Росіяни обстрілювали Нікопольщину понад 20 разів протягом дня: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж
26 червня російські війська понад 20 разів обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. Найбільше – дронами-камікадзе, але були і артобстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах.
Внаслідок обстрілів постраждала 18-річна дівчина. Вона у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, в районі сталося кілька пожеж сухої трави. Зайнялася й господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач. Понівечена й інфраструктура.
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