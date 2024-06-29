Оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: Ранен мужчина, повреждены дома, выгорело 1,5 га пшеницы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 29 июня россияне били по Никополю, Покровской и Мировской громадах на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ

"На Никопольщине враг прибегал к террору. Артиллерийские обстрелы в течение дня. А еще агрессор применил дроны-камикадзе. Осуществлял сбросы боеприпасов с БПЛА.

Под ударом находились Никополь, Покровская и Мировская громады", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрелов пострадал 54-летний мужчина - он получил осколочные ранения ноги.

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Кроме того, возникло несколько пожаров на открытых территориях. Выгорело 1,5 га пшеницы. Изуродовано семь частных домов, теплица, три грузовика и солнечные панели.







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Также Лысак сообщил, что на связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын.

К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной", - рассказал он.



Поисково-спасательная операция в Днепре продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.



Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

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Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что пропавшими без вести считаются 5 человек после вчерашней атаки на город.

Утром 29 июня стало известно, что полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру.