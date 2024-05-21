ЦПАУ не отправляют военнообязанных в ТЦК

Центры предоставления административных услуг не отправляют военнообязанных в ТЦК, поскольку не имеют такой функции.

Об этом заявила в эфире "Киев 24" директор департамента ЦПАУ г. Киева Наталья Шамрай, передает Цензор.НЕТ.

"Не перебирали ЦПАУ на себя функции ТЦК, поэтому мы не отправляем ни в ТЦК, то есть мы не выдаем повесток и не размещаем ТЦК в ЦПАУ. Мы не отправляем на ВВК. У нас нет тех функций, которые есть у субъекта предоставления этой услуги - у ТЦК", - объяснила она.

По словам Шамрай, приложение "Резерв+" и ЦПАУ - это сервисы по обновлению данных.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" уже авторизовался 1 млн человек.

В Минобороны рассказали, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая.

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