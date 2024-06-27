Оккупанты за минувшие сутки 295 раз ударили по Запорожской области
В течение 26 июня под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он отметил, что враг нанес авиаудар по Новоандреевке. А также направил 111 БПЛА различной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
совершил 6 обстрелов РСЗО по Малой Токмачке и Работино;
нанес 177 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.
"Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.
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