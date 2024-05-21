500 тисяч українців оновили свої дані через "Резерв+", - Міноборони

Станом на 13:00 20 травня уже майже пів мільйона громадян України уточнили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+".

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю Radio NV, передає Цензор.НЕТ.

Він підбив перші підсумки оновлення даних військовозобов'язаними після набуття чинності законом про мобілізацію.

"Зараз (станом на 13:00 20 травня - ред.) уже майже пів мільйона українців уточнили свої дані через "Резерв+". За кількісними показниками мобільний застосунок перевищив ту кількість людей, які оновлювали свої дані в ТЦК СП і ЦНАП. Там приблизно рівна кількість - близько чотирьох-п'яти тисяч людей", - зазначив він.

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За словами Лазуткіна, багато українських військових, які вже служать, вирішили, що їм теж потрібно встановити додаток "Резерв+".

Речник Міноборони закликав військових "не експериментували, бо вони перевантажують систему".

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Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.