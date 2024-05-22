В Николаеве из-за мобилизации водителей на маршруты будет выходить меньше автобусов, - мэр Сенкевич
Из-за мобилизации водителей в Николаеве с 27-го мая на маршруты будут выходить на два автобуса меньше.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил мэр Александр Сенкевич.
"То есть, автобусы будут стоять, а управлять ими некому", - отметил глава города.
Сенкевич заявил, что утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.
"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра - 22, могла бы быть больше", - пояснил он.
По словам мэра, женщины-водители с радостью идут работать на трамвай.
"Несколько так с опаской - на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=========
Так, у принципі й тому, хто ним їздить. На громадському транспорті тільки жебраки ухилянти їздять, тож сенсу ніякого в ньому немає
Тебя выбрали мэром, так решай проблему.
Все привыкли списывать на войну свою бездеятельность, тырить гроши, им война не мешает.
Але ж тоді єрмак із зелею, невпевнені будуть…
ЗАМОВНИК (ПУБЛІКУЄ ПЛАН)
Найменування замовникаДепартамент патрульної поліції Код в ЄДРПОУ / ІПН40108646
СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІОчікувана вартість1`707`600.00 Гривня Код ДК 021-2015 (CPV)34110000-1 - Легкові автомобілі Код КЕКВ3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Рік
2024
Орієнтовний початок проведення процедуриТравень, 2024 Тип процедуриВідкриті торги з особливостями ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
Тип джерела фінансуванняДержавний бюджет України Опис Сума1707600.00 Гривня
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі
Термін поставки зазначений в оголошенні є орієнтовним. Визначальним є термін відповідно до умов тендерної документації.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
7 штука
Спеціалізовані легкові автомобілі
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 вересня 2024
ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі
На допомогу тим приїхали патрульні і...бандюки тих теж відбуцкали(
Все ...