Впродовж доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. На Дніпропетровщині вранці вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворог завдав ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Зранку атакував Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини дронами-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог застосовував БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зокрема:
- 182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.
- 255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.
Як повідомив начальник Дніпропетровьскої ОВА Сергій Лисак, ніч в області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе.
"Люди вціліли. Пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик", - йдеться в повідомленні.
