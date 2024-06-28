Російська ракета зруйнувала 4 поверхи у житловому будинку в Дніпрі: Одна людина загинула, 12 поранених. Серед постраждалих 7-місячне немовля та вагітна жінка (оновлено)
Російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Зруйновано чотири поверхи.Троє людей постраждали.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу", - повідомив президент.
Зеленський також нагадав західним партнерам про потребу України у системах ППО.
"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - наголосив він.
Оновлена інформація
Згодом глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару рашистів по багатоповерхівці 1 людина загинула, кількість поранених зросла до 5.
Пізніше очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 6, серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.
Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – у стані середньої тяжкості.
Згодом о 20:43 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 9.
Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пізніше о 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка.
"Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу", - повідомив посадовець.
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Той оон-до одного місця. Вони тільки про бойових комарів від лисого підараса слухати вміють та робити вигляд, як глибоко стурбовані усім, що відбувається поза межами тієї зали, де вони з розумним виглядом сидять.
а ракети
щоб знищіти мацкву та маскальські електростанціі
Нам потрібно знищити тих зебілів, які зупинили всі наші ракетні програми і вкрали на великому крадівництві в десять разів більше грошей, ніж виділили на армію.
І тоді у нас з'являться і ППО і ракети і багато чого іншого, яке приведе нас до перемоги. Поки не будуть знищені зелені бариги - перемога нам не світить.
Нам потрібно ППО, дуже потрібно.
Це ж смішно!
На жаль, я не помилився.
Наші пишуть, що... ЗНИЩЕНО КАЦАПСЬКИЙ С-500!!!!
разом із кацапами , які звикли жити на халяву інших країн 😡
А Дніпро теж прикривають системи ППО - але абсолютного ППО не існує.
А в місті квартиру не зняти-ВПО виплати не дають, бо товстод@пій служці трет"яковій забажалося прилаштувати усіх своїх родичів на посади помічника депутата із окладом 130к!!
Хто розмінував Чонгар? Чому не підірвано ЖОДНОГО із 9 замінованих мостів?
Чому перед наступом москалів на велике крадівництво виділили грошей в ДЕСЯТЬ разів більше, ніж на армію?
Чому за три роки твого царювання перед повномасштабним нападом не було куплено жодного снаряда і жодного патрона?
Навіщо ти зупинив після Оману всі ракетні розробки? Тобі таку команду дали з москви?
Чому ти вивів з Гостомеля дві бригади нацгвардії і залишив обороняти аеропорт всього півтори сотні срочників без зеніток, які охороняли простір над Київським водосховищем, через яке потім залетіли вертольоти окупантів? Навіщо ти знищив найбільший у світі український літак "Мрію"?
Навіщо ти заасфальтував дорогу через Чорнобильську зону для москальських танків, по якій українські машини вже багато років не їздять?
Навіщо ти відкрив П'ЯТЬ кримінальних справ проти нашого найбільшого і найкращого союзника президента США Байдена і його сина?
І, взагалі, навіщо ти, безграмотний блазень, з дипломом юриста, подарованим тобі папоюсашею, якому ти за це з наших кишень призначив пожиттєву стипендію, взявся за президенство, в якому ти нічого не тямиш?
Скільки ще сотен тисяч українців буде вбито, поки ти перестанеш красти і відчепися від нашої нещасної України?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев