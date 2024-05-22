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У Миколаєві через мобілізацію водіїв на маршрути виходитимуть менше автобусів, - мер Сєнкевич

У Миколаєві зменшать кількість автобусів через мобілізацію водіїв

Через мобілізацію водіїв у Миколаєві з 27-го травня на маршрути будуть виходити на два автобуси менше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив мер Олександр Сєнкевич.

"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - зазначив очільник міста.

Сєнкевич заявив, що вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра - 22, могла б бути більшою", - пояснив він.

За словами мера, жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай.

"Дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - додав він.

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Автор: 

Миколаїв (1798) транспорт (1391) мобілізація (3040) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+12
Поліціянти, пересувний цирк та жуліки з онлайн казино нехай сідають на маршрути.
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22.05.2024 10:29
+9
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22.05.2024 10:33
+7
Зато у нас мусоров на каждом углу расплодилось и все на новеньких дорогих иномарках. В то время когда на фронте не хватает опытных здоровых людей умеющих обращаться с оружием а на старенькие авто для фронта собирают волонтеры по копейке.
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22.05.2024 10:46
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виглядає як шантаж.
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22.05.2024 10:29 Відповісти
Поліціянти, пересувний цирк та жуліки з онлайн казино нехай сідають на маршрути.
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22.05.2024 10:29 Відповісти
Скоро в Миколаєві. Вакансії конюхів для нових маршрутних таксі.

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22.05.2024 12:33 Відповісти
"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому"
=========
Так, у принципі й тому, хто ним їздить. На громадському транспорті тільки жебраки ухилянти їздять, тож сенсу ніякого в ньому немає
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22.05.2024 10:30 Відповісти
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22.05.2024 10:33 Відповісти
У нас гендерна рівність - беріть водіями жінок.
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22.05.2024 10:35 Відповісти
Мер же сказав - жінки не хочуть. Втім, думаю це можна вирішити підвищенням з/п, якщо буде велика нестача водіїв.
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22.05.2024 11:04 Відповісти
І, відповідно, підняттям плати за проїзд.
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22.05.2024 11:07 Відповісти
Забронированные футболисты вас научат как надо бегать, не пользуясь транспортом...
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22.05.2024 10:36 Відповісти
А ты для чего чушкан?
Тебя выбрали мэром, так решай проблему.
Все привыкли списывать на войну свою бездеятельность, тырить гроши, им война не мешает.
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22.05.2024 10:37 Відповісти
Немічними та нікчемними сидільцям-чоловікам, при владних посадах, не місце! Їх гнати треба, а на їх місце призначати Українців місцевих, які зарекомендували себе, як на Фронті так і у Тилу!!
Але ж тоді єрмак із зелею, невпевнені будуть…
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22.05.2024 10:38 Відповісти
Пріоритет щоб військові вантажівки і фури з амуніцією не стояли, а не автобуси в Миколаєві.
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22.05.2024 10:41 Відповісти
і що? в миколаєві за час війни не поменшало люду? мабуть, потрібно й транспорт скорочувати, нє?
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22.05.2024 10:41 Відповісти
треба будувати метро!
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22.05.2024 10:42 Відповісти
Як в Одесі.

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22.05.2024 12:22 Відповісти
Зато у нас мусоров на каждом углу расплодилось и все на новеньких дорогих иномарках. В то время когда на фронте не хватает опытных здоровых людей умеющих обращаться с оружием а на старенькие авто для фронта собирают волонтеры по копейке.
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22.05.2024 10:46 Відповісти
Це ти маєш на увазі оті цілих 150 новеньких Рено Дастер закуплених на цей рік? То так. Получається аж по 6 машин на одну з українських областей.
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22.05.2024 11:11 Відповісти
За последние пол года ниразу не видел мусоров на рено дастер. Одни джипы Мицсубиши и Шкоды. Может где то по селах мусора ездят и на Рено.
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22.05.2024 11:19 Відповісти
Спеціально знайшов інфу по закупці авто для держструктур. Знайшов з лютого 22 року по лютий 23. З них дорогих автівок для поліції було закуплено- Шкода карог 7 шт. Октавія-10 шт Ленд Крузер Прадо 2 шт. Ось і все.
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22.05.2024 12:02 Відповісти
******** з голандії. По всьому Киеву розсікають на новеньких пікапах-міцубіші. Для мусорів вони, вочевидь, потрібніше аніж військовим на передку?
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22.05.2024 14:34 Відповісти
Це на всіх тих 7 штуках розсікають? Я, по перше дав дані про період з 02.22 по 02.23. Тільки цей. Звичайно були поставки ще й в 23 році. Мабуть були. А по друге в нас ще їздять сотні Міцубіші одержані безкоштовно для поліції за рахунок Кіотських відрахувань. А третє, я особисто не хочу бачити поліцію ******** країни верхом на ішаках, як практично пропонуєш ти, недоумку.
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22.05.2024 14:51 Відповісти
***** зелене, 2 секунди погуглити

ЗАМОВНИК (ПУБЛІКУЄ ПЛАН)

Найменування замовникаДепартамент патрульної поліції Код в ЄДРПОУ / ІПН40108646

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІОчікувана вартість1`707`600.00 Гривня Код ДК 021-2015 (CPV)34110000-1 - Легкові автомобілі Код КЕКВ3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Рік

2024

Орієнтовний початок проведення процедуриТравень, 2024 Тип процедуриВідкриті торги з особливостями ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ

Тип джерела фінансуванняДержавний бюджет України Опис Сума1707600.00 Гривня
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22.05.2024 14:35 Відповісти
це тільки за травень місяць.
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22.05.2024 14:37 Відповісти
Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі

Термін поставки зазначений в оголошенні є орієнтовним. Визначальним є термін відповідно до умов тендерної документації.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

7 штука

Спеціалізовані легкові автомобілі

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 вересня 2024

ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі
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22.05.2024 14:39 Відповісти
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22.05.2024 10:59 Відповісти
И что? Возить скоро некого будет. Будет везде написано: "..... закрыт. Все ушли на фронт".
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22.05.2024 11:02 Відповісти
В Рені Одеської області 5 бандюків відлупцювали 8! офіцерів поліції загіну спецпризначення!
На допомогу тим приїхали патрульні і...бандюки тих теж відбуцкали(
Все ...
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22.05.2024 11:33 Відповісти
Я бачу ви прямо смакуєте цю подію. А якщо б була інформація, що поліцейські застосували зброю при спробі нападу на них, то ви б тут верещали про свавілля поліції по відношенню до милих бешкетунів в трусіках.
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22.05.2024 12:05 Відповісти
 
 