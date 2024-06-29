Удар РФ по Днепру: идентифицирована личность погибшей. ФОТО

Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, это - 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

По данным правоохранителей, сейчас в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.

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Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что пропавшими без вести считаются 5 человек после вчерашней атаки на город.