Оккупанты за минувшие сутки 295 раз ударили по Запорожской области

В течение 26 июня под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что враг нанес авиаудар по Новоандреевке. А также направил 111 БПЛА различной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

совершил 6 обстрелов РСЗО по Малой Токмачке и Работино;

нанес 177 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

"Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

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