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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти минулої доби 295 разів ударили по Запорізькій області

Обстріли Запорізької області

Протягом 26 червня під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог завдав авіаудар по Новоандріївці. А також

скерував 111 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

здійснив 6 обстрілів РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;

завдав 177 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

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