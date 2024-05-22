У Миколаєві через мобілізацію водіїв на маршрути виходитимуть менше автобусів, - мер Сєнкевич
Через мобілізацію водіїв у Миколаєві з 27-го травня на маршрути будуть виходити на два автобуси менше.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив мер Олександр Сєнкевич.
"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - зазначив очільник міста.
Сєнкевич заявив, що вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.
"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра - 22, могла б бути більшою", - пояснив він.
За словами мера, жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай.
"Дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - додав він.
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Так, у принципі й тому, хто ним їздить. На громадському транспорті тільки жебраки ухилянти їздять, тож сенсу ніякого в ньому немає
Тебя выбрали мэром, так решай проблему.
Все привыкли списывать на войну свою бездеятельность, тырить гроши, им война не мешает.
Але ж тоді єрмак із зелею, невпевнені будуть…
ЗАМОВНИК (ПУБЛІКУЄ ПЛАН)
Найменування замовникаДепартамент патрульної поліції Код в ЄДРПОУ / ІПН40108646
СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІОчікувана вартість1`707`600.00 Гривня Код ДК 021-2015 (CPV)34110000-1 - Легкові автомобілі Код КЕКВ3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Рік
2024
Орієнтовний початок проведення процедуриТравень, 2024 Тип процедуриВідкриті торги з особливостями ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
Тип джерела фінансуванняДержавний бюджет України Опис Сума1707600.00 Гривня
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі
Термін поставки зазначений в оголошенні є орієнтовним. Визначальним є термін відповідно до умов тендерної документації.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
7 штука
Спеціалізовані легкові автомобілі
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 вересня 2024
ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі
На допомогу тим приїхали патрульні і...бандюки тих теж відбуцкали(
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