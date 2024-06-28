Російська ракета зруйнувала 4 поверхи у житловому будинку в Дніпрі: Одна людина загинула, 12 поранених. Серед постраждалих 7-місячне немовля та вагітна жінка (оновлено)

Російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Зруйновано чотири поверхи.Троє людей постраждали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу", - повідомив президент.





Зеленський також нагадав західним партнерам про потребу України у системах ППО.

"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - наголосив він.

Оновлена інформація

Згодом глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару рашистів по багатоповерхівці 1 людина загинула, кількість поранених зросла до 5.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 6, серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – у стані середньої тяжкості.

Згодом о 20:43 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 9.

Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває.

Пізніше о 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка.

"Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу", - повідомив посадовець.