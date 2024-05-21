е-черга працює в усіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони

Електронна черга запису вже працює в тестовому режимі в усіх ТЦК та СП України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн-запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.

Читайте: Понад 1 млн осіб авторизувалися у "Резерв+", 700 тис. вже оновили дані, - Міноборони

"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", - зазначила Черногоренко.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦНАПи не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як записатися до е-черги.