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Новини
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Міноборони показало додаток "Резерв+" для оновлення даних військовозобов’язаних. Як працюватиме?. ВIДЕО

Міноборони запустило додаток

Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн.

Застосунок "Резерв+" буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе", – пояснили у Міноборони.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. У випадку оновлення даних через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, можна отримати відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

У міністерстві нагадали, що завтра, 18 травня, набуває чинності закон про посилення мобілізації. Згідно із його вимогами, відзавтра всі військовозобов'язані чоловіки та жінки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно), повинні оновити свої облікові дані.

"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", – наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський також підписав закон про підвищення штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку.

Зокрема, штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн. При цьому ТЦК отримали право виписувати штрафи заочно, без складання протоколу у присутності порушника.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Штрафи за порушення правил мобілізації: кому і скільки доведеться заплатити

Автор: 

Міноборони (956) мобілізація (467) додаток (294) штраф (1109)


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Топ коментарі
+1
Де ти скачав ? В плеймаркеті немає додатка
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18.05.2024 08:49
+1
Скаргу на додаток в Гугл кинуть всі ,як порушення прав людини честі і гуманності ,або підозру в хабарництві
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18.05.2024 10:02
+1
хтось вже писав за це г.....
через банк на смарті зареєстрував тещу 75 років. Для проби, звичайно, то вона там у них у розшуку
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18.05.2024 13:33
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Так можна в ТЦК не йдити, просто онлайн свої дані оновити? Чи ні?
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17.05.2024 17:29 Відповісти
Так, якщо раніше не викликали (мабуть). Дивіться ролик ще раз. У кінці Вам усе покаже.
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17.05.2024 17:39 Відповісти
Ось це і незрозуміло - якщо до цього в ТЦК не був
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17.05.2024 17:41 Відповісти
Це усе лірика. Головне рішення - служити (воювати), чи бігати. Виходити треба з цього.

По суті - перереєстрація вимагалася ще по старому Закону. По новому - розширили можливості поновити дані і добавили відповідальності.
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17.05.2024 18:12 Відповісти
Ну той ********** із чергами у ТЦК і необхідністю оновити даними абсолютно всім за два місяці - це не лірика. Правильний варіант - що в ТЦК ідуть уже ті, хто буде служити, а решта оновлюють через електронний додаток
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17.05.2024 18:22 Відповісти
Поновити дані треба було починаючи з 24.02.2022, чи ще перед цим.
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19.05.2024 13:37 Відповісти
дизайн на Дію схожий.
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17.05.2024 17:38 Відповісти
І це правильно
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17.05.2024 17:43 Відповісти
Скачав, оновив (успішно), далі висить (дані не показує з реєстру Оберіг) …

все як завжди - як не своїми руками держава робить …
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18.05.2024 07:30 Відповісти
Де ти скачав ? В плеймаркеті немає додатка
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18.05.2024 08:49 Відповісти
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.reserveplus
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18.05.2024 08:50 Відповісти
на гугл нема такого додатку ..отже фейк
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18.05.2024 10:00 Відповісти
Скаргу на додаток в Гугл кинуть всі ,як порушення прав людини честі і гуманності ,або підозру в хабарництві
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18.05.2024 10:02 Відповісти
хтось вже писав за це г.....
через банк на смарті зареєстрував тещу 75 років. Для проби, звичайно, то вона там у них у розшуку
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18.05.2024 13:33 Відповісти
Значить, не все ти про свою тещу знаєш!
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18.05.2024 23:03 Відповісти
Ухилянт, твоя теща!
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18.05.2024 23:28 Відповісти
Те, що працівники колишніх - РВК, нинішніх - ТЦК та СП повинні були робити з 2017 року, знову покладено на плечі посполитих. А саме - з часу створення Реєстру "Оберіг" наповнювати його даними повинні були ТЦКашники. Цього не робили і тому багато хто побачив, що їх немає в Реєстрі "Оберіг", хоча не міняли місця проживання 100500 років... Хто за це відповість? Ніхто, бо ТЦК розганяли неодноразово, там вже немає з кого спитатися. А наплив громадян, особливо - тих, хто має право на відстрочку блокують звичну нормальну роботу ТЦК по мобілізації. Хто відповість за цей колапс?
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19.05.2024 16:56 Відповісти

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