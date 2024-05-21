Понад 1 млн осіб авторизувалися у "Резерв+", 700 тис. вже оновили дані, - Міноборони
Наразі свої дані у додатку "Резерв+" оновили вже 700 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони.
"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+", - йдеться в повідомленні.
Дані вже оновили 700 тисяч осіб, що в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.
За кордоном дані оновлюють найактивніше у Польщі (1727), Німеччині (1369) та Канаді (443).
Закон про мобілізацію
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.
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а їх там штук 200 40-річних
Не кадровикам же з ДУС, оце за них, бігати по ТЦК, із очима від собаки СІРКА….
Не усіх же їх, відправлять з ОПУ, послицями… ЗАБРОНЬОВАНИМИ???
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Станом на 21 травня в опитувані брало участь близько 1 600 людей. Найбільше голосів зібрав варіант «не оновлюю і не збираюся» - 31%. На другому місці - «не оновлюю. Чекатиму до останнього» - 23%. Закриває трійку перший пункт «уже давно оновив» з результатом в 17%. Інші варіанти зібрали:
оновлюватиму в «Резерв +» - 16%; піду сам у ТЦК - 8%; збираюсь йти в ЦНАП - 5%; Єто больше похоже на правду.. Как то так..