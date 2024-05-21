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Новости мобилизации
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Более 1 млн человек авторизовалось в "Резерв+", 700 тыс. уже обновили данные, - Минобороны

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Сейчас свои данные в приложении "Резерв+" обновили уже 700 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны.

"Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+", - говорится в сообщении.

Данные уже обновили 700 тысяч человек, что в десятки раз больше, чем в ЦПАУ и ТЦК вместе взятых.

За рубежом данные обновляют активнее всего в Польше (1727), Германии (1369) и Канаде (443).

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.

Читайте также: 500 тысяч украинцев обновили свои данные через "Резерв+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9306) мобилизация (2748) приложение (170)


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Топ комментарии
+12
Серед них 400 000 ментовських ухилянтів, свора ухилянтів від суддів, та депутатська з помічниками, персонал ДТЄК, нафтогаз, облгаз... та інші блатні особи.
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21.05.2024 16:22
+7
А про що писати? Як зеленський саботував будівництво оборонних укріплень на Харківщині?
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21.05.2024 16:19
+6
а я обновив амд драйвера, продовжую грати в казаки.
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21.05.2024 16:20
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це перемога
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21.05.2024 16:10 Ответить
Вже й ВЛК там пройшли?
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21.05.2024 16:14 Ответить
По фото. Як в "Дії"
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21.05.2024 16:18 Ответить
Навіщо про це весь час писати?
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21.05.2024 16:17 Ответить
тому що, україні потрібен зе!прострочений.
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21.05.2024 16:19 Ответить
А про що писати? Як зеленський саботував будівництво оборонних укріплень на Харківщині?
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21.05.2024 16:19 Ответить
А я Spotify оновив
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21.05.2024 16:17 Ответить
а порнохаб ?
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21.05.2024 17:51 Ответить
Треба
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21.05.2024 19:16 Ответить
і чим раніше, тим краще, бо наступне оновлення буде тільки з дозволу ТЦК
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21.05.2024 19:27 Ответить
А ти хто, воЄн?
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21.05.2024 16:20 Ответить
А ось і перший ухилянт, що лінував із країни, відгукнувся.
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21.05.2024 16:26 Ответить
і жоден воюючий з Кварталу 95 не відгукнувся.

