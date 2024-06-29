Удар РФ по Дніпру: ідентифіковано особу загиблої. ФОТО

Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, це - 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

За даними правоохоронців, наразі до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)







Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються 5 людей після вчорашньої атаки на місто.