Вночі окупанти атакували ліцей та дитячий садок у Нікополі, зранку вдарили по Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж
Пізно ввечері у Дніпропетровській області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також ввечері ворог з важкої артилерії атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто.
Зранку росіяни вдарили дроном-камікадзе та артилерією по Марганецькій громаді.
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Igor #591922
показати весь коментар27.06.2024 08:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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