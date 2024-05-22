Чоловік у військовій формі у присутності двох поліцейських нецензурно лає жінку і б’є чоловіка у Харкові. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловік у військовій формі нецензурно лається на адресу жінки та б’є чоловіка у Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що інцидент відбувся за присутності двох поліцейських. Автор публікації зазначає, що військовий - це представник місцевого ТЦК.
"В Харкові представники ТЦК в присутності поліції побили чоловіки та обзивали жінок нецензурними словами", - йдеться у коментарі до запису.
Увага! Ненормативна лексика!
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Сергій Макеєв
показати весь коментар04.10.2024 09:57 Відповісти Мені подобається 0
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Бо якби були розумні і виховані, то розуміли, що такою поведінкою вони не тільки собі роблять/******* імідж, а суки вони кончені і мудаки, ********* військовий стрій і тих хлопців, які зараз в ЗСУ.
озброєні чоловіки, б'ють цивільних, на очах поліції!
один, навіть з автоматом вискочив.
то, що, чекаємо на вбивство?