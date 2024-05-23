Бійка у Харкові: у ТЦК заявили, що цивільні провокували напади на військових

У соціальних мережах 22 травня оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Харківському ОТЦК та СП відреагували на оприлюднене відео.

Там заявили, що конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

Напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. В ОТЦК та СП зазначили, що в пабліках поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових на відео не фіксуються.

Через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.

"У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.

Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку", - наголосили в ТЦК та СП.

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Водночас командування повідомило, що засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокуванню з боку осіб з неадекватною поведінкою. За словами військових, вони не мали, попри агресивну провокацію, вступати в суперечку та фізичне протистояння. Наразі призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.

"До завершення всіх юридичних процедур і остаточних висновків закликаємо громадськість і медіа утриматись від передчасних висновків і емоцій. Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для унеможливлення таких інцидентів", – прокоментували у ТЦК та СП.