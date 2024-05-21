Более 1 млн человек авторизовалось в "Резерв+", 700 тыс. уже обновили данные, - Минобороны
Сейчас свои данные в приложении "Резерв+" обновили уже 700 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны.
"Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+", - говорится в сообщении.
Данные уже обновили 700 тысяч человек, что в десятки раз больше, чем в ЦПАУ и ТЦК вместе взятых.
За рубежом данные обновляют активнее всего в Польше (1727), Германии (1369) и Канаде (443).
Закон о мобилизации
С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.
Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.
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а їх там штук 200 40-річних
Не кадровикам же з ДУС, оце за них, бігати по ТЦК, із очима від собаки СІРКА….
Не усіх же їх, відправлять з ОПУ, послицями… ЗАБРОНЬОВАНИМИ???
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Станом на 21 травня в опитувані брало участь близько 1 600 людей. Найбільше голосів зібрав варіант «не оновлюю і не збираюся» - 31%. На другому місці - «не оновлюю. Чекатиму до останнього» - 23%. Закриває трійку перший пункт «уже давно оновив» з результатом в 17%. Інші варіанти зібрали:
оновлюватиму в «Резерв +» - 16%; піду сам у ТЦК - 8%; збираюсь йти в ЦНАП - 5%; Єто больше похоже на правду.. Как то так..