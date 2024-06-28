УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6548 відвідувачів онлайн
Новини Фото
697 0

Окупанти зранку вдарили по Нікополю дронами-камікадзе. ФОТО

Зранку ворог атакував Нікополь. Окупанти запустили по місту 4 дрони-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зайнявся приватний будинок. Ще один - пошкоджений. Понівечена господарська споруда", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що загиблих та поранених немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нікопольщина зазнала 26 російських атак дронами та артилерією протягом дня: 1 людина постраждала, в районі спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікополя
Обстріли Нікополя

Автор: 

обстріл (28973) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 