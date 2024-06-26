УКР
Доба на Запоріжжі: під вогнем 7 населених пунктів, є руйнування. ФОТО

Минулої доби, 25 червня, війська РФ обстріляли 7 населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 142 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

За даними ОВА, 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