а їх там штук 200 40-річних
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21.05.2024 17:52 Ответить
Він може й воїн, а ти - кацапська г.идота
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21.05.2024 16:44 Ответить
Не в том дело. Уже ходил в ТЦК. Дали предпсание в воинскую часть. Сходил... Сказали нет моей должности... Пришел обратно в ТЦК. Сказали перезвонят или повестку отправят. Ни звонка, ни повестки. Такие дела...
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21.05.2024 16:37 Ответить
Значит, пойдешь в ДШБ
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21.05.2024 16:39 Ответить
В ДШБ от меня мало толка. Я инженер по авиационному вооружению. Это знание боеприпасов, самолетных систем их применения, подготовкке специалистов, и обучению пилотов эти боеприпасы правильно применять, вплоть до отстранения у полетам. Вот такая простая и одновременно непростая задача....
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21.05.2024 17:09 Ответить
Наче це колись їх зупиняло... (звісно, якщо це не один конкретний лисий)
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21.05.2024 17:40 Ответить
Не в том дело. Спина еле работает. А ты из какой-нибудь части ДШБ, наверное, пишешь?
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21.05.2024 18:43 Ответить
у мене у бригаді і льотчики, і штурмана і техніки є. Усі піхотинці. Знайомі льотчики теж у піхоті.
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21.05.2024 18:14 Ответить
Значит такие летчики (скорее всего штабники из летных частей), штумана такие же (штабные, ескадрильские). Вот им пехотинцами самое то. На большее не пригодны, но и на этом им большое спасибо и респект.
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21.05.2024 18:42 Ответить
ні. у нас літаків та вертольотів з гулькин куй залишився, на аеродромах повний штат. У Вашому випадку підполковник або вище, інженер СІС ні у піхоті, ні у авіації нахер не потрібен. Вас немає де притулити.
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21.05.2024 19:35 Ответить
Когда я в 19 увольнялся, то у нас в части исправность была 16 боевых, 3 спарки и три элки. А при военном положении штат инженерного отдела удваивается. Так туда набрали, видимо, давних пенсов по знакомству. Потому что я ходил в другую часть, в другом городе живу. И да, должности инженера СИС нет. Там есть только инженер группы П та ВР. Стартехом в обслугу вооружения эскадры на Су-25 предложили, конечно, но с моей спиной это только или халявить, либо спину окончательно сорвать. И так из госпиталя выписывали с диагнозом "ходить больше не сможешь".
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22.05.2024 06:55 Ответить
Должности хлебореза , давно нет
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21.05.2024 17:40 Ответить
Хорошо знаешь эту должность? При совке она была. И ты за хлебушком к нему бегал?
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21.05.2024 19:18 Ответить
Ну при януковичі, що проїв ЗВР, було точно краще, долар по 8! Правда, що б той самий янукович робив вже буквально через рік і чим би підтримував курс - загадка-загадка. Так і Кучма, росія при ньому ще не доросла до своїх "великих звершень". Думати, що при них русня не захотіла б "возвращать ісконниє зємлі" - ідіотизм.
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21.05.2024 18:00 Ответить
Військові активно реєструються, щоб подивитися, що за інформація про них введена в базу...
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21.05.2024 16:19 Ответить
а я обновив амд драйвера, продовжую грати в казаки.
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21.05.2024 16:20 Ответить
З цього хоч якась користь😂
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21.05.2024 16:21 Ответить
Серед них 400 000 ментовських ухилянтів, свора ухилянтів від суддів, та депутатська з помічниками, персонал ДТЄК, нафтогаз, облгаз... та інші блатні особи.
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21.05.2024 16:22 Ответить
Оновити багато ума не треба. Що далi ? Подивимось як повiстки на ВЛК почнуть приходить
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21.05.2024 16:24 Ответить
Чекаємо, на реєстрацію отого батальйону, з ОПУ, усіляких «памагаїв»!!
Не кадровикам же з ДУС, оце за них, бігати по ТЦК, із очима від собаки СІРКА….
Не усіх же їх, відправлять з ОПУ, послицями… ЗАБРОНЬОВАНИМИ???
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.05.2024 16:24 Ответить
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21.05.2024 16:51 Ответить
Ми також провели опитування серед підписників https://t.me/konkurentinua телеграм-каналу «Новини Луцька та Волині. Конкурент» й запитали, як у читачів справи з оновленням даних.

Станом на 21 травня в опитувані брало участь близько 1 600 людей. Найбільше голосів зібрав варіант «не оновлюю і не збираюся» - 31%. На другому місці - «не оновлюю. Чекатиму до останнього» - 23%. Закриває трійку перший пункт «уже давно оновив» з результатом в 17%. Інші варіанти зібрали:
оновлюватиму в «Резерв +» - 16%; піду сам у ТЦК - 8%; збираюсь йти в ЦНАП - 5%; Єто больше похоже на правду.. Как то так..
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21.05.2024 17:02 Ответить
Я не знаю, хто там такий криворукий набирав інфу в системі Оберіг, але вона не відповідає дійсності по мені. Дані застарілі, інфи про те що був нафронті, актуальні данні про проходження ВЛК і т.д взагалі немає.
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21.05.2024 17:17 Ответить
Ти чого тут скиглиш,фуфайка дірява під американським "проксі"?
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21.05.2024 18:40 Ответить
так додаток не роботає. Со вчерашнего дня пише "отримую інформаію з реєстру"
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21.05.2024 18:11 Ответить
За кордоном приложение скачать нельзя.
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21.05.2024 19:13 Ответить
 
 