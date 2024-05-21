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е-черга працює в усіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони

Міноборони запустило е-чергу в ТЦК

Електронна черга запису вже працює в тестовому режимі в усіх ТЦК та СП України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн-запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.

Читайте: Понад 1 млн осіб авторизувалися у "Резерв+", 700 тис. вже оновили дані, - Міноборони

"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", - зазначила Черногоренко.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦНАПи не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як записатися до е-черги.

Автор: 

Міноборони (7333) мобілізація (3040) електронні послуги (194) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+4
І що є е-відвідувачі?
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21.05.2024 18:39
+3
О. Пішли відмазки. Мене з розшуку знімуть хоча б до 18 липня?
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21.05.2024 18:39
+3
Відразу ж після прибуття на полігон
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21.05.2024 18:40
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О. Пішли відмазки. Мене з розшуку знімуть хоча б до 18 липня?
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21.05.2024 18:39 Відповісти
Відразу ж після прибуття на полігон
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21.05.2024 18:40 Відповісти
Відразу після прибуття з передової)
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21.05.2024 22:50 Відповісти
Якщо кацапи вже хакнули базу данних, то скажуть що то була бета версія, тестовий режим
Шапіто по всій країні
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21.05.2024 19:10 Відповісти
Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку
=======

Які ж все-таки вони турботливі, аж до усрачки
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21.05.2024 18:39 Відповісти
І що є е-відвідувачі?
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21.05.2024 18:39 Відповісти
канешно! 73% з них йшли за зеленим маланцем
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21.05.2024 21:54 Відповісти
е-черга запрацювала,а е-президент чомусь заглючив,чи то хакери запорєбрікові взламали,чи то хтось "забув" в Конституційний суд звернутись?
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21.05.2024 18:43 Відповісти
Ці чиновники так і нестворили умов для військовозобов'язаних,маю на увазі,забезпечення всім необхідним,а також пільгами,щоб людина мала бажання захищати країну,натомість,зловили і на передову,а якщо ти доброволець,в тебе ні прав,ні пільг,ні зарплати.
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21.05.2024 18:50 Відповісти
марсіанє нам підкинули цих чиновників
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21.05.2024 19:30 Відповісти
"...достатньо записатися онлайн..." Джерело:

А талончики хто видає?
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21.05.2024 18:50 Відповісти
Електронна черга запису вже працює в тестовому режимі в усіх ТЦК та СП України. Джерело:
**********
Це як із сімейними лікарями. Раніше треба було сидіти тільки в одній черзі до потрібного лікаря. А тепер, - спочатку в черзі до сімейника, а потім, - у черзі до профільного.
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21.05.2024 19:44 Відповісти
то все така херня!не знаю,як у кого,а мій тцк робить усе можливе,щоб люди зненавиділи це місце на сто відсотків!останній мій раз -8 годин у чергах,з них три години до столу,до якого(як виявилось),мені не тре було,але мене туди відправили!!!лікарі влк-це окрема історія!наче їх спеціально збирали по списках муднів
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21.05.2024 19:18 Відповісти
їх спеціально збирали по списках муднів.

ти впевнений, шо то були лікарі ?
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21.05.2024 19:32 Відповісти
впевнений!вони у тій лікарні працюють десятки років
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21.05.2024 19:37 Відповісти
в якій, нафіг, лікарні ?

вони в палатці сидять
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21.05.2024 20:16 Відповісти
в якій палатці???ти,що у полі живеш??? в нас влк у лікарні проходять
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21.05.2024 21:52 Відповісти
Електронна черга до паперового листочка на вході ))))
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21.05.2024 20:46 Відповісти
Їм по постановою заборонили сразу після оновлення виписувати повістку і відправляти на ВЛК.
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21.05.2024 21:42 Відповісти
 
 