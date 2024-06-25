Впродовж доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. На Дніпропетровщині вранці вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Зранку атакував Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини дронами-камікадзе.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог застосовував БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зокрема:

182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.

Як повідомив начальник Дніпропетровьскої ОВА Сергій Лисак, ніч в області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе.

"Люди вціліли. Пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик", - йдеться в повідомленні.

