УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 539 3

Удар РФ по Дніпру: ідентифіковано особу загиблої. ФОТО

Атака на Дніпро 28 червня

Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС. 

Як зазначається, це - 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

За даними правоохоронців, наразі до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)

Індентифікація жертв у Дніпрі
Індентифікація жертв у Дніпрі
Індентифікація жертв у Дніпрі

Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються 5 людей після вчорашньої атаки на місто. 

Автор: 

Дніпро (3295) МВС (3509) жертва (254)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи - під*ри .
показати весь коментар
29.06.2024 12:01 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
29.06.2024 12:36 Відповісти
Кацапи , здохніть всі та дайте спокій всьому людству 🤬
показати весь коментар
29.06.2024 13:24 Відповісти
 
 