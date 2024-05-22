Мужчина в военной форме в присутствии двух полицейских нецензурно ругает женщину и бьет мужчину в Харькове. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме нецензурно ругается в адрес женщины и бьет мужчину в Харькове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что инцидент произошел в присутствии двух полицейских. Автор публикации отмечает, что военный - это представитель местного ТЦК.
"В Харькове представители ТЦК в присутствии полиции избили мужчины и обзывали женщин нецензурными словами", - говорится в комментарии к записи.
Внимание! Ненормативная лексика!
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Сергій Макеєв
показать весь комментарий04.10.2024 09:57 Ответить Мне нравится 0
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Бо якби були розумні і виховані, то розуміли, що такою поведінкою вони не тільки собі роблять/******* імідж, а суки вони кончені і мудаки, ********* військовий стрій і тих хлопців, які зараз в ЗСУ.
озброєні чоловіки, б'ють цивільних, на очах поліції!
один, навіть з автоматом вискочив.
то, що, чекаємо на вбивство?