Сутки на Запорожье: под огнем - 7 населенных пунктов, есть разрушения. ФОТО

За минувшие сутки, 25 июня, войска РФ обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 142 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также 6 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.

По данным ОВА, 180 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.