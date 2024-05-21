Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме, - Минобороны

Электронная очередь записи уже работает в тестовом режиме во всех ТЦК и СП Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн-записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь записи уже работает во всех ТЦК и СП страны в тестовом режиме.

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"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Мы уже имеем опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время", - отметила Черногоренко.

Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке

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Напомним, ранее сообщалось, как записаться в электронную очередь.