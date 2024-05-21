е-черга працює в усіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
Електронна черга запису вже працює в тестовому режимі в усіх ТЦК та СП України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн-запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.
"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", - зазначила Черногоренко.
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням
Нагадаємо, раніше повідомлялося, як записатися до е-черги.
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Шапіто по всій країні
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Які ж все-таки вони турботливі, аж до усрачки
А талончики хто видає?
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Це як із сімейними лікарями. Раніше треба було сидіти тільки в одній черзі до потрібного лікаря. А тепер, - спочатку в черзі до сімейника, а потім, - у черзі до профільного.
ти впевнений, шо то були лікарі ?
вони в палатці сидять