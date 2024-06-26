Россияне обстреляли Никопольщину более 20 раз в течение дня: пострадал 1 человек. ФОТОрепортаж

26 июня российские войска более 20 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Больше всего - дронами-камикадзе, но были и артобстрелы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах.

В результате обстрелов пострадала 18-летняя девушка. Она - в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, в районе произошло несколько пожаров сухой травы. Загорелась и хозяйственная постройка. Огонь спасатели потушили. Повреждены 5 частных домов, две теплицы, газопровод и линия электропередач. Повреждена и инфраструктура.

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