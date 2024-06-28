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Російська ракета зруйнувала 4 поверхи у житловому будинку в Дніпрі: Одна людина загинула, 12 поранених. Серед постраждалих 7-місячне немовля та вагітна жінка (оновлено)

Російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Зруйновано чотири поверхи.Троє людей постраждали. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ракета влучили в будинок у Дніпрі

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу", - повідомив президент.

руйнування в Дніпрі від російської ракети
руйнування в Дніпрі від російської ракети

Зеленський також нагадав західним партнерам про потребу України у системах ППО.

"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - наголосив він.

Оновлена інформація

Згодом глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару рашистів по багатоповерхівці 1 людина загинула, кількість поранених зросла до 5.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 6, серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – у стані середньої тяжкості.

Згодом о 20:43 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 9.

Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває.

Пізніше о 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка.

"Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу", - повідомив посадовець.

Автор: 

Дніпро (3295) Зеленський Володимир (24213) обстріл (28973) ракети (4048)


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Топ коментарі
+44
Скоти кацапсячі!
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28.06.2024 19:55
+28
нам потрібні не ППО
а ракети
щоб знищіти мацкву та маскальські електростанціі
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28.06.2024 20:18
+25
Сподіваюсь радбез оон вже скликають і негайно аби весь світ бачив яка мразота ця русня ідеологія яких вбивства і руйнування всього до чого ці тварини дотягнуться.
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28.06.2024 20:00
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Скоти кацапсячі!
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28.06.2024 19:55 Відповісти
А по мордору бити не можна,ескалація може бути!
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28.06.2024 21:24 Відповісти
асфальтом можна.
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28.06.2024 21:50 Відповісти
Не обижай коровок, овечек и свинок сравнением с руснёй.
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29.06.2024 10:26 Відповісти
Сподіваюсь радбез оон вже скликають і негайно аби весь світ бачив яка мразота ця русня ідеологія яких вбивства і руйнування всього до чого ці тварини дотягнуться.
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28.06.2024 20:00 Відповісти
Хай на це подивиться Трамп і після цього скаже як він вже декілька разів говорив , що закінчить війну за 24 години
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28.06.2024 21:05 Відповісти
А до чого тут Трамп? За Україну несе відповідальність президент України Зеленський, який вибрав пріоритет будувати дороги, а не ракети. Міг за 5 років свого одноосібного президенства побудувати і свою систему ППО ПРО, але народжені повзати і брехати, літати і говорити правду ніколи не будуть.Не пробував захистити Дніпрян асфльтом? А сьогодні у нього всі винні тільки не він. І ще вистчає совісті прикидатися патріотом і невинним?
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28.06.2024 21:57 Відповісти
Дивно ... Як ви уявляєте собі, щоб зрадник, можливо навіть з роспаспортом, почав будувати систему ППО для України? Це з яких таких тхорів він мав то робити?
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29.06.2024 17:05 Відповісти
Та ніхто нічого не скликає,гірше бувало.Я прлсто не розумію чому ця мразь кацапська безкарно нищить все що вдається,а їх це саме не торкається
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28.06.2024 21:26 Відповісти
бо нам не дають по ним так бити
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29.06.2024 15:10 Відповісти
"Сподіваюсь радбез оон вже скликають"
Той оон-до одного місця. Вони тільки про бойових комарів від лисого підараса слухати вміють та робити вигляд, як глибоко стурбовані усім, що відбувається поза межами тієї зали, де вони з розумним виглядом сидять.
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28.06.2024 23:24 Відповісти
А що,Україна хіба подала заявку??
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29.06.2024 12:47 Відповісти
Ні. І я не розумію чому.
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29.06.2024 17:49 Відповісти
Отож!
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02.07.2024 11:44 Відповісти
Забагато цього квартального уїбана,та ше й під новинами,де несе саме він відповідальність
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28.06.2024 20:01 Відповісти
Кацапське чмо виправдовує свого сцаря пуйла, перекидаючи провину на Зеленського
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28.06.2024 21:43 Відповісти
Шо, абідна стало за гундосе зєльоне чмо, яке розмінувало всі напрямки вторгнення і відвело війська з укріплениx позицій?
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28.06.2024 22:14 Відповісти
Невже на стіки тупий, шоб зрозуміти шо путін це *****, а бідосік/боневтік це квартальний *****????
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29.06.2024 09:03 Відповісти
А потім ті істоти будуть верещати « анасзачто?!» в пеклі мають палати всі лаптеногі- від малого до старого! 🤬
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28.06.2024 20:02 Відповісти
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28.06.2024 20:07 Відповісти
нам потрібні не ППО
а ракети
щоб знищіти мацкву та маскальські електростанціі
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28.06.2024 20:18 Відповісти
Нам потрібні не ППО і не ракети.
Нам потрібно знищити тих зебілів, які зупинили всі наші ракетні програми і вкрали на великому крадівництві в десять разів більше грошей, ніж виділили на армію.
І тоді у нас з'являться і ППО і ракети і багато чого іншого, яке приведе нас до перемоги. Поки не будуть знищені зелені бариги - перемога нам не світить.
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29.06.2024 00:35 Відповісти
'Я тебе очень умний вещь скажу, тока ти не обіжайся'
Нам потрібно ППО, дуже потрібно.
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29.06.2024 09:09 Відповісти
Тільки ппо -ом війну аж ніяк не виграти,і не існує ппо яке все збиває,рано чи пізно буде враження .
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29.06.2024 12:52 Відповісти
Зеленський також нагадав західним партнерам про потребу України у системах ППО. Джерело:

