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Новости мобилизации
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В Николаеве из-за мобилизации водителей на маршруты будет выходить меньше автобусов, - мэр Сенкевич

У Миколаєві зменшать кількість автобусів через мобілізацію водіїв

Из-за мобилизации водителей в Николаеве с 27-го мая на маршруты будут выходить на два автобуса меньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил мэр Александр Сенкевич.

"То есть, автобусы будут стоять, а управлять ими некому", - отметил глава города.

Сенкевич заявил, что утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра - 22, могла бы быть больше", - пояснил он.

По словам мэра, женщины-водители с радостью идут работать на трамвай.

"Несколько так с опаской - на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети", - добавил он.

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Автор: 

Николаев (2145) транспорт (1757) мобилизация (2748) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+12
Поліціянти, пересувний цирк та жуліки з онлайн казино нехай сідають на маршрути.
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22.05.2024 10:29
+9
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22.05.2024 10:33
+7
Зато у нас мусоров на каждом углу расплодилось и все на новеньких дорогих иномарках. В то время когда на фронте не хватает опытных здоровых людей умеющих обращаться с оружием а на старенькие авто для фронта собирают волонтеры по копейке.
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22.05.2024 10:46
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виглядає як шантаж.
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22.05.2024 10:29 Ответить
Поліціянти, пересувний цирк та жуліки з онлайн казино нехай сідають на маршрути.
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22.05.2024 10:29 Ответить
Скоро в Миколаєві. Вакансії конюхів для нових маршрутних таксі.

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22.05.2024 12:33 Ответить
"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому"
=========
Так, у принципі й тому, хто ним їздить. На громадському транспорті тільки жебраки ухилянти їздять, тож сенсу ніякого в ньому немає
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22.05.2024 10:30 Ответить
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22.05.2024 10:33 Ответить
У нас гендерна рівність - беріть водіями жінок.
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22.05.2024 10:35 Ответить
Мер же сказав - жінки не хочуть. Втім, думаю це можна вирішити підвищенням з/п, якщо буде велика нестача водіїв.
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22.05.2024 11:04 Ответить
І, відповідно, підняттям плати за проїзд.
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22.05.2024 11:07 Ответить
Забронированные футболисты вас научат как надо бегать, не пользуясь транспортом...
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22.05.2024 10:36 Ответить
А ты для чего чушкан?
Тебя выбрали мэром, так решай проблему.
Все привыкли списывать на войну свою бездеятельность, тырить гроши, им война не мешает.
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22.05.2024 10:37 Ответить
Немічними та нікчемними сидільцям-чоловікам, при владних посадах, не місце! Їх гнати треба, а на їх місце призначати Українців місцевих, які зарекомендували себе, як на Фронті так і у Тилу!!
Але ж тоді єрмак із зелею, невпевнені будуть…
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22.05.2024 10:38 Ответить
Пріоритет щоб військові вантажівки і фури з амуніцією не стояли, а не автобуси в Миколаєві.
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22.05.2024 10:41 Ответить
і що? в миколаєві за час війни не поменшало люду? мабуть, потрібно й транспорт скорочувати, нє?
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22.05.2024 10:41 Ответить
треба будувати метро!
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22.05.2024 10:42 Ответить
Як в Одесі.

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22.05.2024 12:22 Ответить
Зато у нас мусоров на каждом углу расплодилось и все на новеньких дорогих иномарках. В то время когда на фронте не хватает опытных здоровых людей умеющих обращаться с оружием а на старенькие авто для фронта собирают волонтеры по копейке.
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22.05.2024 10:46 Ответить
Це ти маєш на увазі оті цілих 150 новеньких Рено Дастер закуплених на цей рік? То так. Получається аж по 6 машин на одну з українських областей.
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22.05.2024 11:11 Ответить
За последние пол года ниразу не видел мусоров на рено дастер. Одни джипы Мицсубиши и Шкоды. Может где то по селах мусора ездят и на Рено.
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22.05.2024 11:19 Ответить
Спеціально знайшов інфу по закупці авто для держструктур. Знайшов з лютого 22 року по лютий 23. З них дорогих автівок для поліції було закуплено- Шкода карог 7 шт. Октавія-10 шт Ленд Крузер Прадо 2 шт. Ось і все.
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22.05.2024 12:02 Ответить
******** з голандії. По всьому Киеву розсікають на новеньких пікапах-міцубіші. Для мусорів вони, вочевидь, потрібніше аніж військовим на передку?
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22.05.2024 14:34 Ответить
Це на всіх тих 7 штуках розсікають? Я, по перше дав дані про період з 02.22 по 02.23. Тільки цей. Звичайно були поставки ще й в 23 році. Мабуть були. А по друге в нас ще їздять сотні Міцубіші одержані безкоштовно для поліції за рахунок Кіотських відрахувань. А третє, я особисто не хочу бачити поліцію ******** країни верхом на ішаках, як практично пропонуєш ти, недоумку.
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22.05.2024 14:51 Ответить
***** зелене, 2 секунди погуглити

ЗАМОВНИК (ПУБЛІКУЄ ПЛАН)

Найменування замовникаДепартамент патрульної поліції Код в ЄДРПОУ / ІПН40108646

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІОчікувана вартість1`707`600.00 Гривня Код ДК 021-2015 (CPV)34110000-1 - Легкові автомобілі Код КЕКВ3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Рік

2024

Орієнтовний початок проведення процедуриТравень, 2024 Тип процедуриВідкриті торги з особливостями ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ

Тип джерела фінансуванняДержавний бюджет України Опис Сума1707600.00 Гривня
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22.05.2024 14:35 Ответить
це тільки за травень місяць.
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22.05.2024 14:37 Ответить
Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі

Термін поставки зазначений в оголошенні є орієнтовним. Визначальним є термін відповідно до умов тендерної документації.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

7 штука

Спеціалізовані легкові автомобілі

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 вересня 2024

ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі
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22.05.2024 14:39 Ответить
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22.05.2024 10:59 Ответить
И что? Возить скоро некого будет. Будет везде написано: "..... закрыт. Все ушли на фронт".
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22.05.2024 11:02 Ответить
В Рені Одеської області 5 бандюків відлупцювали 8! офіцерів поліції загіну спецпризначення!
На допомогу тим приїхали патрульні і...бандюки тих теж відбуцкали(
Все ...
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22.05.2024 11:33 Ответить
Я бачу ви прямо смакуєте цю подію. А якщо б була інформація, що поліцейські застосували зброю при спробі нападу на них, то ви б тут верещали про свавілля поліції по відношенню до милих бешкетунів в трусіках.
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22.05.2024 12:05 Ответить
 
 