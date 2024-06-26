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Войска РФ били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: под огнем - 2 громады. ФОТО

Накануне вечером войска РФ продолжали атаковать Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровщины. Оккупанты применяли тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и линия электропередач.

Смотрите также: В течение дня россияне били по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріл Марганецької громади
Обстріл Марганецької громади
Обстріл Марганецької громади

Обстрелял враг и Мировскую громаду.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Автор: 

обстрел (27652) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048)


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