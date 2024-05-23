Бійка у Харкові: у ТЦК заявили, що цивільні провокували напади на військових
У соціальних мережах 22 травня оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, у Харківському ОТЦК та СП відреагували на оприлюднене відео.
Там заявили, що конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".
Напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. В ОТЦК та СП зазначили, що в пабліках поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових на відео не фіксуються.
Через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.
"У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.
Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку", - наголосили в ТЦК та СП.
Водночас командування повідомило, що засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокуванню з боку осіб з неадекватною поведінкою. За словами військових, вони не мали, попри агресивну провокацію, вступати в суперечку та фізичне протистояння. Наразі призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.
"До завершення всіх юридичних процедур і остаточних висновків закликаємо громадськість і медіа утриматись від передчасних висновків і емоцій. Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для унеможливлення таких інцидентів", – прокоментували у ТЦК та СП.
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Є провокація? ***ште всіх, так?
А недополіцаї вам будуть і свідками, і адвокатами і помічниками.
Де тут правова держава? Нащо ви силовиків знову перетворюєте? Це підстава. Як далі будете перейменувати? Военкомат -тцк, менти - поліція. Невже не достатнього одних граблів?
Для ротації є більше мільйона інших військових, біля мільйона решти силовиків у погонах, які ухиляються від виконання своїх обов'язків і порушують присягу.
У цивільних в тилу інші завдання - забезпечувати військових на фронті усім необхідним, наповнювати бюджет, тримати економіку держави на плаву, контролювати зрадницьку владу щоб не обвалився фронт, щоб разом спільно перемогти ворога. Кожен має робити те, що найкраще вміє для перемоги над агресором.
Ну то що ви хочете від чотириразового ухилянта та від борова кошового "менеснайпервб'є"?
Ваші кумири і взірець.
Гадять, як для себе…, але на ШКОДУ Україні!!
Дали команду ФСБшники👺, і почалася СЛОВЕСНА дрисня🤮, у мережі проти Українців, щоб вони гризню влаштували між собою!!… Пильнуймо‼️‼️
Як це видно добре👍, за їх адресами, для ФАХІВЦІВ Українських Захисників! Спостерігаймо, за їх ерекцією ротами..
Слава Україні!
Та треба було цих "осіб з неадекватною поведінкою" затримати та у СІЗО, а не соплі жувати. Вже такі були на Даунбасі, вилупки, теж няньчилися, поки кацапи не залізли. Поліцаї, до речі, теж мріють до москалів на службу?
так може то кацапське дрг на відео було?