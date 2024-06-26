У Запорізькій області почали будувати одразу 5 підземних шкіл

У Запорізькій області зараз будують одразу 5 підземних шкіл, які зможуть працювати під час повітряних тривог.

Ці об'єкти будують за кошти субвенції для ремонту і будівництва укриттів у школах у прифронтових та прикордонних областях, на яку цього року передбачено спрямувати 2,5 млрд грн, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Як зазначили в Запорізькій ОВА, усі 5 проєктів укриттів, які фінансують коштом субвенції, розроблено на основі проєктів повторного використання на платформі "Моя Фортеця". Укриття будують як підземні школи та 4 з них передбачають одночасне перебування 460 учнів і 40 працівників і 1 укриття розраховано 200 осіб", – зазначається у повідомленні МОН.

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Загалом для будівництва за кошти субвенції комісія МОН уже обрала 57 проєктів, на 50 з яких уряд уже затвердив спрямування коштів до місцевих бюджетів.

В рамках цієї програми вже оголошено тендери на будівництво 26 об'єктів, завершені тендери для 24 об’єктів, а за 22 з них вже підписано договори з підрядниками.

Будуються наразі 8 об’єктів, із них:

5 – у Запорізькій області;

2 – у Дніпропетровській;

1 – у Сумській.

Щомісяця громади надають інформацію про використання коштів та завантажують фотографії об’єктів на платформу DREAM, через яку вони подавали проєкти на субвенцію, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, у квітні у Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона має 20 класних кімнат та зможе приймати 900 учнів у дві зміни.