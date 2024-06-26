УКР
Війська РФ гатили з важкої артилерії по Нікопольському району: під вогнем 2 громади. ФОТО

Напередодні ввечері війська РФ продовжували атакувати Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Окупанти застосовували важку артилерію і дрон-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, теплицу та лінію електропередач.

Обстріл Марганецької громади
Обстріл Марганецької громади
Обстріл Марганецької громади

Обстріляв ворог і Мирівську громаду.

Минулося без загиблих та постраждалих.

