Удар РФ по Днепру: идентифицирована личность погибшей. ФОТО
Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, это - 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.
По данным правоохранителей, сейчас в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.
Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что пропавшими без вести считаются 5 человек после вчерашней атаки на город.
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Джохар Дудаев