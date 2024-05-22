Мужчина в военной форме в присутствии двух полицейских нецензурно ругает женщину и бьет мужчину в Харькове. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме нецензурно ругается в адрес женщины и бьет мужчину в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что инцидент произошел в присутствии двух полицейских. Автор публикации отмечает, что военный - это представитель местного ТЦК.

"В Харькове представители ТЦК в присутствии полиции избили мужчины и обзывали женщин нецензурными словами", - говорится в комментарии к записи.

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