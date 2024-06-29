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Новости Война
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Удар РФ по Днепру: идентифицирована личность погибшей. ФОТО

Атака на Дніпро 28 червня

Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, это - 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

По данным правоохранителей, сейчас в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: есть раненые, повреждена 9-этажка (обновлено)

Індентифікація жертв у Дніпрі
Індентифікація жертв у Дніпрі
Індентифікація жертв у Дніпрі

Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что пропавшими без вести считаются 5 человек после вчерашней атаки на город.

Автор: 

Днепр (4437) МВД (9324) жертва (303)


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кацапи - під*ри .
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29.06.2024 12:01 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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29.06.2024 12:36 Ответить
Кацапи , здохніть всі та дайте спокій всьому людству 🤬
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29.06.2024 13:24 Ответить
 
 