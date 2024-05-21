У Міноборони пояснили, чому "Резерв+" може видавати помилкові дані

Застосунок "Резерв+" інколи може видавати некоректні дані, що можна пояснити людським фактором. Для уточнення інформації варто звернутися до ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

За її словами, застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про людину держава і які містяться в реєстрі "Оберіг".

"Помилки – наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки", – наголосила Черногоренко.

Читайте також: Невійськовозобов’язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+", – Міноборони

Також вона пояснила, чому застосунок "Резерв+" ще може бути не доступний у деяких країнах, адже "маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін".

"Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня", – запевнила заступниця міністра.

Як повідомлялося, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн.

Закон про мобілізацію

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.