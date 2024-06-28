Российская ракета разрушила 4 этажа в жилом доме в Днепре: один человек погиб, 12 ранены. Среди пострадавших 7-месячный младенец и беременная женщина. ФОТО (обновлено)
Российская ракета ударила в жилой дом в Днепре. Разрушены четыре этажа. Три человека пострадали.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Днепр. Российская ракета ударила прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил президент.
Зеленский также напомнил западным партнерам о потребности Украины в системах ПВО.
"Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины", - подчеркнул он.
Обновленная информация
Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате удара рашистов по многоэтажке 1 человек погиб, количество раненых возросло до 5.
Позже глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6, среди них 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения.
Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные – в состоянии средней тяжести.
Впоследствии в 20:43 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 9.
Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.
Позже в 21:48 Лісак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина.
"Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил чиновник.
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Той оон-до одного місця. Вони тільки про бойових комарів від лисого підараса слухати вміють та робити вигляд, як глибоко стурбовані усім, що відбувається поза межами тієї зали, де вони з розумним виглядом сидять.
а ракети
щоб знищіти мацкву та маскальські електростанціі
Нам потрібно знищити тих зебілів, які зупинили всі наші ракетні програми і вкрали на великому крадівництві в десять разів більше грошей, ніж виділили на армію.
І тоді у нас з'являться і ППО і ракети і багато чого іншого, яке приведе нас до перемоги. Поки не будуть знищені зелені бариги - перемога нам не світить.
Нам потрібно ППО, дуже потрібно.
Це ж смішно!
На жаль, я не помилився.
Наші пишуть, що... ЗНИЩЕНО КАЦАПСЬКИЙ С-500!!!!
разом із кацапами , які звикли жити на халяву інших країн 😡
А Дніпро теж прикривають системи ППО - але абсолютного ППО не існує.
А в місті квартиру не зняти-ВПО виплати не дають, бо товстод@пій служці трет"яковій забажалося прилаштувати усіх своїх родичів на посади помічника депутата із окладом 130к!!
Хто розмінував Чонгар? Чому не підірвано ЖОДНОГО із 9 замінованих мостів?
Чому перед наступом москалів на велике крадівництво виділили грошей в ДЕСЯТЬ разів більше, ніж на армію?
Чому за три роки твого царювання перед повномасштабним нападом не було куплено жодного снаряда і жодного патрона?
Навіщо ти зупинив після Оману всі ракетні розробки? Тобі таку команду дали з москви?
Чому ти вивів з Гостомеля дві бригади нацгвардії і залишив обороняти аеропорт всього півтори сотні срочників без зеніток, які охороняли простір над Київським водосховищем, через яке потім залетіли вертольоти окупантів? Навіщо ти знищив найбільший у світі український літак "Мрію"?
Навіщо ти заасфальтував дорогу через Чорнобильську зону для москальських танків, по якій українські машини вже багато років не їздять?
Навіщо ти відкрив П'ЯТЬ кримінальних справ проти нашого найбільшого і найкращого союзника президента США Байдена і його сина?
І, взагалі, навіщо ти, безграмотний блазень, з дипломом юриста, подарованим тобі папоюсашею, якому ти за це з наших кишень призначив пожиттєву стипендію, взявся за президенство, в якому ти нічого не тямиш?
Скільки ще сотен тисяч українців буде вбито, поки ти перестанеш красти і відчепися від нашої нещасної України?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев