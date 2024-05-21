500 тисяч українців оновили свої дані через "Резерв+", - Міноборони
Станом на 13:00 20 травня уже майже пів мільйона громадян України уточнили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+".
Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю Radio NV, передає Цензор.НЕТ.
Він підбив перші підсумки оновлення даних військовозобов'язаними після набуття чинності законом про мобілізацію.
"Зараз (станом на 13:00 20 травня - ред.) уже майже пів мільйона українців уточнили свої дані через "Резерв+". За кількісними показниками мобільний застосунок перевищив ту кількість людей, які оновлювали свої дані в ТЦК СП і ЦНАП. Там приблизно рівна кількість - близько чотирьох-п'яти тисяч людей", - зазначив він.
За словами Лазуткіна, багато українських військових, які вже служать, вирішили, що їм теж потрібно встановити додаток "Резерв+".
Речник Міноборони закликав військових "не експериментували, бо вони перевантажують систему".
Закон про мобілізацію
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.
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На цьому і застопориться.
Решта 8 млн. чоловіків призивного віку, які не мають броні, які знаходяться за кордоном, ітд... як не збиралися йти в ТЦК так і не підуть добровільно та не оновлюватимуть дані.
Це факт.
Все буде як і раніше.
Періодично ТЦКкашники будуть хапати людей на вулицях і відправляти на убой, як і раніше. По 5-10 тисяч в місяць будуть виловлювати.
Щоб тільки утримувати чисельність ЗСУ на одному рівні, потрібно щомісяця мобілізовувати не менше 10 тисяч нових рекрутів.
А Вы о чем?
Если власть захочет...
Захочет оказаться в меньшинстве?
Сомневаюсь...
Мені іноді здається, що це все робиться навмисно, щоб підвести країну до капітуляції. Або нагорі сидять безпросвітні ідіоти відірвані від реалії.
Кстати штраф не освобождает от мобилизации. Заплатил штраф, обновили тебе данные и мобилизировали. Очень круто. Но я думаю 8 миллионов дебилов это перегиб.
Що, грошей шкода?
10 000 доларів за підписання контракту.
За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.
Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?
Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!
Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
Вказано, що цей застосунок підходить для дітей, старших за 3 роки. )))