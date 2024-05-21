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ЦНАПи не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК

ЦНАП не направляє чоловіків до ТЦК

Центри надання адміністративних послуг не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК, оскільки не мають такої функції.

Про це заявила в ефірі "Київ 24" директорка департаменту ЦНАП м. Києва Наталія Шамрай, передає Цензор.НЕТ.

"Не перебирали ЦНАПи на себе функції ТЦК, тому ми не відправляємо ані в ТЦК, тобто ми не видаємо повісток, ані не розміщуємо ТЦК в ЦНАПах. Ми не відправляємо на ВЛК. У нас немає тих функцій, які є у суб'єкта надання цієї послуги - у ТЦК", - пояснила вона.

За словами Шамрай, застосунок "Резерв+" та ЦНАПи - це сервіси з оновлення даних.

Раніше повідомлялось, що у додатку "Резерв+" вже авторизувався 1 млн осіб.

У Міноборони розповіли, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня.

Читайте: Як оновити дані військовозобов’язаним через ЦНАП: інструкція від Мінцифри

Автор: 

мобілізація (3040) ЦНАП (73)


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Топ коментарі
+14
Чому чекати, ви не чули про еміграцію? В росії хоча б кордони відкриті, а в нас перетворили країну на зону і кожен день приймають антинародні закони. Я не вважаю, що цю державу треба рятувати, наоборот від цієї держави треба рятуватись.
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21.05.2024 17:56
+12
зараз шмигаль швиденько накалякає указ, та зобов'яже наталю шамрай і повістки видавати, або ставити штамп, що відмовився. і на влк відправляти.
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21.05.2024 16:59
+10
ЦНАПИ просто передадуть ваші дані тцк, тцк відправить вам поштою повістку, а кабмін прийме ухвалу що відправлені поштою повістки вважаються врученими. Після чого держава почне вас переслідувати.
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21.05.2024 17:12
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Зараз у тутешніх прокацапських провокаторів розірве дупи
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21.05.2024 16:53 Відповісти
зараз шмигаль швиденько накалякає указ, та зобов'яже наталю шамрай і повістки видавати, або ставити штамп, що відмовився. і на влк відправляти.
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21.05.2024 16:59 Відповісти
Правильно, роботодавці, осббшники теж не видають повісток. Вони їх тільки вручають.
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21.05.2024 17:02 Відповісти
Реалії сьогодення…
https://dl-news.defence-line.org/?p=30825

Чи будуть ЗМІНИ в Україні!?
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21.05.2024 17:10 Відповісти
ЦНАПИ просто передадуть ваші дані тцк, тцк відправить вам поштою повістку, а кабмін прийме ухвалу що відправлені поштою повістки вважаються врученими. Після чого держава почне вас переслідувати.
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21.05.2024 17:12 Відповісти
По вашому краще перечекати поки прийдуть кацапи та видадуть російський паспорт?
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21.05.2024 17:21 Відповісти
Є ще Тиса.
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21.05.2024 17:23 Відповісти
Чому чекати, ви не чули про еміграцію? В росії хоча б кордони відкриті, а в нас перетворили країну на зону і кожен день приймають антинародні закони. Я не вважаю, що цю державу треба рятувати, наоборот від цієї держави треба рятуватись.
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21.05.2024 17:56 Відповісти
Ну так можна всіх нає-бать і просто сходить в ТЦК.
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21.05.2024 17:35 Відповісти
"...відправлені поштою повістки вважаються врученими..." в день відправлення!
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21.05.2024 18:29 Відповісти
Ага, ось тільки якщо немає ''папери'' від тцк вони ніяких довідок не видадуть.
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21.05.2024 17:39 Відповісти
Так і є. Без довідки з ТЦК або з військової частини надаються не всі послуги.
Поки не приніс довідку з в/ч мені не поміняли місце реєстрації, хоча я переїхав на іншу вулицю в тому ж селі.
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21.05.2024 18:52 Відповісти
Тільки як от безпечно дійти до ЦНАПу і оновити свої дані для ТЦК, щоб тебе дорогою не викрало ТЦК?
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21.05.2024 18:22 Відповісти
Городами...
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21.05.2024 18:30 Відповісти
ЦНАПи взагалі не розуміють що робити з 18 травня,як виявляється. Ну в принципі як завжди. Все в традиціях.👍🤪
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21.05.2024 18:37 Відповісти
 
 