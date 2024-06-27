Окупанти минулої доби 295 разів ударили по Запорізькій області

Протягом 26 червня під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог завдав авіаудар по Новоандріївці. А також

скерував 111 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

здійснив 6 обстрілів РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;

завдав 177 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області почали будувати одразу 5 підземних шкіл