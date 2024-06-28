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Новости Война
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Российская ракета разрушила 4 этажа в жилом доме в Днепре: один человек погиб, 12 ранены. Среди пострадавших 7-месячный младенец и беременная женщина. ФОТО (обновлено)

Российская ракета ударила в жилой дом в Днепре. Разрушены четыре этажа. Три человека пострадали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Російська ракета влучили в будинок у Дніпрі

"Днепр. Российская ракета ударила прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил президент.

руйнування в Дніпрі від російської ракети
руйнування в Дніпрі від російської ракети

Зеленский также напомнил западным партнерам о потребности Украины в системах ПВО.

"Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины", - подчеркнул он.

Обновленная информация

Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате удара рашистов по многоэтажке 1 человек погиб, количество раненых возросло до 5.

Позже глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6, среди них 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения.

Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные – в состоянии средней тяжести.

Впоследствии в 20:43 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 9.

Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.

Позже в 21:48 Лісак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина.

"Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил чиновник.

Автор: 

Днепр (4437) Зеленский Владимир (20742) обстрел (27672) ракеты (3596)


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Топ комментарии
+44
Скоти кацапсячі!
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28.06.2024 19:55
+28
нам потрібні не ППО
а ракети
щоб знищіти мацкву та маскальські електростанціі
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28.06.2024 20:18
+25
Сподіваюсь радбез оон вже скликають і негайно аби весь світ бачив яка мразота ця русня ідеологія яких вбивства і руйнування всього до чого ці тварини дотягнуться.
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28.06.2024 20:00
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Скоти кацапсячі!
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28.06.2024 19:55 Ответить
А по мордору бити не можна,ескалація може бути!
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28.06.2024 21:24 Ответить
асфальтом можна.
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28.06.2024 21:50 Ответить
Не обижай коровок, овечек и свинок сравнением с руснёй.
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29.06.2024 10:26 Ответить
Сподіваюсь радбез оон вже скликають і негайно аби весь світ бачив яка мразота ця русня ідеологія яких вбивства і руйнування всього до чого ці тварини дотягнуться.
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28.06.2024 20:00 Ответить
Хай на це подивиться Трамп і після цього скаже як він вже декілька разів говорив , що закінчить війну за 24 години
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28.06.2024 21:05 Ответить
А до чого тут Трамп? За Україну несе відповідальність президент України Зеленський, який вибрав пріоритет будувати дороги, а не ракети. Міг за 5 років свого одноосібного президенства побудувати і свою систему ППО ПРО, але народжені повзати і брехати, літати і говорити правду ніколи не будуть.Не пробував захистити Дніпрян асфльтом? А сьогодні у нього всі винні тільки не він. І ще вистчає совісті прикидатися патріотом і невинним?
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28.06.2024 21:57 Ответить
Дивно ... Як ви уявляєте собі, щоб зрадник, можливо навіть з роспаспортом, почав будувати систему ППО для України? Це з яких таких тхорів він мав то робити?
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29.06.2024 17:05 Ответить
Та ніхто нічого не скликає,гірше бувало.Я прлсто не розумію чому ця мразь кацапська безкарно нищить все що вдається,а їх це саме не торкається
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28.06.2024 21:26 Ответить
бо нам не дають по ним так бити
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29.06.2024 15:10 Ответить
"Сподіваюсь радбез оон вже скликають"
Той оон-до одного місця. Вони тільки про бойових комарів від лисого підараса слухати вміють та робити вигляд, як глибоко стурбовані усім, що відбувається поза межами тієї зали, де вони з розумним виглядом сидять.
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28.06.2024 23:24 Ответить
А що,Україна хіба подала заявку??
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29.06.2024 12:47 Ответить
Ні. І я не розумію чому.
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29.06.2024 17:49 Ответить
Отож!
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02.07.2024 11:44 Ответить
Забагато цього квартального уїбана,та ше й під новинами,де несе саме він відповідальність
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28.06.2024 20:01 Ответить
Кацапське чмо виправдовує свого сцаря пуйла, перекидаючи провину на Зеленського
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28.06.2024 21:43 Ответить
Шо, абідна стало за гундосе зєльоне чмо, яке розмінувало всі напрямки вторгнення і відвело війська з укріплениx позицій?
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28.06.2024 22:14 Ответить
Невже на стіки тупий, шоб зрозуміти шо путін це *****, а бідосік/боневтік це квартальний *****????
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29.06.2024 09:03 Ответить
А потім ті істоти будуть верещати « анасзачто?!» в пеклі мають палати всі лаптеногі- від малого до старого! 🤬
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28.06.2024 20:02 Ответить
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28.06.2024 20:07 Ответить
нам потрібні не ППО
а ракети
щоб знищіти мацкву та маскальські електростанціі
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28.06.2024 20:18 Ответить
Нам потрібні не ППО і не ракети.
Нам потрібно знищити тих зебілів, які зупинили всі наші ракетні програми і вкрали на великому крадівництві в десять разів більше грошей, ніж виділили на армію.
І тоді у нас з'являться і ППО і ракети і багато чого іншого, яке приведе нас до перемоги. Поки не будуть знищені зелені бариги - перемога нам не світить.
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29.06.2024 00:35 Ответить
'Я тебе очень умний вещь скажу, тока ти не обіжайся'
Нам потрібно ППО, дуже потрібно.
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29.06.2024 09:09 Ответить
Тільки ппо -ом війну аж ніяк не виграти,і не існує ппо яке все збиває,рано чи пізно буде враження .
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29.06.2024 12:52 Ответить
Зеленський також нагадав західним партнерам про потребу України у системах ППО. Джерело:

