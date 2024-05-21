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Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме, - Минобороны

Міноборони запустило е-чергу в ТЦК

Электронная очередь записи уже работает в тестовом режиме во всех ТЦК и СП Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн-записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь записи уже работает во всех ТЦК и СП страны в тестовом режиме.

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"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Мы уже имеем опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время", - отметила Черногоренко.

Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке

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Напомним, ранее сообщалось, как записаться в электронную очередь.

Автор: 

Минобороны (9306) мобилизация (2748) электронные услуги (98) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+4
І що є е-відвідувачі?
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21.05.2024 18:39
+3
О. Пішли відмазки. Мене з розшуку знімуть хоча б до 18 липня?
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21.05.2024 18:39
+3
Відразу ж після прибуття на полігон
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21.05.2024 18:40
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О. Пішли відмазки. Мене з розшуку знімуть хоча б до 18 липня?
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21.05.2024 18:39 Ответить
Відразу ж після прибуття на полігон
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21.05.2024 18:40 Ответить
Відразу після прибуття з передової)
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21.05.2024 22:50 Ответить
Якщо кацапи вже хакнули базу данних, то скажуть що то була бета версія, тестовий режим
Шапіто по всій країні
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21.05.2024 19:10 Ответить
Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку
=======

Які ж все-таки вони турботливі, аж до усрачки
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21.05.2024 18:39 Ответить
І що є е-відвідувачі?
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21.05.2024 18:39 Ответить
канешно! 73% з них йшли за зеленим маланцем
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21.05.2024 21:54 Ответить
е-черга запрацювала,а е-президент чомусь заглючив,чи то хакери запорєбрікові взламали,чи то хтось "забув" в Конституційний суд звернутись?
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21.05.2024 18:43 Ответить
Ці чиновники так і нестворили умов для військовозобов'язаних,маю на увазі,забезпечення всім необхідним,а також пільгами,щоб людина мала бажання захищати країну,натомість,зловили і на передову,а якщо ти доброволець,в тебе ні прав,ні пільг,ні зарплати.
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21.05.2024 18:50 Ответить
марсіанє нам підкинули цих чиновників
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21.05.2024 19:30 Ответить
"...достатньо записатися онлайн..." Джерело:

А талончики хто видає?
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21.05.2024 18:50 Ответить
Електронна черга запису вже працює в тестовому режимі в усіх ТЦК та СП України. Джерело:
**********
Це як із сімейними лікарями. Раніше треба було сидіти тільки в одній черзі до потрібного лікаря. А тепер, - спочатку в черзі до сімейника, а потім, - у черзі до профільного.
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21.05.2024 19:44 Ответить
то все така херня!не знаю,як у кого,а мій тцк робить усе можливе,щоб люди зненавиділи це місце на сто відсотків!останній мій раз -8 годин у чергах,з них три години до столу,до якого(як виявилось),мені не тре було,але мене туди відправили!!!лікарі влк-це окрема історія!наче їх спеціально збирали по списках муднів
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21.05.2024 19:18 Ответить
їх спеціально збирали по списках муднів.

ти впевнений, шо то були лікарі ?
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21.05.2024 19:32 Ответить
впевнений!вони у тій лікарні працюють десятки років
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21.05.2024 19:37 Ответить
в якій, нафіг, лікарні ?

вони в палатці сидять
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21.05.2024 20:16 Ответить
в якій палатці???ти,що у полі живеш??? в нас влк у лікарні проходять
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21.05.2024 21:52 Ответить
Електронна черга до паперового листочка на вході ))))
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21.05.2024 20:46 Ответить
Їм по постановою заборонили сразу після оновлення виписувати повістку і відправляти на ВЛК.
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21.05.2024 21:42 Ответить
 
 