?), поліціянти везуть особу у тцк. А чому не в бордель чи ганделик? Підстави ж однакові- жодних.
ви серйозно?
Тут журналісти якраз спростовують фейки, вони виклали офіційну заяву офіційної держустанови, яка проливає світло на цю подію.
1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману -
карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Відмова від несення обов'язків військової служби - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
.....
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Ну і дай відповідь, ти б воював поряд з таким "воїном", з психічними розладами, в одному окопі?
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.
Цей чоловік не був ні в якому з цих статусів на момент інциденту, тому ці норми до нього просто незастосовні.
Особі ж, що має соціально-правовий статус військовоЗОБОВ'ЯЗАНОГО, вона, як і ст. 401÷429 КК, глибоко в буй.
Суд сміятись буде.