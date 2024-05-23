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Бійка у Харкові: у ТЦК заявили, що цивільні провокували напади на військових

Бійка у Харкові 22 травня

У соціальних мережах 22 травня оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, у  Харківському ОТЦК та СП відреагували на оприлюднене відео.

Там заявили, що конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

Напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. В ОТЦК та СП зазначили, що в пабліках поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових на відео не фіксуються.

Через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.

"У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.

Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку", - наголосили в ТЦК та СП.

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Водночас командування повідомило, що засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокуванню з боку осіб з неадекватною поведінкою. За словами військових, вони не мали, попри агресивну провокацію, вступати в суперечку та фізичне протистояння. Наразі призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.

"До завершення всіх юридичних процедур і остаточних висновків закликаємо громадськість і медіа утриматись від передчасних висновків і емоцій. Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для унеможливлення таких інцидентів", – прокоментували у ТЦК та СП.

Автор: 

бійка (736) Харків (5576) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+26
Всі учасники протиправних дій мали бути затриманими до повного з'ясування обставин поліцейськими. І цивільні, і військові.
Але поліція проявила свою абсолютну недієздатність, - вони тільки відсторонено спостерігали за тим, що відбувається.
Щодо бездіяльності правоохоронців теж має бути розслідування і певні висновки з наслідками.
Скільки можна? Бардак!
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23.05.2024 08:51
+25
Кажуть, що цивільні хапають військових на вулицях та насильно бусифікують.
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23.05.2024 08:54
+24
Поліцеиські робили селфі?
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23.05.2024 08:45
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Навпаки на сто відсотків.
Є провокація? ***ште всіх, так?
А недополіцаї вам будуть і свідками, і адвокатами і помічниками.
Де тут правова держава? Нащо ви силовиків знову перетворюєте? Це підстава. Як далі будете перейменувати? Военкомат -тцк, менти - поліція. Невже не достатнього одних граблів?
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23.05.2024 09:12 Відповісти
Да, у служивого на фронте конкретно снесло крышу и его понять можно. Другое не понятно. Зачем государство стравливает военных с гражданскими? Ведь для отлова уклонистов, как нарушителей Конституции, полиция закладывалась в проект изначально.
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23.05.2024 09:13 Відповісти
Саботаж..щоб розділити суспільство...і зробити те що не дав зробити народ в на початку березня 2022р... А далі виїхати з бабками в ізраїль
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23.05.2024 09:19 Відповісти
В Израиле уже не примут.
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23.05.2024 09:21 Відповісти
Є Латинська Америка. Не даремно Зеля на інавгурацію аргентинця їздив.
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23.05.2024 10:48 Відповісти
Для властей опасно если народ не любит полицию.
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23.05.2024 09:22 Відповісти
а хто їм зброю видав? ви зараз звинувачуєте командира цих військовослужбовців в тому, що він дозволив людині з проблемами ходити зі зброєю.
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23.05.2024 09:22 Відповісти
Людині з "проблемами" треба взагалі сидіти під наглядом психіатрів, а не ходити зі зброєю чи без неї.
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23.05.2024 09:30 Відповісти
Люди з "проблемами" наразі в окопах зі зброєю захищають сраки ухилянтів. "Безпромблемні" не хочуть їх замінити і надати можливість посидіти "під наглядом психіатрів"?
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23.05.2024 10:52 Відповісти
Тил це не окоп і свої цивільні яких він мав би захищати не вороги
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24.05.2024 12:34 Відповісти
Він значиться має захищати цивільних, а цивільні значить не зобов'язані замінити в окопах тих кому край потрібно і підлікуватися і до психіатра і бодай просто перепочити.
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24.05.2024 15:23 Відповісти
Звичайно. Це у нього в статуті написано, він присягав і служить цивільному народу України, який його за це утримує.
Для ротації є більше мільйона інших військових, біля мільйона решти силовиків у погонах, які ухиляються від виконання своїх обов'язків і порушують присягу.
У цивільних в тилу інші завдання - забезпечувати військових на фронті усім необхідним, наповнювати бюджет, тримати економіку держави на плаву, контролювати зрадницьку владу щоб не обвалився фронт, щоб разом спільно перемогти ворога. Кожен має робити те, що найкраще вміє для перемоги над агресором.
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24.05.2024 17:52 Відповісти
мы ваше мнение учтем
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24.05.2024 17:53 Відповісти
Ви ж адвокат, захищаєте корупціонерів тцкашників. Яке маєте відношення до військових?
