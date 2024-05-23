Драка в Харькове: в ТЦК заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных

В социальных сетях 22 мая обнародовано видео конфликта между гражданскими гражданами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на обнародованное видео.

Там заявили, что конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".

Нападения сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных. В ОТЦК и СП отметили, что в пабликах распространяют только фрагмент видео о ситуации и нападения на военных на видео не фиксируются.

Из-за конфликта пострадал солдат роты охраны, ему наложили швы на забойную рану в районе скулы.

"В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины.

Убеждены, что этому инциденту, который произошел в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка", - отметили в ТЦК и СП.

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В то же время командование сообщило, что осуждает действия военнослужащих, которые поддались на провоцирование со стороны лиц с неадекватным поведением. По словам военных, они не должны были, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние. Сейчас назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

"До завершения всех юридических процедур и окончательных выводов призываем общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и эмоций. То, что произошло, не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов", - прокомментировали в ТЦК и СП.