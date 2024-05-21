ЦНАПи не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК

Центри надання адміністративних послуг не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК, оскільки не мають такої функції.

Про це заявила в ефірі "Київ 24" директорка департаменту ЦНАП м. Києва Наталія Шамрай, передає Цензор.НЕТ.

"Не перебирали ЦНАПи на себе функції ТЦК, тому ми не відправляємо ані в ТЦК, тобто ми не видаємо повісток, ані не розміщуємо ТЦК в ЦНАПах. Ми не відправляємо на ВЛК. У нас немає тих функцій, які є у суб'єкта надання цієї послуги - у ТЦК", - пояснила вона.

За словами Шамрай, застосунок "Резерв+" та ЦНАПи - це сервіси з оновлення даних.

Раніше повідомлялось, що у додатку "Резерв+" вже авторизувався 1 млн осіб.

У Міноборони розповіли, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня.

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