Міноборони показало додаток "Резерв+" для оновлення даних військовозобов’язаних. Як працюватиме?. ВIДЕО

Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн.

Застосунок "Резерв+" буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе", – пояснили у Міноборони.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. У випадку оновлення даних через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, можна отримати відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

У міністерстві нагадали, що завтра, 18 травня, набуває чинності закон про посилення мобілізації. Згідно із його вимогами, відзавтра всі військовозобов'язані чоловіки та жінки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно), повинні оновити свої облікові дані.

"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", – наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський також підписав закон про підвищення штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку.

Зокрема, штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн. При цьому ТЦК отримали право виписувати штрафи заочно, без складання протоколу у присутності порушника.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Штрафи за порушення правил мобілізації: кому і скільки доведеться заплатити