В Днепре мужчина скрылся от ТЦК через окно буса и забрал из багажника велосипед. В военкомате говорят, что физическую силу к нему не применяли. ВИДЕО

В социальных сетях сейчас распространяются несколько видео, на которых зафиксировано, как мужчина через окно вылезает из микроавтобуса, в салоне которого находились военные, забирает из багажника свой велосипед и спокойно покидает место съемки видео. Это событие произошло в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Что говорит Днепропетровский областной ТЦК и СП?

В ТЦК подтвердили, что событие произошло 28 мая в городе Днепр. Во время оповещения военнообязанных в одном из районов областного центра этому гражданину, который, как предварительно установлено, не обновлял свои данные в ТЦК и СП, было предложено проехать в районный центр комплектования и социальной поддержки по месту своей регистрации для обновления своих данных и решения вопроса о его возможном привлечении к административной ответственности после установления факта и всех обстоятельств нарушения им законодательства о воинском учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему покинуть авто - без объяснений причин такой реакции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сети утверждают, что мужчина порезал вены в ТЦК Киевской области. В военкомате возражают, говорят: попыток самоубийства он не совершал, а сбежал. ФОТО

Также уверяется, что никаких мер психологического, физического принуждения или воздействия к этому гражданину со стороны военнослужащих не применялось.

Что грозит мужчине?

По данным ТЦК, в отношении гражданина, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Сумах полицейские и военнослужащие избили мужчину. В ТЦК говорят, что это был не уклонист, а пьяный водитель, который пытался закрыться в машине.