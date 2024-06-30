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Утром оккупанты обстреляли две громады на Днепропетровщине: начались пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне вечером агрессор ударил дроном-камикадзе по Мировской громаде, что на Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также вражеский дрон атаковал и сам Никополь, а еще сбросил на город боеприпас с БпЛА.

Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

"После ночного затишья, утром враг снова продолжил обстрелы. Дроном-камикадзе попал по Покровской громаде. Артиллерией - по Марганецкой. Там возник пожар. Люди уцелели", - информирует Лысак.

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Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини

Как информировал Цензор.НЕТ, в течение 29 июня россияне били по Никополю, Покровской и Мировской громадах на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе

Автор: 

обстрел (27672) Никополь (1060) Днепропетровская область (4050)


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