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Нікопольщина зазнала 26 російських атак дронами та артилерією протягом дня: 1 людина постраждала, в районі спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

27 червня росіяни 26 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. 

"Під час удару постраждав 66-річний мешканець району. З осколковими пораненнями чоловік у лікарні. Сталося декілька пожеж. Зокрема, вигоріли 5 га пшениці", - йдеться в повідомленні.

Знищений приватний будинок, ще майже два десятки осель – понівечені. Потрощені вісім господарських споруд, дві легкові автівки. Пошкоджені декілька ліній електропередач й газогонів.

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Російські обстріли Нікопольщини 27 червня

Наслідки російських ударів по Нікопольщині
Війська РФ вдарили по Нікопольщині 26 раз

Окупанти били по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзеОбстрілів зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Через обстріли в Нікопольському районі спалахнули пожежі
Наслідки російських атак на Нікопольський район

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обстріл (28973) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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