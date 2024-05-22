У Миколаєві через мобілізацію водіїв на маршрути виходитимуть менше автобусів, - мер Сєнкевич

Через мобілізацію водіїв у Миколаєві з 27-го травня на маршрути будуть виходити на два автобуси менше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив мер Олександр Сєнкевич.

"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - зазначив очільник міста.

Сєнкевич заявив, що вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра - 22, могла б бути більшою", - пояснив він.

За словами мера, жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай.

"Дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - додав він.

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