Драка в Харькове: в ТЦК заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных
В социальных сетях 22 мая обнародовано видео конфликта между гражданскими гражданами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на обнародованное видео.
Там заявили, что конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".
Нападения сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных. В ОТЦК и СП отметили, что в пабликах распространяют только фрагмент видео о ситуации и нападения на военных на видео не фиксируются.
Из-за конфликта пострадал солдат роты охраны, ему наложили швы на забойную рану в районе скулы.
"В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины.
Убеждены, что этому инциденту, который произошел в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка", - отметили в ТЦК и СП.
В то же время командование сообщило, что осуждает действия военнослужащих, которые поддались на провоцирование со стороны лиц с неадекватным поведением. По словам военных, они не должны были, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние. Сейчас назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.
"До завершения всех юридических процедур и окончательных выводов призываем общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и эмоций. То, что произошло, не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов", - прокомментировали в ТЦК и СП.
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Є провокація? ***ште всіх, так?
А недополіцаї вам будуть і свідками, і адвокатами і помічниками.
Де тут правова держава? Нащо ви силовиків знову перетворюєте? Це підстава. Як далі будете перейменувати? Военкомат -тцк, менти - поліція. Невже не достатнього одних граблів?
Для ротації є більше мільйона інших військових, біля мільйона решти силовиків у погонах, які ухиляються від виконання своїх обов'язків і порушують присягу.
У цивільних в тилу інші завдання - забезпечувати військових на фронті усім необхідним, наповнювати бюджет, тримати економіку держави на плаву, контролювати зрадницьку владу щоб не обвалився фронт, щоб разом спільно перемогти ворога. Кожен має робити те, що найкраще вміє для перемоги над агресором.
Ну то що ви хочете від чотириразового ухилянта та від борова кошового "менеснайпервб'є"?
Ваші кумири і взірець.
Гадять, як для себе…, але на ШКОДУ Україні!!
Дали команду ФСБшники👺, і почалася СЛОВЕСНА дрисня🤮, у мережі проти Українців, щоб вони гризню влаштували між собою!!… Пильнуймо‼️‼️
Як це видно добре👍, за їх адресами, для ФАХІВЦІВ Українських Захисників! Спостерігаймо, за їх ерекцією ротами..
Слава Україні!
Та треба було цих "осіб з неадекватною поведінкою" затримати та у СІЗО, а не соплі жувати. Вже такі були на Даунбасі, вилупки, теж няньчилися, поки кацапи не залізли. Поліцаї, до речі, теж мріють до москалів на службу?
так може то кацапське дрг на відео було?