Удар РФ по Дніпру: ідентифіковано особу загиблої. ФОТО
Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, це - 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.
За даними правоохоронців, наразі до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.
Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються 5 людей після вчорашньої атаки на місто.
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Джохар Дудаев