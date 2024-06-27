Вночі окупанти атакували ліцей та дитячий садок у Нікополі, зранку вдарили по Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері у Дніпропетровській області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ввечері ворог з важкої артилерії атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто.

Зранку росіяни вдарили дроном-камікадзе та артилерією по Марганецькій громаді.

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