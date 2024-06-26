Війська РФ гатили з важкої артилерії по Нікопольському району: під вогнем 2 громади. ФОТО
Напередодні ввечері війська РФ продовжували атакувати Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Окупанти застосовували важку артилерію і дрон-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, теплицу та лінію електропередач.
Обстріляв ворог і Мирівську громаду.
Минулося без загиблих та постраждалих.