Це ж смішно!
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28.06.2024 20:19 Ответить
Ну так вже третій рік дають ППО, що воно прикриває? Кієв?
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28.06.2024 20:23 Ответить
в Кієвє живе 15% населення країни не ураxовуючи концентрацію військовиx і логістичниx об'єктів
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28.06.2024 22:16 Ответить
І Київ, звісно, теж. І Дніпро, і Одесу і тд. Абсолютного захисту немає - по Києву також прилітало неодноразово у цьому році і не збивали.
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29.06.2024 01:20 Ответить
от тебе лаптеногому Киев муляет...сиди в своем мухосранске и не звизди...может ты обиженный ...так выпей стекломоя и успокойся.
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29.06.2024 07:44 Ответить
Оце і є "ми єщьо не начіналі" - отак почергово розхерячать наші мільйонники, і усьо, війні кінець. Байден - усьо, Європа - ну, таке, глобальний південь - де та Україна для них, навіть Ізраїль, і той безвіз скасував... 3,14здець підкрався непомітно, чи як?
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28.06.2024 20:45 Ответить
не поширюй паніку ****** кацапська троляра" із-за порєбріка". Без тебе справимся
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28.06.2024 21:03 Ответить
Підкрався непомітно усьопропальщик чи бот.
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28.06.2024 23:19 Ответить
А який сенс має безвіз з Ізраїлем коли всі кордони і так закриті ... Ліпше зброєю допомогли б..
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29.06.2024 22:27 Ответить
Я ще вчора прогнозував, що після чергової "угоди безпеки", яку в Брюсселі підписав протермінований бувший Президент Зеленський, Путло одразу відсалютує ракетами по містах України, показавши чого вартий черговий підписаний ЗЕпапірець.

На жаль, я не помилився.
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28.06.2024 21:13 Ответить
Помилився. Салюти не прив`язані до якихось угод та проходять у будь якому випадку.
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28.06.2024 22:19 Ответить
просто ти не в курсі, росія завжди "відзначає" все,а особливо якісь дати
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29.06.2024 12:53 Ответить
просто ти не в курсі - не буде дат, вибухи будуть у будь-якому випадку.
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30.06.2024 15:24 Ответить
Щоб "відмінити" дати, треба скасувати календар,а це не реально.Але напевно,ти просто не в курсі,що росія любить дати,або просто захищаєш її,розмазуючи сутність,,чи не хочеш вивчати супротивника і маскуєш його,наводячи такий собі ідеологічний *камуфляж" на неї.
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02.07.2024 11:42 Ответить
для альтернативно розвинутих повторюю - ман`як буде вбиваати незважаючи, чи є в нього доступ до якогось календарю чи нема.
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02.07.2024 18:13 Ответить
Може недоречно тут писати про це, але...

