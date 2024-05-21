Более 1 млн человек авторизовалось в "Резерв+", 700 тыс. уже обновили данные, - Минобороны

Сейчас свои данные в приложении "Резерв+" обновили уже 700 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны.

"Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+", - говорится в сообщении.

Данные уже обновили 700 тысяч человек, что в десятки раз больше, чем в ЦПАУ и ТЦК вместе взятых.

За рубежом данные обновляют активнее всего в Польше (1727), Германии (1369) и Канаде (443).

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.

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