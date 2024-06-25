УКР
Протягом дня росіяни били по Нікопольщині дронами-камікадзе й артилерією: Пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 25 червня російські війська атакували Нікополь та три громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією. Від ударів здригалися игалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Впродовж доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. На Дніпропетровщині вранці вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 25 червня

Також пошкоджені 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі.

Як зазначається, ніхто не постраждав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли медичну інфраструктуру Нікополя, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 25 червня
Обстріли Дніпропетровщини 25 червня
Обстріли Дніпропетровщини 25 червня
Обстріли Дніпропетровщини 25 червня
Обстріли Дніпропетровщини 25 червня
Обстріли Дніпропетровщини 25 червня

обстріл (30481) Нікополь (1332) Дніпропетровська область (4173)
