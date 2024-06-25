Протягом дня росіяни били по Нікопольщині дронами-камікадзе й артилерією: Пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 25 червня російські війська атакували Нікополь та три громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією. Від ударів здригалися игалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджені 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі.



Як зазначається, ніхто не постраждав.

