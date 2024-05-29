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В Днепре мужчина скрылся от ТЦК через окно буса и забрал из багажника велосипед. В военкомате говорят, что физическую силу к нему не применяли. ВИДЕО

В социальных сетях сейчас распространяются несколько видео, на которых зафиксировано, как мужчина через окно вылезает из микроавтобуса, в салоне которого находились военные, забирает из багажника свой велосипед и спокойно покидает место съемки видео. Это событие произошло в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Что говорит Днепропетровский областной ТЦК и СП?

В ТЦК подтвердили, что событие произошло 28 мая в городе Днепр. Во время оповещения военнообязанных в одном из районов областного центра этому гражданину, который, как предварительно установлено, не обновлял свои данные в ТЦК и СП, было предложено проехать в районный центр комплектования и социальной поддержки по месту своей регистрации для обновления своих данных и решения вопроса о его возможном привлечении к административной ответственности после установления факта и всех обстоятельств нарушения им законодательства о воинском учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему покинуть авто - без объяснений причин такой реакции", - говорится в сообщении.

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Также уверяется, что никаких мер психологического, физического принуждения или воздействия к этому гражданину со стороны военнослужащих не применялось.

Что грозит мужчине?

По данным ТЦК, в отношении гражданина, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Сумах полицейские и военнослужащие избили мужчину. В ТЦК говорят, что это был не уклонист, а пьяный водитель, который пытался закрыться в машине.

Автор: 

Днепр (4426) ТЦК (538)


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Топ комментарии
+41
А хіба 60 днів на оновлення даних пройшли,що громадянину "запропонували проїхати"?
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29.05.2024 10:02
+27
То ж для пропаганди, а насправді 5 хвилин на ВЛК і вже повезли в "учебку", а там через короткий час окоп на передовій.
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29.05.2024 10:07
+25
Вона така смілива тільки сидячи на дивані.

До речі, зверніть увагу на ТЦК-шника, котрий сидить в бусі. Щось не видно на його усміхненому фейсі ознак інвалідності... І я, під час оновлення данних у своєму районному ТЦК, бачив тільки двох чоловік з півтора-двох десятків персоналу, котрі мали якісь фізичні проблеми. Інші - типові ухилянти, але з посвідченнями.
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29.05.2024 10:21
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гавкання свінособачою мовою за кадром. уміляет...
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29.05.2024 11:23 Ответить
Якщо влада не хоче працювати в правовому полі,цю владу треба міняти,а винних наказувати.Виявляється,що влада не хоче забезпечувати солдатів всім необхідним.
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29.05.2024 11:40 Ответить
Не вірю. Явне ІПСО. Як йому так просто дали вилізти з буса та ще й віддали ровера? Всім відомо, що якщо вже всередині буса, то залишається лише один шлях - на нуль.
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29.05.2024 11:44 Ответить
Ой не легка в них доля, ой не легка.
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29.05.2024 12:10 Ответить
що далі, то більше переконуюся, що всі ці відосики з пакуваннями у буси тцк - це просто спланована дєрьмачнею кампанія з метою показати плебсу, що військові (й "тцкашники") - це зло, яке суто у своїх інтересах забирає ні в чому не винних громадян, а велична у спортивних кальсонах зелена мерзота - вона бубачка, вона за все добре й до цих злих військових (й "тцкашників") стосунку ніц не має...
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29.05.2024 12:28 Ответить
ох і жіночки у нас!!!!!!!!!
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29.05.2024 13:10 Ответить
курва! яке сороміття! гнида сциклива.
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29.05.2024 13:33 Ответить
а шо, так можна? Альтернатива мобілізації це окупація. Російськім військоматам на чистейшем русском будуть розповідати про своє небажання "родіну защищать"
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29.05.2024 14:09 Ответить
Забув написати про бурятів з кадировцями - премію не нараховувати
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29.05.2024 23:04 Ответить
Почнемо з того що сам гарант Конституції - президент Зеленський підтирається Конституцієй України і всіма законами, він чекає що інщі будуть поводитись не так само ?
Зе влада свого домоглася - ЗБИТИ ПАТРІОТИЧНЕ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ЗНИЩЕННЯ КАЦАПСЬКИХ ОКУПАНТІВ. А Єрмак взагалі ворогу зливає секретну інформацію про всі кроки ЗСУ разом зі свома слугами Безумною наприклад, а в лютому взагалі Зеленський обезголовив ЗСУ звільнивши Залужного і його генералів.
Зеленський робить все для того щоб всі українці склали руки і погодились на капітуляційні заморозки війни з кацапами.
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29.05.2024 18:16 Ответить
увсіх ухилянтів є чотири спроби. це справедливо.
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03.06.2024 14:14 Ответить
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