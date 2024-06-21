Лише 30% шкіл обладнані генераторами, тому зимові канікули для учнів збільшать, – міністр Лісовий

Наразі лише 30% шкіл обладнані генераторами, але частина з них дозволяє навчальним закладам працювати лише у форматі "пункту незламності".

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив під час "Години запитань до уряду", відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.

"У нас біля 30% закладів освіти забезпечено генерацією, але ця генерація різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти. Є засоби генерації слабкі, які дозволяють працювати лише тільки "пунктам незламності", які здебільшого розміщені в закладах освіти", – розповів Лісовий.

Він зауважив, що централізовано школи генераторами не забезпечуються і це питання "лягає на плечі органів місцевого самоврядування на сьогодні".

Лісовий додав, що з у рахуванням відключень світла взимку МОН пропонує змінити графік навчання.

"Сьогодні заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти – ми вже зробили рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше. Таким чином у піковий період холодів перемістити канікули, збільшити зимові канікули", – пояснив Лісовий.

Водночас він зауважив, що школи не починатимуть навчальний рік раніше.

"Ми не будемо розпочинати навчальний рік раніше. Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо, там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями. І ще одна позиція", – сказав міністр.

Він також припустив, що учнів також будуть повертати до навчання онлайн "в якихось пікових складних періодах".

Як повідомлялося, раніше Міністерство освіти і науки доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії, яке передбачає заборону використання кондиціонерів повітря та зовнішнього освітлення будівель і території.