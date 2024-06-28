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Протягом дня окупанти понад 10 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії, обстрілів зазнала також Синельниківщина. ФОТОрепортаж

Упродовж 28 червня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Загалом - понад 10 разів. Також обстрілів зазнав Синельниківський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами перебували Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Обстріли Дніпропетровщини 28 червня
Обстріли Дніпропетровщини 28 червня

Також дивіться: Окупанти зранку вдарили по Нікополю дронами-камікадзе. ФОТО

Унаслідок обстрілів постраждали дві людини - 55-річний чоловік та 53-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Обстріли Дніпропетровщини 28 червня
Обстріли Дніпропетровщини 28 червня

Також дивіться: Нікопольщина зазнала 26 російських атак дронами та артилерією протягом дня: 1 людина постраждала, в районі спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

Крім того, пошкоджено 3 багатоквартирні і 8 приватних будинків. Понівечені 2 ліцеї, адмінбудівля, релігійна установа.

Також побиті 2 господарські споруди, стільки ж гаражів та легковиків, мікроавтобус, парник. Зачепило інфраструктуру, газогони та лінії електропередач.

Обстріли Дніпропетровщини 28 червня
Обстріли Дніпропетровщини 28 червня

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Обстріли Дніпропетровщини 28 червня

Голова ОВА повідомив, що гучно було і на Синельниківщині. Через ворожу атаку там пошкоджені 6 приватних будинків, 3 нежитлові споруди, лінія електропередач та газогін. Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили.

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обстріл (28973) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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28.06.2024 19:07 Відповісти
 
 