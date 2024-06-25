УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10145 відвідувачів онлайн
Новини Фото
504 0

Впродовж доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. На Дніпропетровщині вранці вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.  Зранку атакував Нікополь  та Марганецьку громаду Дніпропетровщини дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог застосовував БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зокрема:

  • 182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.
  • 255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.

Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини

Як повідомив начальник Дніпропетровьскої ОВА Сергій Лисак, ніч в області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе.

"Люди вціліли. Пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нікополю зросла до чотирьох. ФОТОрепортаж

Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини
Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини
Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (30481) Запорізька область (3986) Дніпропетровська область (4173)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 