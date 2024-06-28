Окупанти зранку вдарили по Нікополю дронами-камікадзе. ФОТО
Зранку ворог атакував Нікополь. Окупанти запустили по місту 4 дрони-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Зайнявся приватний будинок. Ще один - пошкоджений. Понівечена господарська споруда", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що загиблих та поранених немає.
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