500 тысяч украинцев обновили свои данные через "Резерв+", - Минобороны

По состоянию на 13:00 20 мая уже почти полмиллиона граждан Украины уточнили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+".

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

Он подвел первые итоги обновления данных военнообязанными после вступления в силу закона о мобилизации.

"Сейчас (по состоянию на 13:00 20 мая - ред.) уже почти полмиллиона украинцев уточнили свои данные через "Резерв+". По количественным показателям мобильное приложение превысило то количество людей, которые обновляли свои данные в ТЦК СП и ЦПАУ. Там примерно равное количество - около четырех-пяти тысяч человек", - отметил он.

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По словам Лазуткина, многие украинские военные, которые уже служат, решили, что им тоже нужно установить приложение "Резерв+".

Представитель Минобороны призвал военных "не экспериментировать, потому что они перегружают систему".

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Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.