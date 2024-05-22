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Чоловік у військовій формі у присутності двох поліцейських нецензурно лає жінку і б’є чоловіка у Харкові. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловік у військовій формі нецензурно лається на адресу жінки та б’є чоловіка у Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що інцидент відбувся за присутності двох поліцейських. Автор публікації зазначає, що військовий - це представник місцевого ТЦК.

"В Харкові представники ТЦК в присутності поліції побили чоловіки та обзивали жінок нецензурними словами", - йдеться у коментарі до запису.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

бійка (739) Харків (5600) мобілізація (3054) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+47
а я ні, бо якщо ти воював, то це не дає тобі право на негідну поведінку. Фронтовик - це не індульгенція бути бидлом. У мене в підрозділі такі були, але ми швидко їх вчили правильному. Однак, я підозрюю, що коли вони пішли в тил, то знову вилазить їхня бидлячість ще й помножена на фронтові понти.

Бо якби були розумні і виховані, то розуміли, що такою поведінкою вони не тільки собі роблять/******* імідж, а суки вони кончені і мудаки, ********* військовий стрій і тих хлопців, які зараз в ЗСУ.
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22.05.2024 14:03
+46
п'ять років, ще не закінчились?
озброєні чоловіки, б'ють цивільних, на очах поліції!
один, навіть з автоматом вискочив.
то, що, чекаємо на вбивство?
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22.05.2024 13:42
+42
от скільки було на фронті супер людей, а чого в ТЦК одне бидло в формі виявилося? мабуть того, що більшість з них як раз на фронті не були, максимум УБД через те, що воно тусувалося на 2, а то й 3 лінії.
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22.05.2024 13:45
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Чи може нормальна жінка так озвучувати?! нікчема узкагаварящая. фу! А ті сцикуни сходили б у тцк самостійно і не набиралися ганьби та підтримки таких потвор.
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04.10.2024 09:57 Відповісти
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