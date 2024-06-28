В течение дня оккупанты свыше 10 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии, обстрелам подверглась также Синельниковщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 28 июня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. В общем - более 10 раз. Также обстрелам подвергся Синельниковский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударами находились Никополь, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.
В результате обстрелов пострадали два человека - 55-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.
Кроме того, повреждены 3 многоквартирных и 8 частных домов. Изуродованы 2 лицея, админздание, религиозное учреждение.
Также побиты 2 хозяйственные постройки, столько же гаражей и легковушек, микроавтобус, парник. Задело инфраструктуру, газопроводы и линии электропередач.
Глава ОВА сообщил, что громко было и на Синельниковщине. Из-за вражеской атаки там повреждены 6 частных домов, 3 нежилых сооружения, линия электропередач и газопровод. Загорелась сухая трава. Пожар спасатели потушили.
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