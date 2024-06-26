Росіяни обстрілювали Нікопольщину понад 20 разів протягом дня: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

26 червня російські війська понад 20 разів обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. Найбільше – дронами-камікадзе, але були і артобстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів постраждала 18-річна дівчина. Вона у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, в районі сталося кілька пожеж сухої трави. Зайнялася й господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач. Понівечена й інфраструктура.

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