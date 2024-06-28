Протягом дня окупанти понад 10 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії, обстрілів зазнала також Синельниківщина. ФОТОрепортаж

Упродовж 28 червня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Загалом - понад 10 разів. Також обстрілів зазнав Синельниківський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами перебували Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.





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Унаслідок обстрілів постраждали дві людини - 55-річний чоловік та 53-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.





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Крім того, пошкоджено 3 багатоквартирні і 8 приватних будинків. Понівечені 2 ліцеї, адмінбудівля, релігійна установа.



Також побиті 2 господарські споруди, стільки ж гаражів та легковиків, мікроавтобус, парник. Зачепило інфраструктуру, газогони та лінії електропередач.





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Голова ОВА повідомив, що гучно було і на Синельниківщині. Через ворожу атаку там пошкоджені 6 приватних будинків, 3 нежитлові споруди, лінія електропередач та газогін. Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили.