Никопольщина подверглась 26 российским атакам дронами и артиллерией в течение дня: 1 человек пострадал, в районе вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 июня россияне 26 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

"Во время удара пострадал 66-летний житель района. С осколочными ранениями мужчина в больнице. Произошло несколько пожаров. В частности, выгорели 5 га пшеницы", - говорится в сообщении.

Уничтожен частный дом, еще почти два десятка домов - изуродованы. Разрушены восемь хозяйственных построек, две легковые машины. Повреждены несколько линий электропередач и газопроводов.

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