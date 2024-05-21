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Новости мобилизации
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ЦПАУ не отправляют военнообязанных в ТЦК

ЦНАП не направляє чоловіків до ТЦК

Центры предоставления административных услуг не отправляют военнообязанных в ТЦК, поскольку не имеют такой функции.

Об этом заявила в эфире "Киев 24" директор департамента ЦПАУ г. Киева Наталья Шамрай, передает Цензор.НЕТ.

"Не перебирали ЦПАУ на себя функции ТЦК, поэтому мы не отправляем ни в ТЦК, то есть мы не выдаем повесток и не размещаем ТЦК в ЦПАУ. Мы не отправляем на ВВК. У нас нет тех функций, которые есть у субъекта предоставления этой услуги - у ТЦК", - объяснила она.

По словам Шамрай, приложение "Резерв+" и ЦПАУ - это сервисы по обновлению данных.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" уже авторизовался 1 млн человек.

В Минобороны рассказали, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая.

Читайте: Как обновить данные военнообязанным через ЦПАУ: инструкция от Минцифры

Автор: 

мобилизация (2748) ЦПАУ (30)


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Топ комментарии
+14
Чому чекати, ви не чули про еміграцію? В росії хоча б кордони відкриті, а в нас перетворили країну на зону і кожен день приймають антинародні закони. Я не вважаю, що цю державу треба рятувати, наоборот від цієї держави треба рятуватись.
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21.05.2024 17:56
+12
зараз шмигаль швиденько накалякає указ, та зобов'яже наталю шамрай і повістки видавати, або ставити штамп, що відмовився. і на влк відправляти.
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21.05.2024 16:59
+10
ЦНАПИ просто передадуть ваші дані тцк, тцк відправить вам поштою повістку, а кабмін прийме ухвалу що відправлені поштою повістки вважаються врученими. Після чого держава почне вас переслідувати.
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21.05.2024 17:12
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Зараз у тутешніх прокацапських провокаторів розірве дупи
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21.05.2024 16:53 Ответить
зараз шмигаль швиденько накалякає указ, та зобов'яже наталю шамрай і повістки видавати, або ставити штамп, що відмовився. і на влк відправляти.
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21.05.2024 16:59 Ответить
Правильно, роботодавці, осббшники теж не видають повісток. Вони їх тільки вручають.
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21.05.2024 17:02 Ответить
Реалії сьогодення…
https://dl-news.defence-line.org/?p=30825

Чи будуть ЗМІНИ в Україні!?
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21.05.2024 17:10 Ответить
ЦНАПИ просто передадуть ваші дані тцк, тцк відправить вам поштою повістку, а кабмін прийме ухвалу що відправлені поштою повістки вважаються врученими. Після чого держава почне вас переслідувати.
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21.05.2024 17:12 Ответить
По вашому краще перечекати поки прийдуть кацапи та видадуть російський паспорт?
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21.05.2024 17:21 Ответить
Є ще Тиса.
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21.05.2024 17:23 Ответить
Чому чекати, ви не чули про еміграцію? В росії хоча б кордони відкриті, а в нас перетворили країну на зону і кожен день приймають антинародні закони. Я не вважаю, що цю державу треба рятувати, наоборот від цієї держави треба рятуватись.
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21.05.2024 17:56 Ответить
Ну так можна всіх нає-бать і просто сходить в ТЦК.
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21.05.2024 17:35 Ответить
"...відправлені поштою повістки вважаються врученими..." в день відправлення!
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21.05.2024 18:29 Ответить
Ага, ось тільки якщо немає ''папери'' від тцк вони ніяких довідок не видадуть.
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21.05.2024 17:39 Ответить
Так і є. Без довідки з ТЦК або з військової частини надаються не всі послуги.
Поки не приніс довідку з в/ч мені не поміняли місце реєстрації, хоча я переїхав на іншу вулицю в тому ж селі.
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21.05.2024 18:52 Ответить
Тільки як от безпечно дійти до ЦНАПу і оновити свої дані для ТЦК, щоб тебе дорогою не викрало ТЦК?
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21.05.2024 18:22 Ответить
Городами...
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21.05.2024 18:30 Ответить
ЦНАПи взагалі не розуміють що робити з 18 травня,як виявляється. Ну в принципі як завжди. Все в традиціях.👍🤪
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21.05.2024 18:37 Ответить
 
 