Це ж смішно!
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28.06.2024 20:19 Відповісти
Ну так вже третій рік дають ППО, що воно прикриває? Кієв?
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28.06.2024 20:23 Відповісти
в Кієвє живе 15% населення країни не ураxовуючи концентрацію військовиx і логістичниx об'єктів
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28.06.2024 22:16 Відповісти
І Київ, звісно, теж. І Дніпро, і Одесу і тд. Абсолютного захисту немає - по Києву також прилітало неодноразово у цьому році і не збивали.
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29.06.2024 01:20 Відповісти
от тебе лаптеногому Киев муляет...сиди в своем мухосранске и не звизди...может ты обиженный ...так выпей стекломоя и успокойся.
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29.06.2024 07:44 Відповісти
Оце і є "ми єщьо не начіналі" - отак почергово розхерячать наші мільйонники, і усьо, війні кінець. Байден - усьо, Європа - ну, таке, глобальний південь - де та Україна для них, навіть Ізраїль, і той безвіз скасував... 3,14здець підкрався непомітно, чи як?
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28.06.2024 20:45 Відповісти
не поширюй паніку ****** кацапська троляра" із-за порєбріка". Без тебе справимся
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28.06.2024 21:03 Відповісти
Підкрався непомітно усьопропальщик чи бот.
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28.06.2024 23:19 Відповісти
А який сенс має безвіз з Ізраїлем коли всі кордони і так закриті ... Ліпше зброєю допомогли б..
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29.06.2024 22:27 Відповісти
Я ще вчора прогнозував, що після чергової "угоди безпеки", яку в Брюсселі підписав протермінований бувший Президент Зеленський, Путло одразу відсалютує ракетами по містах України, показавши чого вартий черговий підписаний ЗЕпапірець.

На жаль, я не помилився.
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28.06.2024 21:13 Відповісти
Помилився. Салюти не прив`язані до якихось угод та проходять у будь якому випадку.
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28.06.2024 22:19 Відповісти
просто ти не в курсі, росія завжди "відзначає" все,а особливо якісь дати
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29.06.2024 12:53 Відповісти
просто ти не в курсі - не буде дат, вибухи будуть у будь-якому випадку.
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30.06.2024 15:24 Відповісти
Щоб "відмінити" дати, треба скасувати календар,а це не реально.Але напевно,ти просто не в курсі,що росія любить дати,або просто захищаєш її,розмазуючи сутність,,чи не хочеш вивчати супротивника і маскуєш його,наводячи такий собі ідеологічний *камуфляж" на неї.
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02.07.2024 11:42 Відповісти
для альтернативно розвинутих повторюю - ман`як буде вбиваати незважаючи, чи є в нього доступ до якогось календарю чи нема.
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02.07.2024 18:13 Відповісти
Може недоречно тут писати про це, але...

