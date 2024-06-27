Два человека пострадали вследствие обстрела россиянами Варваровки на Запорожье
Сегодня, 27 июня, российские войска совершили обстрел села Варваровка в Запорожской области, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в селе Варваровка Пологовского района россияне ранили двух жителей. Оккупанты обстреляли сразу несколько гражданских домов. От обломков ранения получили владельцы домов - 45-летний мужчина и 74-летняя женщина.
"Жители прифронтовых громад страдают от вражеских обстрелов ежедневно. Единственная возможность обезопасить свою жизнь - записаться на бесплатную эвакуацию", - подчеркнул Федоров.
Напомним, за прошедшие сутки россияне 295 раз ударили по Запорожской области.
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