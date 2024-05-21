500 тысяч украинцев обновили свои данные через "Резерв+", - Минобороны
По состоянию на 13:00 20 мая уже почти полмиллиона граждан Украины уточнили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+".
Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью Radio NV, передает Цензор.НЕТ.
Он подвел первые итоги обновления данных военнообязанными после вступления в силу закона о мобилизации.
"Сейчас (по состоянию на 13:00 20 мая - ред.) уже почти полмиллиона украинцев уточнили свои данные через "Резерв+". По количественным показателям мобильное приложение превысило то количество людей, которые обновляли свои данные в ТЦК СП и ЦПАУ. Там примерно равное количество - около четырех-пяти тысяч человек", - отметил он.
По словам Лазуткина, многие украинские военные, которые уже служат, решили, что им тоже нужно установить приложение "Резерв+".
Представитель Минобороны призвал военных "не экспериментировать, потому что они перегружают систему".
Закон о мобилизации
С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.
Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.
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На цьому і застопориться.
Решта 8 млн. чоловіків призивного віку, які не мають броні, які знаходяться за кордоном, ітд... як не збиралися йти в ТЦК так і не підуть добровільно та не оновлюватимуть дані.
Це факт.
Все буде як і раніше.
Періодично ТЦКкашники будуть хапати людей на вулицях і відправляти на убой, як і раніше. По 5-10 тисяч в місяць будуть виловлювати.
Щоб тільки утримувати чисельність ЗСУ на одному рівні, потрібно щомісяця мобілізовувати не менше 10 тисяч нових рекрутів.
А Вы о чем?
Если власть захочет...
Захочет оказаться в меньшинстве?
Сомневаюсь...
Мені іноді здається, що це все робиться навмисно, щоб підвести країну до капітуляції. Або нагорі сидять безпросвітні ідіоти відірвані від реалії.
Кстати штраф не освобождает от мобилизации. Заплатил штраф, обновили тебе данные и мобилизировали. Очень круто. Но я думаю 8 миллионов дебилов это перегиб.
Що, грошей шкода?
10 000 доларів за підписання контракту.
За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.
Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?
Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!
Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
Вказано, що цей застосунок підходить для дітей, старших за 3 роки. )))