Утром оккупанты обстреляли две громады на Днепропетровщине: начались пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне вечером агрессор ударил дроном-камикадзе по Мировской громаде, что на Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также вражеский дрон атаковал и сам Никополь, а еще сбросил на город боеприпас с БпЛА.

Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

"После ночного затишья, утром враг снова продолжил обстрелы. Дроном-камикадзе попал по Покровской громаде. Артиллерией - по Марганецкой. Там возник пожар. Люди уцелели", - информирует Лысак.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в течение 29 июня россияне били по Никополю, Покровской и Мировской громадах на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе