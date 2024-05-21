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ЦПАУ не отправляют военнообязанных в ТЦК
Центры предоставления административных услуг не отправляют военнообязанных в ТЦК, поскольку не имеют такой функции.
Об этом заявила в эфире "Киев 24" директор департамента ЦПАУ г. Киева Наталья Шамрай, передает Цензор.НЕТ.
"Не перебирали ЦПАУ на себя функции ТЦК, поэтому мы не отправляем ни в ТЦК, то есть мы не выдаем повесток и не размещаем ТЦК в ЦПАУ. Мы не отправляем на ВВК. У нас нет тех функций, которые есть у субъекта предоставления этой услуги - у ТЦК", - объяснила она.
По словам Шамрай, приложение "Резерв+" и ЦПАУ - это сервисы по обновлению данных.
Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" уже авторизовался 1 млн человек.
В Минобороны рассказали, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая.
Топ комментарии
+14 serhiy ivanov #582203
показать весь комментарий21.05.2024 17:56
+12 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий21.05.2024 16:59
+10 serhiy ivanov #582203
показать весь комментарий21.05.2024 17:12
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https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
Чи будуть ЗМІНИ в Україні!?
Поки не приніс довідку з в/ч мені не поміняли місце реєстрації, хоча я переїхав на іншу вулицю в тому ж селі.