Окупанти зранку вдарили по Нікополю дронами-камікадзе. ФОТО

Зранку ворог атакував Нікополь. Окупанти запустили по місту 4 дрони-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зайнявся приватний будинок. Ще один - пошкоджений. Понівечена господарська споруда", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що загиблих та поранених немає.

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