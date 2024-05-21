Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме, - Минобороны
Электронная очередь записи уже работает в тестовом режиме во всех ТЦК и СП Украины.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн-записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь записи уже работает во всех ТЦК и СП страны в тестовом режиме.
"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Мы уже имеем опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время", - отметила Черногоренко.
Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке
Напомним, ранее сообщалось, как записаться в электронную очередь.
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Шапіто по всій країні
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Які ж все-таки вони турботливі, аж до усрачки
А талончики хто видає?
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Це як із сімейними лікарями. Раніше треба було сидіти тільки в одній черзі до потрібного лікаря. А тепер, - спочатку в черзі до сімейника, а потім, - у черзі до профільного.
ти впевнений, шо то були лікарі ?
вони в палатці сидять