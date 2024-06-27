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Никопольщина подверглась 26 российским атакам дронами и артиллерией в течение дня: 1 человек пострадал, в районе вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 июня россияне 26 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

"Во время удара пострадал 66-летний житель района. С осколочными ранениями мужчина в больнице. Произошло несколько пожаров. В частности, выгорели 5 га пшеницы", - говорится в сообщении.

Уничтожен частный дом, еще почти два десятка домов - изуродованы. Разрушены восемь хозяйственных построек, две легковые машины. Повреждены несколько линий электропередач и газопроводов.

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Російські обстріли Нікопольщини 27 червня

Наслідки російських ударів по Нікопольщині
Війська РФ вдарили по Нікопольщині 26 раз

Окупанти били по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзеОбстрілів зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Через обстріли в Нікопольському районі спалахнули пожежі
Наслідки російських атак на Нікопольський район

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обстрел (27652) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048)


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