Наші пишуть, що... ЗНИЩЕНО КАЦАПСЬКИЙ С-500!!!!
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28.06.2024 21:18 Відповісти
i ти пиши!
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28.06.2024 21:27 Відповісти
Та що нам з цих С 5,50!От би ляпнути чимось Штормошедовним по ватостопольних кацапських казармах,нехай би скавуліли.
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28.06.2024 21:29 Відповісти
кацапстан повинен згоріти до тла ,
разом із кацапами , які звикли жити на халяву інших країн 😡
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28.06.2024 21:19 Відповісти
не хотів би долучитися до ЗСУ щоб допомогти знищити Кацапстан? чи на бойовому дивані в тилу знищувати зручніше?
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29.06.2024 00:39 Відповісти
На більшості відео з Дніпра ціла купа молодих чоловіків які чомусь не на фронті вбивають москалів. Чого ви чекаете, коли у вашу будівлю щось прилетить? Ну, дочеквєтесь...
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28.06.2024 21:40 Відповісти
Сьогодні в Метро страшенна черга із стрижених бугаїв з тачками забитими прохолоджувальними напоями для своїх ларьочків... Боюсь у нашої країни майбутнього може і не бути.
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28.06.2024 21:45 Відповісти
Ермак начебто колись "кришував" ларьочників . Це немалі податки в казну , ну якщо ще дойдуть туди ..Тобто , у нас в державі принцип такий : стягни більше налогів , відкатів сьогодні а завтра хоч трава не рости ... А от якесь виробництво крупнокаліберної зброї заохотити , пільги , кредити таким підприємствам , ніт .. тут "ларьочнік з клоуном " не при делах .Ось ще Гетьманцев готує всіх до підвищення податків .. І знову ж таки , наче як під копірку з кацапів нинішня влада штампує закони ..
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29.06.2024 18:38 Відповісти
Негайно адекватна відповідь. Бо нас вже і в .уй не ставлять!
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28.06.2024 21:41 Відповісти
Дайте вже нарешті ППО для Києва,там люди дуже страждають від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші чорнороби нехай зачекають не на часі щ
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28.06.2024 21:42 Відповісти
Елітні містечка повинні бути під охороною. Дніпро лопатами нехай..
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28.06.2024 21:47 Відповісти
Черговий свіжозаєєстрований ботяра намагається розпалити ворожнечу всерединін країни. Ти думаєш, по Києву не долітають ракети?? Ще й як долітають!
А Дніпро теж прикривають системи ППО - але абсолютного ППО не існує.
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29.06.2024 01:22 Відповісти
Зелу нужно попросить НАТО закрыть небо над Украиной...Не бояться...Люди гибнут,разрушений на 300 лет уже ..Что он ждёт?Опять видос будет?
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28.06.2024 22:03 Відповісти
Примечательно что в этом доме в Днепре расположен "Еврейский центр"
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28.06.2024 22:20 Відповісти
Ніколи не був і не буду батьком, але попри це все одно не розумію, навіщо було залишатися з немовлям у прифронтовому місті? Невже аж така безвихідь, що не могли евакуюватися хоча б на захід країни?
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28.06.2024 22:24 Відповісти
Ви дійсно думаєте, що тинятися із немовлям по селам таке собі щастя?
А в місті квартиру не зняти-ВПО виплати не дають, бо товстод@пій служці трет"яковій забажалося прилаштувати усіх своїх родичів на посади помічника депутата із окладом 130к!!
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28.06.2024 23:18 Відповісти
Прифронтова зона-це зона прямої досяжності кацапської артилерії, авіації та дронів. Дніпро у цьому розуміні не є прифронтовою зоною, тому що ворожа арта та бомбардувальники туди не дістають (близько 100км до кацапьскої орди станом на зараз). Але, якщо ви досі не знали-сьогодні кожне місто України можна вважати потенційно прифронтовим через кацапські ракети. Прилетіти може куди завгодно-навіть Львів та Хмельницький не дадуть збрехати.
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28.06.2024 23:43 Відповісти
Ну теперь это хотя бы уже не игра в одни ворота. А что то похожее на пинг понг. Прогресс однако. Завтра по Белгороду или Ростову прилетит ответочка.
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29.06.2024 00:26 Відповісти
Зеленський!
Хто розмінував Чонгар? Чому не підірвано ЖОДНОГО із 9 замінованих мостів?
Чому перед наступом москалів на велике крадівництво виділили грошей в ДЕСЯТЬ разів більше, ніж на армію?
Чому за три роки твого царювання перед повномасштабним нападом не було куплено жодного снаряда і жодного патрона?
Навіщо ти зупинив після Оману всі ракетні розробки? Тобі таку команду дали з москви?
Чому ти вивів з Гостомеля дві бригади нацгвардії і залишив обороняти аеропорт всього півтори сотні срочників без зеніток, які охороняли простір над Київським водосховищем, через яке потім залетіли вертольоти окупантів? Навіщо ти знищив найбільший у світі український літак "Мрію"?
Навіщо ти заасфальтував дорогу через Чорнобильську зону для москальських танків, по якій українські машини вже багато років не їздять?
Навіщо ти відкрив П'ЯТЬ кримінальних справ проти нашого найбільшого і найкращого союзника президента США Байдена і його сина?
І, взагалі, навіщо ти, безграмотний блазень, з дипломом юриста, подарованим тобі папоюсашею, якому ти за це з наших кишень призначив пожиттєву стипендію, взявся за президенство, в якому ти нічого не тямиш?
Скільки ще сотен тисяч українців буде вбито, поки ти перестанеш красти і відчепися від нашої нещасної України?
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29.06.2024 00:27 Відповісти
він так просто не вічепиться! коли він в 2019 кричав хриплим наркотичним баритоном шоколадному Петі: я ваш вирок!, наш мудрий але вічно безталанний нарід думав,що Бубочка має на увазі Петюню.....але виявилося,що Бубочка все це говорив укрнаріду....
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29.06.2024 00:37 Відповісти
Потрібно позвільняти всіх "глашателів" і залишити одного Зе,то яка буде економія коштів-- адже один тільки він нам про все сповіщає. Правда виникає питання,а хто тоді керує країною,і є верховним головнокомандуючий? Думаю,що йому комфортніше на 95 кварталі--там всі сміються.
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29.06.2024 00:32 Відповісти
Военных летчиков мордора в плен не брать, но и быстро умирать они не должны.
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29.06.2024 03:21 Відповісти
Щось в цьому є
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29.06.2024 15:23 Відповісти
Треба клин клином, ракета на ракету, дрони це дрони а ракети-зовсім інша ударна складова. Виробляйте ракети обов*язково бо не відіб*єтесь
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29.06.2024 04:12 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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29.06.2024 12:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI
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29.06.2024 15:32 Відповісти
 
 