Окупанти минулої доби 295 разів ударили по Запорізькій області
Протягом 26 червня під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що ворог завдав авіаудар по Новоандріївці. А також
скерував 111 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
здійснив 6 обстрілів РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
завдав 177 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.
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