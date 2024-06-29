РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6884 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
509 0

Оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: Ранен мужчина, повреждены дома, выгорело 1,5 га пшеницы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 29 июня россияне били по Никополю, Покровской и Мировской громадах на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ

"На Никопольщине враг прибегал к террору. Артиллерийские обстрелы в течение дня. А еще агрессор применил дроны-камикадзе. Осуществлял сбросы боеприпасов с БПЛА.
Под ударом находились Никополь, Покровская и Мировская громады", - говорится в сообщении.

Обстріли Дніпропетровщини 29 червня

Как отмечается, в результате обстрелов пострадал 54-летний мужчина - он получил осколочные ранения ноги.

Читайте также: В течение дня оккупанты свыше 10 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии, обстрелам подверглась также Синельниковщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Дніпропетровщини 29 червня

Кроме того, возникло несколько пожаров на открытых территориях. Выгорело 1,5 га пшеницы. Изуродовано семь частных домов, теплица, три грузовика и солнечные панели.

Обстріли Дніпропетровщини 29 червня
Обстріли Дніпропетровщини 29 червня
Обстріли Дніпропетровщини 29 червня

Читайте также: Удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 13

Также Лысак сообщил, что на связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын.

К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной", - рассказал он.

Поисково-спасательная операция в Днепре продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Читайте также: Удар по Днепру: пропавшими без вести считаются 5 человек

Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что пропавшими без вести считаются 5 человек после вчерашней атаки на город.

Утром 29 июня стало известно, что полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру.

Автор: 

Днепр (4437) обстрел (27672) Никополь (1060) Днепропетровская область (4050)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 