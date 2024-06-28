Российская ракета разрушила 4 этажа в жилом доме в Днепре: один человек погиб, 12 ранены. Среди пострадавших 7-месячный младенец и беременная женщина. ФОТО (обновлено)

Российская ракета ударила в жилой дом в Днепре. Разрушены четыре этажа. Три человека пострадали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепр. Российская ракета ударила прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил президент.





Зеленский также напомнил западным партнерам о потребности Украины в системах ПВО.

"Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины", - подчеркнул он.

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Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате удара рашистов по многоэтажке 1 человек погиб, количество раненых возросло до 5.

Позже глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6, среди них 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения.

Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные – в состоянии средней тяжести.

Впоследствии в 20:43 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 9.

Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.

Позже в 21:48 Лісак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина.

"Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил чиновник.