В Николаеве из-за мобилизации водителей на маршруты будет выходить меньше автобусов, - мэр Сенкевич

Из-за мобилизации водителей в Николаеве с 27-го мая на маршруты будут выходить на два автобуса меньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил мэр Александр Сенкевич.

"То есть, автобусы будут стоять, а управлять ими некому", - отметил глава города.

Сенкевич заявил, что утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра - 22, могла бы быть больше", - пояснил он.

По словам мэра, женщины-водители с радостью идут работать на трамвай.

"Несколько так с опаской - на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети", - добавил он.

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