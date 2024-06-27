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Новини Агресія Росії проти України
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Дві людини постраждали внаслідок обстрілу росіянами Варварівки на Запоріжжі

Обстріли Запорізької області

Сьогодні, 27 червня, російські війська здійснили обстріл села Варварівка у Запорізькій області, є постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у селі Варварівка Пологівського району росіяни поранили двох мешканців. Окупанти обстріляли одразу декілька цивільних будинків. Від уламків поранень зазнали власники осель - 45-річний чоловік і 74-річна жінка.

"Мешканці прифронтових громад потерпають від ворожих обстрілів щодня. Єдина можливість убезпечити своє життя - записатися на безкоштовну евакуацію", - наголосив Федоров.

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Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 295 разів ударили по Запорізькій області.

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обстріл (28973) Запорізька область (3695)


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