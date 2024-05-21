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Новини Мобілізація
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500 тисяч українців оновили свої дані через "Резерв+", - Міноборони

Оновлення даних у додатку Резерв+

Станом на 13:00 20 травня уже майже пів мільйона громадян України уточнили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+".

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю Radio NV, передає Цензор.НЕТ.

Він підбив перші підсумки оновлення даних військовозобов'язаними після набуття чинності законом про мобілізацію.

"Зараз (станом на 13:00 20 травня - ред.) уже майже пів мільйона українців уточнили свої дані через "Резерв+". За кількісними показниками мобільний застосунок перевищив ту кількість людей, які оновлювали свої дані в ТЦК СП і ЦНАП. Там приблизно рівна кількість - близько чотирьох-п'яти тисяч людей", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони пояснили, чому "Резерв+" може видавати помилкові дані

За словами Лазуткіна, багато українських військових, які вже служать, вирішили, що їм теж потрібно встановити додаток "Резерв+".

Речник Міноборони закликав військових "не експериментували, бо вони перевантажують систему".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+", - Міноборони

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.

Автор: 

Міноборони (7333) військовослужбовці (4725) мобілізація (3040) додаток (474)


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Топ коментарі
+15
Оновить дані десь 2 млн. заброньованих, інвалідів та тих, які не підлягають мобілізації з певних причин.
На цьому і застопориться.
Решта 8 млн. чоловіків призивного віку, які не мають броні, які знаходяться за кордоном, ітд... як не збиралися йти в ТЦК так і не підуть добровільно та не оновлюватимуть дані.
Це факт.
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21.05.2024 12:59
+11
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21.05.2024 13:04
+6
Скоріше за все, влада зіллється.
Все буде як і раніше.
Періодично ТЦКкашники будуть хапати людей на вулицях і відправляти на убой, як і раніше. По 5-10 тисяч в місяць будуть виловлювати.
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21.05.2024 13:07
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21.05.2024 12:55 Відповісти
Оновить дані десь 2 млн. заброньованих, інвалідів та тих, які не підлягають мобілізації з певних причин.
На цьому і застопориться.
Решта 8 млн. чоловіків призивного віку, які не мають броні, які знаходяться за кордоном, ітд... як не збиралися йти в ТЦК так і не підуть добровільно та не оновлюватимуть дані.
Це факт.
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21.05.2024 12:59 Відповісти
Скоріше за все, влада зіллється.
Все буде як і раніше.
Періодично ТЦКкашники будуть хапати людей на вулицях і відправляти на убой, як і раніше. По 5-10 тисяч в місяць будуть виловлювати.
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21.05.2024 13:07 Відповісти
Ого тебе поносить, да ти Ванга!!!
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21.05.2024 13:31 Відповісти
Чому Ванга. Інформацію в мережі можна знайти. То фактично так і є, як написав
Щоб тільки утримувати чисельність ЗСУ на одному рівні, потрібно щомісяця мобілізовувати не менше 10 тисяч нових рекрутів.

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21.05.2024 15:05 Відповісти
Так іх і так мобілізують зараз, формуються нові бригади, я про те як він жонглює мільйонами зареєстрованих інвалідів, та інших. Ти теж інвалід з дитинства, маєш труднощі з сприйняттям інформаціі
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21.05.2024 15:45 Відповісти
Як ви здогадались?!!!

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21.05.2024 15:51 Відповісти
Це не важко, Вангою бути не треба
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21.05.2024 15:54 Відповісти
За 100 тис мєнтів стоятимуть зо п'ять мільйонів тих, чиї родичі вже служать в ЗСУ.
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21.05.2024 13:30 Відповісти
Будут стоять чтоб что?)) Кажется, Вы с автором о разном пишете. Он о том, что через 2 месяца более 50% мужчин мобилизационного возраста так и не исполнят закон. А значит будут нарушителями, и ему интересно, государство сольётся (а так делают в дем. странах, но чаще до этого не доводят), или начнет репрессии.
А Вы о чем?
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21.05.2024 13:41 Відповісти
Я про те, що дії 100 тис мєнтів по "масових репресіях" проти ухилянтів будуть палко підтримувати 5 млн родичів солдат. І про те, що влада зможе, якщо, звісно, захоче.
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21.05.2024 14:24 Відповісти
з якого напрямку пишеш?
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21.05.2024 14:48 Відповісти
Оріхів. Запорізький. А тобі навіщо?
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21.05.2024 14:53 Відповісти
Более 50% - это более 5 млн мужчин, а не бабушек, дедушек, женщин и детей.
Если власть захочет...
Захочет оказаться в меньшинстве?
Сомневаюсь...
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21.05.2024 15:35 Відповісти
Блокування банківських карт, це перше що вони зроблять після двух місяців
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21.05.2024 14:07 Відповісти
Всіх посадити нереально, бо в тюрмах місць немає. Штрафи платити теж мало хто буде. Майно відбирати, так само варіант не надто розумний й дієвий. До того ж резонанс буде по світу, та й у суспільстві ще сильніше посилиться напруга.
Мені іноді здається, що це все робиться навмисно, щоб підвести країну до капітуляції. Або нагорі сидять безпросвітні ідіоти відірвані від реалії.
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21.05.2024 14:08 Відповісти
8 миллионов ухилянтов? Так это 100 бюджетов МО со штрафов можно собрать.

