Понад 1 млн осіб авторизувалися у "Резерв+", 700 тис. вже оновили дані, - Міноборони

Наразі свої дані у додатку "Резерв+" оновили вже 700 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони.

"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+", - йдеться в повідомленні.

Дані вже оновили 700 тисяч осіб, що в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.

За кордоном дані оновлюють найактивніше у Польщі (1727), Німеччині (1369) та Канаді (443).

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.

Читайте: 500 тисяч українців оновили свої дані через "Резерв+", - Міноборони