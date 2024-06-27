Нікопольщина зазнала 26 російських атак дронами та артилерією протягом дня: 1 людина постраждала, в районі спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж
27 червня росіяни 26 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
"Під час удару постраждав 66-річний мешканець району. З осколковими пораненнями чоловік у лікарні. Сталося декілька пожеж. Зокрема, вигоріли 5 га пшениці", - йдеться в повідомленні.
Знищений приватний будинок, ще майже два десятки осель – понівечені. Потрощені вісім господарських споруд, дві легкові автівки. Пошкоджені декілька ліній електропередач й газогонів.
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