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24.05.2024 18:02 Відповісти
1. я убд имею с 2-15-го. 2.любой человек имеет право на адвокатка. 3. у меня даже вагнеровец есть. не самый последний. это не значит что я за рашку.
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24.05.2024 18:13 Відповісти
Ну давай вже "мивастуданєпасилалі".
Ну то що ви хочете від чотириразового ухилянта та від борова кошового "менеснайпервб'є"?
Ваші кумири і взірець.
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24.05.2024 18:31 Відповісти
Очевидно що на вас зелена пропаганда вплинула, розпалила неприязнь, якщо не більше, до своїх цивільних, а у них можливо до своїх військових. Це шлях в нікуди, лише до поразки проти спільного ворога
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24.05.2024 18:00 Відповісти
А де ж тоді тцк-шні "інваліди" будуть харчувацця? Вони громадян у бусик саджають не для того, щоб ті йшли у військо. З такими клієнтами або "рішають питання" по дорозі на підвал, або вже на місці (через кілька діб "патріотичної агітації". Зараз просто відбирають телефони, тому що раніше викладали відео з тих тимчасових камер утримання.
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23.05.2024 09:23 Відповісти
З фронту пишеш?
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23.05.2024 09:44 Відповісти
Водій бусика?
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23.05.2024 09:47 Відповісти
Бедный ухылянт. Гуску тобi на язицяру.
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23.05.2024 09:22 Відповісти
Це наслідки! А де причина такого, хто винен в такій ситуації? Натякну-при ''Пороху'' такого не було. А коли почалося всі знають..
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23.05.2024 09:26 Відповісти
там є п'ять відео і не на одному не видно п'яних провокацій від цивільних..
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23.05.2024 09:33 Відповісти
В 1917 , 1922, 1933, 1937 не стерли і зараз не зітруть , система дуже сильна , люди розпорошені без роду і племені
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23.05.2024 09:51 Відповісти
Роблю декілька висновків--військове керівництво призиває наших воїнів не чинити опір пяним дебілам,провокаторам і ворогам України. А потрібно навпаки--жорстко придушувати таку поведінку цих тупих малоросов Державна влада--це насилля і це аксіома в усьому світі Владу держави не тільки потрібно поважати ( це не обовязкова) а і БОЯТИСЬ На цьому держиться порядок і захист інших громадян від дебоширів, бандитів,провокаторів і ворогів. Потрібно показувати "зародиш" конфлікту,бо як правило "наші розумникі і провокатори показують фінал.. Ну і нарешті --на таких провокаторів повинна застосовуватись сила навіть зброя .j
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23.05.2024 09:40 Відповісти
само собой. ведь давно известно что любой гражданский - это априори ухылянт и провокатор. и только здоровые, жирные боровы из тцк - то воины света и добра. правда до нуля никак не доберутся, а то москалей уже б под москвой добивали.
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23.05.2024 09:41 Відповісти
З фронту пишеш?..
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23.05.2024 09:45 Відповісти
ну не с британских полей же
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23.05.2024 14:49 Відповісти
а ты?
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23.05.2024 14:48 Відповісти
троляка вчи мову а краще йди за кораблем
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23.05.2024 09:54 Відповісти
Майже в кожному ТЦК є вакансії і черги немає Іди кацап і "будеш з жирною мордою"
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23.05.2024 10:35 Відповісти
хорошая сказка. прям никто в тцк служить не хочет. ты мне эти байки можешь не рассказыать, я по уголовным делам как адвокат несколько тцк-шников защищал за взяточничество. сколько там место стоит - я хорошо знаю
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23.05.2024 14:51 Відповісти
За хабарництво садити потрібно по максимуму
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24.05.2024 12:38 Відповісти
ну ти й петросян
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23.05.2024 17:23 Відповісти
Мусорва як завжи ..вороги народу України, перші ухилянти....злочинне угруповання.
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23.05.2024 09:52 Відповісти
"борцы-дзюдоисты мирно курили возле подезда в количестве 300-400 человек, а вот этот скрипач как начал провоцировать"...
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23.05.2024 10:00 Відповісти
Он, як забурлило лайно змосковщене, у вигрібній💩 ямі…
Гадять, як для себе…, але на ШКОДУ Україні!!
Дали команду ФСБшники👺, і почалася СЛОВЕСНА дрисня🤮, у мережі проти Українців, щоб вони гризню влаштували між собою!!… Пильнуймо‼️‼️
Як це видно добре👍, за їх адресами, для ФАХІВЦІВ Українських Захисників! Спостерігаймо, за їх ерекцією ротами..
Слава Україні!
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23.05.2024 10:26 Відповісти
Так там же 2 поліцейських з камерами, публікуйте повну версію, в чому проблема. У якоїсь тітки є відео, а у 10 чоловік з службовими повноваженнями не має, що за сюр.
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23.05.2024 10:30 Відповісти
Ну ось такі випадки ганьбять Україну - країни партнери вже не так впевнені у своєї безпеці у разі перемоги України. Ніхто не хоче таких відбитих ******* бачити у себе вдома.
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23.05.2024 10:32 Відповісти