Наші пишуть, що... ЗНИЩЕНО КАЦАПСЬКИЙ С-500!!!!
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28.06.2024 21:18 Ответить
i ти пиши!
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28.06.2024 21:27 Ответить
Та що нам з цих С 5,50!От би ляпнути чимось Штормошедовним по ватостопольних кацапських казармах,нехай би скавуліли.
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28.06.2024 21:29 Ответить
кацапстан повинен згоріти до тла ,
разом із кацапами , які звикли жити на халяву інших країн 😡
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28.06.2024 21:19 Ответить
не хотів би долучитися до ЗСУ щоб допомогти знищити Кацапстан? чи на бойовому дивані в тилу знищувати зручніше?
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29.06.2024 00:39 Ответить
На більшості відео з Дніпра ціла купа молодих чоловіків які чомусь не на фронті вбивають москалів. Чого ви чекаете, коли у вашу будівлю щось прилетить? Ну, дочеквєтесь...
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28.06.2024 21:40 Ответить
Сьогодні в Метро страшенна черга із стрижених бугаїв з тачками забитими прохолоджувальними напоями для своїх ларьочків... Боюсь у нашої країни майбутнього може і не бути.
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28.06.2024 21:45 Ответить
Ермак начебто колись "кришував" ларьочників . Це немалі податки в казну , ну якщо ще дойдуть туди ..Тобто , у нас в державі принцип такий : стягни більше налогів , відкатів сьогодні а завтра хоч трава не рости ... А от якесь виробництво крупнокаліберної зброї заохотити , пільги , кредити таким підприємствам , ніт .. тут "ларьочнік з клоуном " не при делах .Ось ще Гетьманцев готує всіх до підвищення податків .. І знову ж таки , наче як під копірку з кацапів нинішня влада штампує закони ..
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29.06.2024 18:38 Ответить
Негайно адекватна відповідь. Бо нас вже і в .уй не ставлять!
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28.06.2024 21:41 Ответить
Дайте вже нарешті ППО для Києва,там люди дуже страждають від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші чорнороби нехай зачекають не на часі щ
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28.06.2024 21:42 Ответить
Елітні містечка повинні бути під охороною. Дніпро лопатами нехай..
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28.06.2024 21:47 Ответить
Черговий свіжозаєєстрований ботяра намагається розпалити ворожнечу всерединін країни. Ти думаєш, по Києву не долітають ракети?? Ще й як долітають!
А Дніпро теж прикривають системи ППО - але абсолютного ППО не існує.
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29.06.2024 01:22 Ответить
Зелу нужно попросить НАТО закрыть небо над Украиной...Не бояться...Люди гибнут,разрушений на 300 лет уже ..Что он ждёт?Опять видос будет?
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28.06.2024 22:03 Ответить
Примечательно что в этом доме в Днепре расположен "Еврейский центр"
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28.06.2024 22:20 Ответить
Ніколи не був і не буду батьком, але попри це все одно не розумію, навіщо було залишатися з немовлям у прифронтовому місті? Невже аж така безвихідь, що не могли евакуюватися хоча б на захід країни?
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28.06.2024 22:24 Ответить
Ви дійсно думаєте, що тинятися із немовлям по селам таке собі щастя?
А в місті квартиру не зняти-ВПО виплати не дають, бо товстод@пій служці трет"яковій забажалося прилаштувати усіх своїх родичів на посади помічника депутата із окладом 130к!!
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28.06.2024 23:18 Ответить
Прифронтова зона-це зона прямої досяжності кацапської артилерії, авіації та дронів. Дніпро у цьому розуміні не є прифронтовою зоною, тому що ворожа арта та бомбардувальники туди не дістають (близько 100км до кацапьскої орди станом на зараз). Але, якщо ви досі не знали-сьогодні кожне місто України можна вважати потенційно прифронтовим через кацапські ракети. Прилетіти може куди завгодно-навіть Львів та Хмельницький не дадуть збрехати.
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28.06.2024 23:43 Ответить
Ну теперь это хотя бы уже не игра в одни ворота. А что то похожее на пинг понг. Прогресс однако. Завтра по Белгороду или Ростову прилетит ответочка.
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29.06.2024 00:26 Ответить
Зеленський!
Хто розмінував Чонгар? Чому не підірвано ЖОДНОГО із 9 замінованих мостів?
Чому перед наступом москалів на велике крадівництво виділили грошей в ДЕСЯТЬ разів більше, ніж на армію?
Чому за три роки твого царювання перед повномасштабним нападом не було куплено жодного снаряда і жодного патрона?
Навіщо ти зупинив після Оману всі ракетні розробки? Тобі таку команду дали з москви?
Чому ти вивів з Гостомеля дві бригади нацгвардії і залишив обороняти аеропорт всього півтори сотні срочників без зеніток, які охороняли простір над Київським водосховищем, через яке потім залетіли вертольоти окупантів? Навіщо ти знищив найбільший у світі український літак "Мрію"?
Навіщо ти заасфальтував дорогу через Чорнобильську зону для москальських танків, по якій українські машини вже багато років не їздять?
Навіщо ти відкрив П'ЯТЬ кримінальних справ проти нашого найбільшого і найкращого союзника президента США Байдена і його сина?
І, взагалі, навіщо ти, безграмотний блазень, з дипломом юриста, подарованим тобі папоюсашею, якому ти за це з наших кишень призначив пожиттєву стипендію, взявся за президенство, в якому ти нічого не тямиш?
Скільки ще сотен тисяч українців буде вбито, поки ти перестанеш красти і відчепися від нашої нещасної України?
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29.06.2024 00:27 Ответить
він так просто не вічепиться! коли він в 2019 кричав хриплим наркотичним баритоном шоколадному Петі: я ваш вирок!, наш мудрий але вічно безталанний нарід думав,що Бубочка має на увазі Петюню.....але виявилося,що Бубочка все це говорив укрнаріду....
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29.06.2024 00:37 Ответить
Потрібно позвільняти всіх "глашателів" і залишити одного Зе,то яка буде економія коштів-- адже один тільки він нам про все сповіщає. Правда виникає питання,а хто тоді керує країною,і є верховним головнокомандуючий? Думаю,що йому комфортніше на 95 кварталі--там всі сміються.
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29.06.2024 00:32 Ответить
Военных летчиков мордора в плен не брать, но и быстро умирать они не должны.
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29.06.2024 03:21 Ответить
Щось в цьому є
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29.06.2024 15:23 Ответить
Треба клин клином, ракета на ракету, дрони це дрони а ракети-зовсім інша ударна складова. Виробляйте ракети обов*язково бо не відіб*єтесь
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29.06.2024 04:12 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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29.06.2024 12:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI
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29.06.2024 15:32 Ответить
 
 