Войска РФ били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: под огнем - 2 громады. ФОТО
Накануне вечером войска РФ продолжали атаковать Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровщины. Оккупанты применяли тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и линия электропередач.
Обстрелял враг и Мировскую громаду.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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