Тобто, в поліцейських немає нагрудних камер? Проти відео цивільних, слова тцк?
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23.05.2024 10:43 Відповісти
Це все було в присутності дітей. І? Жінки з дітьми теж нападали на пораненого ТЦК? А від такий слабкий , бо мав поранення , ледве від них відбився. Жінка , яку він назвав ******** , вона була під алкогольним чі наркотичним сп'янінням ?
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23.05.2024 10:56 Відповісти
Знову цi клятi цiвiльнi провокують, а ТЦК ж таки лапочки 😀
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23.05.2024 10:57 Відповісти
Водночас командування повідомило, що засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокуванню з боку осіб з неадекватною поведінкою. За словами військових, вони не мали, попри агресивну провокацію, вступати в суперечку та фізичне протистояння. Джерело:
Та треба було цих "осіб з неадекватною поведінкою" затримати та у СІЗО, а не соплі жувати. Вже такі були на Даунбасі, вилупки, теж няньчилися, поки кацапи не залізли. Поліцаї, до речі, теж мріють до москалів на службу?
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23.05.2024 11:16 Відповісти
Ішов собі військовий і дай думає дам по морді цивільному,закрив очі і махнув- на кого попаде ...
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23.05.2024 11:47 Відповісти
Надо было еще эту б*ядину протулить в бубен. Что то не слышно историй где гражданский предьявил военник и паспорт а на него начали быковать. Твари любят повы*быватся и покачать права, таких надо, просто необходимо бусифицировать и отправить в штрафбат разменировать минные поля своими телесами.
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23.05.2024 11:52 Відповісти
Что то не слышно историй где гражданский предьявил военник и паспорт, а на него начали быковать. - да почти всегда -все конфликты так и начинаются. Потому что частенько этих гражданских потом приглашают силой в незламный бусик.
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23.05.2024 12:36 Відповісти
Бред, я видел тьму видео где быкует гражданский, А не ТЦКшники, орут "предьявите документы!!!". Орут гражданские на ТЦКшников а не на оборот. Поетому даже ТЦУшники вынуждены ходить с ментами, что бы хитрожопые не вые*ывались, а слушались и свои документы предьявляли. И то как видим мало помогает.
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23.05.2024 12:52 Відповісти
в законі про мобілізацію чітко прописано, що тцк-шнік ПОВИНЕН показати службове посвідчення. поки він не показав посвідчення, він не має права НІЧОГО робити.
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23.05.2024 13:46 Відповісти
Це якщо він тобі повістку вручає, а якщо з ментом, то менту ти зобов'язаний одразу пред'явити документи і повістку вони мают право вже вручити без нічого. А якщо ти в розшуку в ТЦК, то мєнт служить для допомозі дати тобі пі*ди та закатати до буса силоміць, і це правильно.
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23.05.2024 14:26 Відповісти
"вони мают право вже вручити" чи виписати?
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23.05.2024 15:09 Відповісти
Ну пусть бы он меня ударил, ***** зеленый. Бить гражданских ногами, среди гуляющих людей с детьми?? Это Нормально? Меня бы посадили, но я его череп об асфальт бы размозжил. Элементарно.
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23.05.2024 14:21 Відповісти
Тебя бы пристрелили как собаку, и правильно сделали б. Знаешь, иногда "гражданских" и пристреливают, даже на глазах гуляющих людей с детьми, и главное без последствий, даже могут медаль вручить или дать повышение.
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23.05.2024 14:28 Відповісти
Не успели бы. Зеленого ******, который ходит с пистолетом и руки распускает на гражданских, я бы с собою на тот свет забрал.
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23.05.2024 14:32 Відповісти
А "еще эта б*ядина", це та жінка яка напала на ТЦКашників з поліціянтами? Ну просто вона відмовилась показати "военник и паспорт" і "начала быковать"? Пані Безугла, ви хоч нік якийсь адекватний візьміть
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23.05.2024 14:35 Відповісти
В бійку вірю, в алкогольне чи наркотичне сп'яніння участників не вірю. Бо це стандартна формуліровка поліцаїів і тцкшників наразі.
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23.05.2024 12:30 Відповісти
Хочу нагадати, що на окупованих територіях рашисти мобілізували майже всіх чоловіків. Не варто пояснювати як це робилося. Так що, не доведи боже, ворог прийде ще на українські території, то росіяни не будуть вічливо розмовляти ні з ким, всіх направлять на убой. І їм будете розказувати про законність і права людини.
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23.05.2024 13:16 Відповісти
прийдуть кацапи, будуть бити прямо на вулицях?
так може то кацапське дрг на відео було?
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23.05.2024 13:24 Відповісти
Тобто поведінка руками-махальщиками тупого бидлюка не підпадає під статтю Кримінального Кодексу? То йдіть тоді на довгий ,уй з питанням реєстрації. Особисто я на третій день війни приходив до ТЦК Солом'янського району, потім до ТРО на Севастопальській площі. Пізніше, коли випралят баги "оновлю дані" на резерві і ПНХ ((( ЗЄ-гниди можуть споганити абсолютно все...
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23.05.2024 17:37 Відповісти
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