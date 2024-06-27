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Вночі окупанти атакували ліцей та дитячий садок у Нікополі, зранку вдарили по Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері у Дніпропетровській області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ввечері ворог з важкої артилерії атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто.

Зранку росіяни вдарили дроном-камікадзе та артилерією по Марганецькій громаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілювали Нікопольщину понад 20 разів протягом дня: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня

Автор: 

обстріл (28973) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3826)


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Небздися,можешь на сессию ООН вынести и этот случай, показать, что быдло ху...лостана не воюет с мирным населением. Сдохли бы вы суки и мир стал бы яище
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27.06.2024 08:39 Відповісти
 
 