Кстати штраф не освобождает от мобилизации. Заплатил штраф, обновили тебе данные и мобилизировали. Очень круто. Но я думаю 8 миллионов дебилов это перегиб.
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21.05.2024 16:09 Відповісти
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21.05.2024 13:04 Відповісти
ну реально--толку з нього ніякого з цього товстуна .. людей треба заохочувати а не заганяти
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21.05.2024 13:07 Відповісти
Є тілкі кнути, приників нема.
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21.05.2024 13:09 Відповісти
мабуть дають те що заслужили своїм мовчанням і покірністю
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21.05.2024 13:12 Відповісти
Важко з цим сперечатись.
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21.05.2024 15:07 Відповісти
Стаття 182 ККУ вас идиотов защищает, но вы упорно лезете на стулку и верёвку обильно смазываете мылом и соплями
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21.05.2024 13:10 Відповісти
Чергова корява фігня. Знайомий колишній військовий вчора приколов - замість сержанта виявився солдатом і не оновлював данні з 2021 року (хоча 1,5 року провоював).
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21.05.2024 13:11 Відповісти
А що там приколювати? Його стройова в бригаді може подати дані, про присвоєння йому сержанта в ТЦК, за кілька років. І, так, не оновлював дані з 2021 - а що, в ТЦК оновлював? Чи в бригаді? Мої побратими УБД отримували лише після демобілізації, через ТЦК вже дома. Рідна бригада надала нам УБД лише через 14(!) місяців бойових дій! І, до речі, мене "Резерв+" підтягнув в систему за хвилину. Через "Приват 24".
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21.05.2024 13:36 Відповісти
У нього УБД ще з часів строкової служби у 2000-х роках (розмінування). Як резервіст 1-ої черги спочатку був в роті охорони ТЦК, потім в бойовій бригаді. Звільнився за сімейними обставинами. Всі данні про нього, які є в "Резерв+" не відповідають дійсності. Якось так.
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21.05.2024 13:52 Відповісти
Основне там одне-єдине слово. Вірніше, два. "На обліку" і "Знято". А там сержант/солдат - це перевіряючих не хвилюватиме. І. я ж писав - погоджуюсь, що дані можуть не відповідати дійсності. Тому і потрібно поновлювати їх.
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21.05.2024 14:27 Відповісти
А чому влада не зробить добровільну платну мобілізацію?

Що, грошей шкода?

10 000 доларів за підписання контракту.

За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.

Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?

Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!

Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
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21.05.2024 13:36 Відповісти
10 тис доларів ви отримаєте на війні десь за три місяці. В чому проблема? І, є один ньюанс - ці заморожені кацапські активи не в нас, не ми ними розпоряджаємося. І не будемо розпоряжатися, ще неясно? Мля, ще про золото Полуботка згадайте...)))
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21.05.2024 13:39 Відповісти
А про Майдан - ви серйозно? Бидло, яке відпетлює від призову, на Майдан не вийде. А от Майдан з родичів тих, хто вже в ЗСУ організувати запросто. З лозунгом, наприклад: "Ухилянтів - на фронт! Наших героїв - додому!".
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21.05.2024 13:42 Відповісти
ви в армії?
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21.05.2024 13:43 Відповісти
128 ОГШБр.
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21.05.2024 14:20 Відповісти
В вас же ш із "здобичі" вже повинні були появитися новобранці? І як вони служать? Яка фізична форма?
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21.05.2024 16:01 Відповісти
Я вас розчарую. Перше поповнення в роту я прийняв на початку жовтня 2022 року. Три чоловіки. З тих пір у нас було дуже багато невеличких поповнень. Зараз рота укомплектована десь на 80%. Найгірше було в січні 2023під Бахмутом - було ледве половина людей. Загинуло насправді не так багато, але поранені, контужені, СЗЧ, закосивші, ті, хто демобілізувався чи списався по різним причинам. Поповнення різне. Є і наркомани, і алкаші, і навіть судимі. Є ті, кого забрали, а вони не хотіли йти. Але, вобює більшість. З декого вже вийшли командири відділень і замки. Добровольців мало залишилось. Проте, позиції тримаємо на Запоріжжі вже рік(!). Після Херсонщини і Донецької області.
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22.05.2024 10:25 Відповісти
а ви?
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21.05.2024 14:59 Відповісти
"Ухилянтів - на фронт" вменяемый ВСУшник никогда не скажет, ты попал под сомнительного працівника вербовочной фирмы чвк-тцк
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21.05.2024 13:50 Відповісти
Українець ніколи не скаже ВСУ, кацапе.
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21.05.2024 14:21 Відповісти
зедарнутый кремлепатриёт ты, а не Украинец
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21.05.2024 15:03 Відповісти
100% лучше не скажешь.
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21.05.2024 16:12 Відповісти
Откуда закачать это резерв+? Его ж в гуглмаркет нету нихрена.
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21.05.2024 15:43 Відповісти
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.reserveplus&pli=1

Вказано, що цей застосунок підходить для дітей, старших за 3 роки. )))

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21.05.2024 16:03 Відповісти
 
 